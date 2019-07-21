رياضة

بوكيتينو عن انتقال بيل: المفاوضات ليست مسؤوليتي

تحرير:محمد جمال ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م
جاريث بيل
جاريث بيل
كشف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام عن عدم وجود مفاوضات بين السبيرز وبين جاريث بيل لاعب ريال مدريد، وذلك بعد تصريحات زين الدين زيدان مدرب الملكي، باقتراب بيل من الرحيل. وأشار مدرب توتنهام إلى مستقبل جاريث بيل قائلا: "رأيت أخبار جاريث بيل في الإعلام ولكنني لا أعلم أي فريق يعمل من أجل التعاقد معه". وأكمل بوكيتينو تصريحاته قائلا: "لا أعلم إذا كان زيدان يقصدنا نحن أم لا، النادي الذي دخل في مفاوضات من أجل بيل هذا ليس عملي، إنه من تخصص رئيس النادي، وفقط أحاول دائما بناء الأفضل من التشكيل المتاح لفريقي".
وعلى الجانب الآخر رد جوناثان بارنيت وكيل اللاعب تصريحات زيدان عن رحيل صاحب الـ30 عاما بأنها غير مسؤولة ولم تحترم اللاعب. وانضم جاريث بيل إلى ريال مدريد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية عام 2013 قادما من توتنهام، في صفقة تخطت الـ100 مليون يورو. وشارك صاحب الـ30 عاما في 231 مباراة مع الفريق الملكي
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مران الأهلي.. غياب أحمد الشيخ وظهور شريف إكرامي

واصل الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر الثلاثاء المقبل في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك والمحدد لها الأحد المقبل وشهد المران غياب أحمد الشيخ بسبب شعوره بآلام في وجه القدم، وعقد جلسة سريعة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ليغادر بعدها ملعب مختار التتش دون المشاركة في التدريبات.
الاهلى-والمصرى

المصري يصطدم بالنجم بطل الكونغو بالكونفيدرالية

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول للنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي أُجريت مساء اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواجهة فريق المصري البورسعيدي لفريق النجم بطل الكونغو برازافيل، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في مصر أحد أيام 9 و10 و11 ثم سيلتقي الفريقان في الإياب أحد أيام 23، 24، 25 أغسطس بالكونغو. هذا وسيتأهل الفريق الفائز من مباراة المصري والنجم الكونغولي لملاقاة الفائز من شباب بلوزداد الجزائري والقطن التشادي.
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منسق منتخب الجزائر يكشف حقيقة واقعة محرز

كشف حموشي بن سليماني، منسق المنتخب الجزائري فى تصريحات صحفية عن عدم تعمد رياض محرز عدم مصافحة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، موضحًا أنه تحدث مع رياض عن الواقعة التى وصفها بالـ"غير مقصودة". وقال حموشي على لسان نجم مانشستر سيتى: ”عندما عدت مرة أخرى لاستلام الكأس، ذهبت إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي مباشرة لأستلم منه، وكان بجواره رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو، وعدم مصافحتي لمن يتواجدون بجوار الأخير، كان بسبب أنني بالفعل صافحتهم في المرة الأولى“.
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إيريكسن-لاعب-توتنهام

توتنهام يحاول إقناع إيريكسين بالبقاء بمضاعفة أجره

يحاول توتنهام إقناع نجمه الدنماركي كريستيان إيريكسين بتجديد عقده، من خلال عرض عقد جديد عليه بمضاعفة أجره الأسبوعي ليصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعدما رحب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، بالرحيل عن السبيرز هذا الصيف بـ6 سنوات قضاها مع الفريق، راغبًا في خوض تجربة جديدة بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا. ويتبقى في عقد إيريكسين عام واحد فقط، ويحصل على أجر أسبوعي قدره 80 ألف جنيه إسترليني، وسبق أن عرض السبيرز على الدنماركي الحصول على 160 ألف جنيه إسترليني لتجديد عقده، قبل أن يرتفع العرض الآن إلى 200 ألف جنيه إسترليني.
تريبير

تريبير عن الانضمام لأتلتيكو: لم أفكر لحظة فى الرفض

كشف كريان تريبير لاعب أتليتكو مدريد الحالي عن سبب انتقاله إلى الروخى بلانكوس قادما من توتنهام الإنجليزى، حيث قال إن دييجو سيميونى المدير الفنى للأتليتى له الدور الأكبر في انتقاله. وقال الدولى الإنجليزى فى تصريحات لشبكة سكاى سبورت الإنجليزية: "عندما شاهدت أتليتكو فى السنين الماضية رأيت كيف يعمل النادى بشكل مثالي، تشعر أنه عائلة كبيرة ودائما ما أردت أن أكون جزءا من هذه العائلة". وأضاف صاحب الـ28 عاما عن سيميوني قائلا: "بالنسبة لى هو من أحسن المدربين على مستوى العالم، وبالتأكيد هو شرف لى اللعب تحت إدارته وسأحاول تقديم الأفضل دائما".
تريبير

تريبير يقترب من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

ينتظر فريق أتليتكو مدريد الإسبانى صفقة جديدة لتدعيم صفوفه الدفاعية، حيث كشفت تقارير صحفية إنجليزية اقتراب الدولى الإنجليزى كيران تريبير الظهير الأيمن لفريق توتنهام من الانضمام للروخى بلانكوس للموسم المقبل فى الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت شبكة سكاى سبورت البريطيانية أن تريبيير سيسافر إلى إسبانيا غدا الأربعاء لإجراء الكشف الطبي للانضمام إلى أتليتكو مدريد. وأَضافت الصحيفة أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للسبيرز أجبر لاعبه الإنجليزي على الرحيل من الفريق.
ريال-مدريد (2)

كبار إنجلترا يتصارعون على ضم لاعب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الساعات الأخيرة، شهدت صراعًا بين عمالقة البريميرليج، للفوز بخدمات النجم الإسباني الشاب داني سيبايوس لاعب فريق ريال مدريد ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، فإن أندية توتنهام وآرسنال وليفربول، مهتمون بالتعاقد مع لاعب الوسط الشاب خلال فترة الانتقالات الحالية. وأشارت الصحيفة إلى إن توتنهام هو الأقرب لضم اللاعب في ظل العلاقات الجيدة التي تربط بين الناديين، وقد يستغل ريال مدريد رغبة السبيرز في ضم سيبايوس، من أجل الحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن.
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