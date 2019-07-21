بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح
تحرير:تهامى البندارى
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
محكمة- أرشيفية
قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشطين السياسيين خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح، بتدابير أمنية احترازية على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني بحقهما تفيد بحضورهما احتفالية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف.
وألقت قوات الأمن في وقت سابق، القبض على خمسة نشطاء وهم خالد البسيوني، وجمال عبد الفتاح ومهاب الإبراشي وخالد محمود ومصطفى فقير، بناء على تحريات أعدها رجال الأمن الوطني تفيد بقيامهم بنشر أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وقررت نيابة أمن الدولة وقتها حبس ثلاثة نشطاء منهم 15 يومًا على ذمة القضية
وألقت قوات الأمن في وقت سابق، القبض على خمسة نشطاء وهم خالد البسيوني، وجمال عبد الفتاح ومهاب الإبراشي وخالد محمود ومصطفى فقير، بناء على تحريات أعدها رجال الأمن الوطني تفيد بقيامهم بنشر أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وقررت نيابة أمن الدولة وقتها حبس ثلاثة نشطاء منهم 15 يومًا على ذمة القضية المقيدة برقم 1739 لسنة 2018.
وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض علي خالد البسيوني في 24 من مايو 2016، من داخل مترو دار السلام هو وآخرين من بينهم خالد محمود وأحمد محمد وأيمن عبد الرحمن، بسبب رفع لافتات مناهضة لإعادة ترسيم الحدود المائية مع السعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وتم عرضه علي نيابة جنوب القاهرة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه، بعدها حكم عليه بالسجن لمدة شهر، وتم إلغاء الحكم في الاستئناف.