رياضة

فرج عامر يحسم موقف حسام حسن وأبوجبل من الرحيل

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
فرج عامر
فرج عامر
أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، بقاء الثنائي محمد أبو جبل وحسام حسن ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المُقبل، ورفض التفريط في الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الأحد: "كلام نهائي، لن يرحل محمد أبو جبل أو حسام حسن عن سموحة". وكان رئيس سموحة أعلن في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد رغبة النادي الأهلي وبيراميدز في ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
كلام نهائي لن يرحل محمد أبوجبل أو حسام حسن من سموحة — Farag Amer (@FaragAmer_) July 21, 2019   وسبق لرئيس الزمالك إعلان دخوله في مفاوضات مع سموحة للتعاقد مع الحارس أبو جبل، لكن المطالب المادية حالت دون إتمام الصفقة. وتعاقد نادي سموحة مع الحارس الهاني سليمان قادما من صفوف فريق الاتحاد السكندري
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مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الجونة

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي ستنطلق في الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب الجونة، ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 68 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة والأهلي صاحب المركز الأول برصيد 74 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الخامس عشر في الجدول برصيد 37 نقطة،
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أبطال إفريقيا.. بطل الدورى المصري يواجه «اطلع برة»

أجريت اليوم الجمعة، قرعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتى حدد من خلالها مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة الإفريقية. ويستهل الفائز ببطولة الدوري المصري (الأهلي أو الزمالك)، مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق (اطلع برة) بطل جنوب السودان، بينما سيقابل وصيف الدوري المصري، فريق (ديكيداها) الصومالي، خلال الدور التمهيدي. وفي حال، تخطى بطل الدوري المصري، بطل جنوب السودان، سيلتقي في دور الـ32 مع الفائز من مواجهتي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وماكيلي أندريتا الإثيوبي.
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محمد صلاح يثير الجدل من جديد (صورة)

عاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ليثير الجدل من جديد حوله، بعدما نشر صورة غريبة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أثناء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من ناديه الإنجليزي عقب انتهاء مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخروج أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر للبطولة التي كانت تستضيفها مصر. صلاح نشر صورة غريبة له يظهر فيها وهو "يستحم تحت الدش" والابتسامة تعلو وجهه، معلقًا عليها: «إجازة»، ما تسبب في ردود أفعال غاضبة من متابعيه عبر حسابه على تويتر.
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سموحة يعلن موقفه من رحيل حسام حسن وأبو جبل

تحدث محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية، عن رحيل محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق السكندري، وقال عامر خلال تصريحات لإذاعة «راديو 9090»، صباح اليوم الأحد: «لا رحيل لأبو جبل عن سموحة فهو أحسن حارس مرمى في مصر وقمنا بتجديد عقده»، وتابع: «اتفقت مع رئيس الزمالك على ضم مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، واللاعب لديه رغبة في اللعب لسموحة، وعماد فتحي وأحمد داوود، ولكن لم تكتمل هذه الصفقات حتى الآن».
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رئيس الزمالك لفرج عامر: أسعار تركي آل الشيخ انتهت

انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طريقة تعامل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، في انتقالات اللاعبين بين الناديين، مشيرًا إلى أن الأخير ضم الحارس محمد أبو جبل من النادي الأبيض قبل فترة بدون مقابل، وعندما طلب الزمالك ضم الحارس في الأيام الماضية طلب رئيس النادي السكندري الحصول 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدماته، معلقًا: «إنت كده بتهزر يا فرج». وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن سموحة عليه أن يتعامل بطريقة منطقية مع الزمالك في الصفقات بينهما، فمن غير المنطقي أن يشتري لاعب بمليون ويبيعه لنفس النادي بـ40 مليون جنيه.
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موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيق التوأم

علمت التحرير من مصادر مقربة من التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيقهما محمد حسن الذي وافته المنية، بعد صراع مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة. وكتبت الصفحة الرسمية للتوأم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
حسام حسن - مدرب بيراميدز

وفاة شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، وتوفي شقيق التوأم بعد صراع طويل مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكتبت الصفحة الرسمية لحسام حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
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