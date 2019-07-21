مخطط كبير.. اعترافات المتهمون بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

نوهت اعترافات المتهمين باستعانتهم بأسماء حركية واستخدام تطبيقات مشفرة للتواصل الإلكتروني لتفادي عمليات الملاحقة الأمنية وكذلك استعمال أجهزة عبر الأقمار الصناعية

تحرير:تهامى البندارى ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، إلى جلسة 4 من أغسطس المقبل، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة.. «التحرير» توضح قائمة الإتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.

يواجه المتهمون اتهامات بالشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان، وأدلى المتهمون ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم

يواجه المتهمون اتهامات بالشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان، وأدلى المتهمون ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنيًا إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية تمهيدًا لتنفيذ مخططات عدائية داخل الأراضي المصرية.

ونوهت اعترافات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة باستعانتهم بأسماء حركية فيما بينهم واستخدام تطبيقات مشفرة للتواصل الإلكتروني لتفادي عمليات الملاحقة الأمنية وكذلك استعمال أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن من كان يتم تهريبه خارج البلاد يتم ضمه إلى مجموعات تعرف بمجموعات «التسكين»، تمهيدا للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لأعمال إجرامية وعدائية وكذلك طرق تجهيز العبوات المفرقعة واستخدام أجهزة التفجير عن بعد.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب جرائم رصد مواقع عسكرية في الإسكندرية، وأقسام شرطة المنتزة أول والرمل وسيدي جابر وباب شرق وكذا رصد مباني مديرية الأمن الوطني وشرطة النجدة ومعسكر الأمن المركزي بالمحافظة ذاتها تمهيدًا لاستهدافها بعمليات إرهابية، وفي إطار ذلك تم إعداد الخلية الإرهابية عسكريًا على النحو الذي أظهرته تحريات الأمن الوطني، إذ قام المتهم الحادي عشر بتلقين باقي رفاقه دورات تدريبية حول كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة.

فيما التحق المتهم التاسع بأحد المعسكرات التدريبية بدولة السودان، بعدما نجح في التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريقة غير شرعية، واستطاع ان يلتحق بدورة في فك وتركيب الأسلحة النارية ودورة أخرى تقنية في مجال أمن المعلومات ثم عاد على إثرها إلى البلاد، كما نسبت التحقيقات إلى عناصر الخلية عقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها علي توزيع الأدوار لتنفيذ مخططهم الإرهابي.

أشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، إلى انتقاء عناصر الخلية مجموعات جديدة من بين العناصر المدربة عسكريا ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم لمجموعات جناحها المسلح «حركة حسم»، وتلقيهم تدريبات إضافية داخل البلاد وخارجها تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

ولفت المتهم السابع إلى أن كادر في الجماعة اسمه الحركي «شهدي»، أخبره بامتداد نشاط مجموعاتهم المسلحة بالحركة إلى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط، وكلفه بمسئولية نقل الأفراد والأسلحة فيما بينها، كما كلفه بشراء سيارة لاستخدامها في عملياتهم العدائية وسلمه بطاقة تحقيق شخصية مزورة لتسجيل تلك السيارة وأمده لذلك بمبلغ 60 ألف جنيه مصري، واعترف بأنه نقل أسلحة نارية عبارة عن 13 بندقية آلية إلي مزرعة بمنطقة الهوكس، كما نقل أخري من منطقة السادس من أكتوبر إلي منطقة أبو المطامير.





وجاء اعترافات المتهمين في القضية، أنه ونتيجة لملاحقة المتهم السابع أمنيًا، كلفه أعضاء المكتب الإداري لجماعة الإخوان بكفر الشيخ بالهرب إلى السودان، وأمدوه بـ10 آلاف جنيه، إذ تسلل رفقة آخرين عبر الحدود الجنوبية للبلاد بواسطة مهربين، وتم تسكينهم بأحد المقرات التابعة لهم بمنطقة الطائف في مدينة الخرطوم، ومكث بها قرابة 9 أشهر، حتى تم ضبطه وترحيله إلي البلاد.

كما اعترف المتهم التاسع معتز م. ح.، بمشاركته في استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية بعبوة مفرقعة ما أسفر عن قتلي ومصابين، وحيازته أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، لافتا إلى أنه في أعقاب 30 يونيو 2013 شارك في تجمهرات جماعة الإخوان، مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمنطقتي العصافرة وسيدي جابر بالإسكندرية، كما شارك بتجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية.

كما أقر المتهم أنه تواصل مع المتهم الثاني عشر الذي عرفه بالحركي سعد أبو سنة، عبر برنامج "التليجرام" المشفر، وعرف منه بتواجده بدولة السودان وأخبره بدوره علي المتهمين الذين يحملان أسماء حركية «جاك، جيمس» وهما من قاما بضمه لحركة حسم.