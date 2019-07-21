جريمة

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح

تحرير:تهامى البندارى ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشطين السياسيين خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح، بتدابير أمنية احترازية على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني بحقهما تفيد بحضورهما احتفالية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف.
وألقت قوات الأمن في وقت سابق، القبض على خمسة نشطاء وهم خالد البسيوني، وجمال عبد الفتاح ومهاب الإبراشي وخالد محمود ومصطفى فقير، بناء على تحريات أعدها رجال الأمن الوطني تفيد بقيامهم بنشر أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وقررت نيابة أمن الدولة وقتها حبس ثلاثة نشطاء منهم 15 يومًا على ذمة القضية
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قاوموا السلطات..ضبط 35 من المهاجرين الأفارقة بأكتوبر

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على 35 من المهاجرين الأفارقة أمام مفوضية اللاجئين بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن أغلبهم من دولة إريتريا. وأضافت المصادر أن العشرات من الأفارقة تجمهروا أمام مقر المفوضية وطالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية وتوطينهم في دول أوروبا وأمريكا ورددوا هتافات وقطعوا الطريق العام؛ ما أدى إلى شلل في الحركة المرورية. وقال مصدر أمني إن الأجهزة المعنية طالبتهم بالانصراف إلا أنهم لم يمتثلوا ورشقوا القوات بالحجارة؛ ما أدى إلى إصابة 4 ضباط.
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مأساة في عابدين.. تفحم 5 أشخاص من أسرة واحدة

شهدت منطقة عابدين مأساة إنسانية عقب مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة على أثر اندلاع حريق هائل داخل شقتهم بالدور الثالث بعد الأرضي بباب المنشر بحسن الأكبر بالحي الشعبي العريق، وأسفر الحادث عن وفاة الأسرة المكونة من زوج وزوجته وابنتهما وحفيدتيهما، 8 سنوات و10 سنوات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل كامل ومنع امتداده لباقي العقار أو العقارات المجاورة. تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا باندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة عابدين، أسفر عن مصرع أسرة كاملة.
تسمم (3)

تسمم 20 شخصا بسبب «حلويات» محل شهير بالإسكندرية

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، استقبال 20 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبات حلويات متفرقة، وتم علاج عدد كبير منهم وغادروا المستشفى، بينما تبقت 5 حالات تتلقى العلاج. وقالت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم، إن المركز استقبل 20 شخصا مصابين بتسمم، وإنه تم إجراء التحاليل اللازمة لهم، وتبين أن التسمم نتيجة تناول وجبة حلويات من أحد المحال الشهيرة المتخصصة في تقديم وجبات الحلوى، مشيرة إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم.
اغتصاب (2)

صامتة ومصدومة.. ما لم تقله فتاة الجيزة المعوقة

قالت مصادر أمنية مسؤولة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنه من المقرر عرض فتاة معوقة ذهنيا على الطب الشرعي؛ لبيان حقيقة تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه على يد شابين استدرجاها تحت تهديد السلاح إلى مشتل بشارع البحر الأعظم بدائرة مركز شرطة الجيزة. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن صاحبة الـ21 سنة تم إيداعها في غرفة منفردة بقسم شرطة الجيزة دون اختلاطها بالسجينات داخل حجز السيدات، حرصا على حياتها، فضلا عن تقديم الرعاية الكاملة لها، لا سيما الدعم النفسي.
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المستشار-محمد-شيرين-فهمى-قضية-التخابر-مع-حماس-

32 جلسة سرية.. المؤبد لـ5 متهمين بالتخابر مع إيران

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، على المتهم علاء معوض علي معوض بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن وحميدة أنصاري، وكريمي محسن وشفيعي حسن، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في قضية «التخابر مع إيران»، وشمل الحكم مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.
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المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ16 آخرين بـ«مغارة سوهاج»

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 16 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ 3 آخرين، كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مغارة سوهاج»، على خلفية تكوينهم وتأسيسهم خلية مسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي بسوهاج وكرا للتدريب على استخدام وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، خلال عام 2015، قبل أن يتم ضبطهم في مأمورية ناجحة لضباط الأمن الوطني بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.
احدث طرق التهريب في المطارات (8)

«ملوخية وبط وتعابين».. أغرب المضبوطات في المطارات

«ثعابين سامة وحرباء وملوخية وبط وخصلات شعر»، تعتبر من أغرب المضبوطات التي سقطت في قبضة أجهزة الأمن بالمطارات خلال الأشهر القليلة الماضية، فبالأمس، عثر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، على ثعابين سامة بحوزة راكب مصري قادم من تايلاند، أخفاها داخل أكياس من القماش، في محاولة لتهريبها، إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون ذلك، خلال إنهاء إجراءات الوصول على متن طائرة قادمة من بانكوك، بعدما اشتبه رجال الجمارك فيه وسط الزحام، قبل أن تعثر أجهزة الأمن على 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس قديمة، عثر بداخلها على 96 ثعبانا ساما وحرباء.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

النيابة تُصرح بدفن جثث «تصادم الثورة» في مصر الجديدة

أجرت نيابة مصر الجديدة، معاينة لموقع حادث التصادم الذي وقع بشارع الثورة، اليوم الثلاثاء، ونتج عنه مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين، وقررت النيابة العامة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التحفظ على السيارتين، وانتداب المعمل الجنائي لفحصهما، فيما صرحت بدفن جثث المتوفين جراء الحادث، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، في ضوء ما تبلغ لأجهزة الأمن جراء تلقيها إخطار بالحادث.
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