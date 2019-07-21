مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الجونة
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م
الزمالك
أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي ستنطلق في الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب الجونة، ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 68 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة والأهلي صاحب المركز الأول برصيد 74 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الخامس عشر في الجدول برصيد 37 نقطة،
وجاء التشكيل كالتالي:حراسة المرمى: عمر صلاحفي خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - بهاء مجديفي خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد إبراهيمفي خط الهجوم: عمر السعيدويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمى - محمد عبد الغني - محمود
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عمر صلاح
في خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - بهاء مجدي
في خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد إبراهيم
في خط الهجوم: عمر السعيد
ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمى - محمد عبد الغني - محمود عبد العزيز - ايمن حفني- محمد عنتر- حميد احداد – أحمد مدبولي
وشهدت القائمة استبعاد حازم إمام ومحمود عبدالمنصف ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن وإبراهيم حسن لأسباب فنية، وخالد بوطيب ومصطفى فتحي بسبب الإصابة، كما يغيب عن الزمالك عبدالله جمعة بسبب الإيقاف ومحمود كهربا الذي يرفض استكمال عقده مع القلعة البيضاء.