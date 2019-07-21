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الفضيحة في هيثرو ودينار جحا في المطارات المصرية

أميرة إبراهيم
بقلم: أميرة إبراهيم
كاتبة صحفية
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
طائرة تابعة لشركة بريتش إيروايز
طائرة تابعة لشركة بريتش إيروايز
ضاع من جحا دينار في طريق مظلم فذهب يبحث عنه في طريق آخر مضيء ولم يخجل من الاعتراف بأنه يبحث في المكان الخطأ فقط لأنه مضيء.
هذا ما فعلته الخطوط البريطانية عندما قررت فجأة تعليق رحلاتها مع القاهره لمدة أسبوع دون أي تواصل مع الجانب المصري سواء سلطات الطيران المصرية أو سلطات مطار القاهرة، الفارق الوحيد أن جحا اعترف بأنه يبحث في المكان الخطأ وأقر أن السبب أنه لا يستطيع البحث في الطريق المظلم، أما الشركة البريطانية وحكومتها من
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الجواهر والحجارة.. والبقية في حياتنا!

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فوتوغرافيا: سلوى رشاد
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