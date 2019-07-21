بوكيتينو عن انتقال بيل: المفاوضات ليست مسؤوليتي

تحرير:محمد جمال ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م

جاريث بيل

كشف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام عن عدم وجود مفاوضات بين السبيرز وبين جاريث بيل لاعب ريال مدريد، وذلك بعد تصريحات زين الدين زيدان مدرب الملكي، باقتراب بيل من الرحيل. وأشار مدرب توتنهام إلى مستقبل جاريث بيل قائلا: "رأيت أخبار جاريث بيل في الإعلام ولكنني لا أعلم أي فريق يعمل من أجل التعاقد معه". وأكمل بوكيتينو تصريحاته قائلا: "لا أعلم إذا كان زيدان يقصدنا نحن أم لا، النادي الذي دخل في مفاوضات من أجل بيل هذا ليس عملي، إنه من تخصص رئيس النادي، وفقط أحاول دائما بناء الأفضل من التشكيل المتاح لفريقي".

وعلى الجانب الآخر رد جوناثان بارنيت وكيل اللاعب تصريحات زيدان عن رحيل صاحب الـ30 عاما بأنها غير مسؤولة ولم تحترم اللاعب. وانضم جاريث بيل إلى ريال مدريد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية عام 2013 قادما من توتنهام، في صفقة تخطت الـ100 مليون يورو. وشارك صاحب الـ30 عاما في 231 مباراة مع الفريق الملكي