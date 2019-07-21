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5 مدارس حكومية دولية جديدة في العام الدراسي المقبل

تحرير:أمينة محمود ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
فصل دراسي - أرشيفية
فصل دراسي - أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2019-2020، بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية، نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني، والخدمة التعليمية المقدمة بها والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.
 المدارس الجديدة- المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر "شارع مصطفى النحاس – المنطقة التاسعة".- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر.- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة.- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر "مدينة السادس من أكتوبر بجوار نقابة المهندسين".- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية "ملحق
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

حظر التجوال في مناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر التجوال في المنطقة المحدد شرقا من تل رفع مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمل القرار أيضا، حظر التجوال شمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.. ويبدأ تنفيذ القرار في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 25 يوليو الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية والمحددة بـ3 أشهر.
عبد الفتاح السيسى (1)

قرار جمهوري.. مد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر جديدة تبدأ من الساحة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، نص القرار الذي أشار إلى أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويلة، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أروح المواطنين، وذلك نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
الطيران-البريطانى

هل تدفع بريطانيا فاتورة «حظر السفر للقاهرة»؟

«من المرجح أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر، وبالرغم من أن الهجمات غالبًا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه لا يزال هناك خطر ماثل بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد».. هكذا حذرت الخارجية البريطانية، رعاياها المسافرين والمتواجدين في مصر فى بيان رسمي لها، موضحة أن «الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة الكبيرة التي يرتادها الأجانب»، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن أسباب قرار حظر الطيران، ولماذا لم يصدر عن منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وهل من حق المتضررين من هذا القرار المطالبة بالتعويض؟
وزير الطيران الفريق يونس المصرى مع السفير البريطانى

السفير البريطاني يعتذر لوزير الطيران: كان يجب إبلاغ السلطات المصرية

قدم السفير البريطاني اليوم اعتذارًا لوزير الطيران على خلفية قرار الشركة البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة أسبوعا، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.
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اموال-نقود (3)

بعد زيادة المخصصات.. هكذا تغير حجم الإنفاق بالموازنة

تبدأ الحكومة أول يوليو المقبل تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي الجديد 2019-2020، التى يصل حجم مصروفاتها نحو 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل الأجور، ودعم السلع التموينية، ومخصصات الصحة والتعليم. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 3 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
مدارس-لغات

اشتراطات المدارس الخاصة.. كابوس يؤرق أولياء الأمور

يحلم الآباء والأمهات دائما بمستقبل باهر لأبنائهم، وبمجرد أن يحدث الحمل يبدأ الزوجان فى وضع خطة تعليمية لطفلهما، بل وقد يستعدان ماديا منذ ولادة الطفل حتى يتمكنا من إلحاقه بالمدارس الخاصة، وتوفير حياة كريمة له، ولكن لم يخطر ببالهما يوما أن كل ما تم وضعه من خطط مستقبلية يتوقف على لقاء داخل غرفة مغلقة ما بين الطفل وإدارة المدرسة، ليستقبل الطفل مجموعة من الأسئلة الغريبة والتى بناء عليها تحدد إدارة المدرسة ما إذا كانت ستقبل الطفل من عدمه، وهو ما يضع أولياء الأمور تحت ضغط مستمر حتى يقبل الطفل فى مدرسة ما وتنطبق عليه الاشتراطات المبالغ فيها.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (2)

«التعليم» تصدر تعليمات بشأن امتحان الدور الثاني لأولى ثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم، منشورا لجميع المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام، إذ كدت أنه بشأن التعامل مع شكاوى بعض أولياء الأمور والطلاب، من نتيجة امتحانات أولى ثانوى 2019، فقد تم وضع آليات واضحة للتظلم تم إرسالها لجميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية. ولفتت الوزارة في منشورها إلى أنه بالنسبة للتظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية في نتيجة أولى ثانوى 2019، فتقوم كل إدارة تعليمية ببحث جميع الشكاوى بنفس الآلية المعتادة في الامتحانات الورقية، ثم موافاة الوزارة بنتائج الفحص.
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