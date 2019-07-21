فرج عامر يحسم موقف حسام حسن وأبوجبل من الرحيل

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

فرج عامر

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، بقاء الثنائي محمد أبو جبل وحسام حسن ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المُقبل، ورفض التفريط في الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الأحد: "كلام نهائي، لن يرحل محمد أبو جبل أو حسام حسن عن سموحة". وكان رئيس سموحة أعلن في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد رغبة النادي الأهلي وبيراميدز في ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كلام نهائي لن يرحل محمد أبوجبل أو حسام حسن من سموحة — Farag Amer (@FaragAmer_) July 21, 2019 وسبق لرئيس الزمالك إعلان دخوله في مفاوضات مع سموحة للتعاقد مع الحارس أبو جبل، لكن المطالب المادية حالت دون إتمام الصفقة. وتعاقد نادي سموحة مع الحارس الهاني سليمان قادما من صفوف فريق الاتحاد السكندري