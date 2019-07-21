بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح

تحرير:تهامى البندارى ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

محكمة- أرشيفية

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشطين السياسيين خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح، بتدابير أمنية احترازية على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني بحقهما تفيد بحضورهما احتفالية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف.

وألقت قوات الأمن في وقت سابق، القبض على خمسة نشطاء وهم خالد البسيوني، وجمال عبد الفتاح ومهاب الإبراشي وخالد محمود ومصطفى فقير، بناء على تحريات أعدها رجال الأمن الوطني تفيد بقيامهم بنشر أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وقررت نيابة أمن الدولة وقتها حبس ثلاثة نشطاء منهم 15 يومًا على ذمة القضية