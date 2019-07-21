رياضة

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الجونة

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م
الزمالك
الزمالك
أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي ستنطلق في الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب الجونة، ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 68 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة والأهلي صاحب المركز الأول برصيد 74 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الخامس عشر في الجدول برصيد 37 نقطة،
وجاء التشكيل كالتالي:حراسة المرمى: عمر صلاحفي خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - بهاء مجديفي خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد إبراهيمفي خط الهجوم: عمر السعيدويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمى - محمد عبد الغني - محمود
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فرج-عامر (3)

فرج عامر يحسم موقف حسام حسن وأبوجبل من الرحيل

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، بقاء الثنائي محمد أبو جبل وحسام حسن ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المُقبل، ورفض التفريط في الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الأحد: "كلام نهائي، لن يرحل محمد أبو جبل أو حسام حسن عن سموحة". وكان رئيس سموحة أعلن في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد رغبة النادي الأهلي وبيراميدز في ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
الاتحاد-الافريقي‎

أبطال إفريقيا.. بطل الدورى المصري يواجه «اطلع برة»

أجريت اليوم الجمعة، قرعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتى حدد من خلالها مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة الإفريقية. ويستهل الفائز ببطولة الدوري المصري (الأهلي أو الزمالك)، مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق (اطلع برة) بطل جنوب السودان، بينما سيقابل وصيف الدوري المصري، فريق (ديكيداها) الصومالي، خلال الدور التمهيدي. وفي حال، تخطى بطل الدوري المصري، بطل جنوب السودان، سيلتقي في دور الـ32 مع الفائز من مواجهتي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وماكيلي أندريتا الإثيوبي.
محمد-صلاح‎

محمد صلاح يثير الجدل من جديد (صورة)

عاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ليثير الجدل من جديد حوله، بعدما نشر صورة غريبة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أثناء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من ناديه الإنجليزي عقب انتهاء مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخروج أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر للبطولة التي كانت تستضيفها مصر. صلاح نشر صورة غريبة له يظهر فيها وهو "يستحم تحت الدش" والابتسامة تعلو وجهه، معلقًا عليها: «إجازة»، ما تسبب في ردود أفعال غاضبة من متابعيه عبر حسابه على تويتر.
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الزمالك-الجونة (2)

الجونة يكشف حقيقة خوض مباراة الزمالك بالبدلاء

كشف نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة الكرة بنادي الجونة، أن فريقه بقيادة مدربه الصربى الجديد نيبوشا ميلوسيفيتش، سيخوض مواجهة الزمالك غدًا الأحد، بهدف مشاهدة اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم ضمن تحضيرات الموسم الجديد. وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «super TIME» الذي يعرض على قناة TIME SPORT، أن المدرب سيتابع المباراة من المدرجات، على أن يشارك في وضع التشكيل وخطة اللعب مع رضا شحاتة المدرب العام، مشيرًا إلى أن الجونة قد يواجه الزمالك بالبدلاء.
أحمد-عيد-عبد-الملك‎

أحمد عيد عبدالملك يتولى تدريب هذا الفريق

أتم هاني سعيد رئيس مجلس إدارة نادي جولدي، الاتفاق مع أحمد عيد عبدالملك لاعب الجونة والزمالك السابق، على تولي الأخير مهمة تدريب فريق جولدي، أحد أندية الدرجة الثالثة، خلال الموسم المقبل، كما يتولى عبدالسلام نجاح لاعب حرس الحدود والمصري السابق منصب المدرب العام، جاء ذلك خلال الجلسة التي جمعت رئيس جولدي مع عبدالملك ونجاح، اليوم الخميس، لتكون هذه أول تجربة تدريبية للثنائي بعد اعتزالهما كرة القدم، حيث أعلن أحمد عيد اعتزاله كرة القدم منذ أسابيع قليلة عقب انتهاء تعاقده مع نادي الجونة.
فرجانى ساسى

ساسي يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا للجونة

شارك التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في مران الفريق بشكل طبيعي حيث أدى اللاعب تدريبات بدنية في اليوم الأول له بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2019. ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لنادي الزمالك فإن ساسي رفض الحصول على راحة وأصر على المشاركة في التدريبات الجماعية من أجل الاستعداد للمواجهات المهمة المقبلة للفريق بالدوري بداية من مباراة الجونة، حيث يستعد أبناء ميت عقبة لمواجهة فريق الجونة على ملعبه يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز.
فرجانى-ساسى-مباراة-اتحاد-طنجة-والزمالك-فى-الكونفيدرالية

فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، إلى تدريبات الفارس الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، حيث يأتى ذلك، عقب انتهاء مشاركة ساسى مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 21 من شهر يوليو الجاري. واحتل المنتخب التونسي المركز الرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما تلقى هزيمة أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء على استاد السلام.
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