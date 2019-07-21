5 مدارس حكومية دولية جديدة في العام الدراسي المقبل

تحرير:أمينة محمود ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

فصل دراسي - أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2019-2020، بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية، نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني، والخدمة التعليمية المقدمة بها والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.

المدارس الجديدة- المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر "شارع مصطفى النحاس – المنطقة التاسعة".- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر.- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة.- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر "مدينة السادس من أكتوبر بجوار نقابة المهندسين".- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية "ملحق