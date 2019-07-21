رياضة

منسق منتخب الجزائر يكشف حقيقة واقعة محرز

تحرير:محمد جمال ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م
رياض محرز مع منتخب بلاده
رياض محرز مع منتخب بلاده
كشف حموشي بن سليماني، منسق المنتخب الجزائري فى تصريحات صحفية عن عدم تعمد رياض محرز عدم مصافحة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، موضحًا أنه تحدث مع رياض عن الواقعة التى وصفها بالـ"غير مقصودة". وقال حموشي على لسان نجم مانشستر سيتى: ”عندما عدت مرة أخرى لاستلام الكأس، ذهبت إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي مباشرة لأستلم منه، وكان بجواره رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو، وعدم مصافحتي لمن يتواجدون بجوار الأخير، كان بسبب أنني بالفعل صافحتهم في المرة الأولى“.
وأكمل حموشى: "اللاعب لم يرد فقط على هذه الواقعة التي كان هو بطلها وأثارت غضب الشارع المصري، لكنه علق أيضا على تصريحات جمال بلماضى المدير الفني لمنتخب محاربي الصحراء، حيث علق على الأمر قائلا: ”للأسف بلماضي تصريحاته عفوية، ولا يستخدم الدبلوماسية فيما يخرج منه، تصريحاته ضخمت الأمور وجعلته يتعرض لمثل
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مران-الأهلي‎

مران الأهلي.. غياب أحمد الشيخ وظهور شريف إكرامي

واصل الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر الثلاثاء المقبل في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك والمحدد لها الأحد المقبل وشهد المران غياب أحمد الشيخ بسبب شعوره بآلام في وجه القدم، وعقد جلسة سريعة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ليغادر بعدها ملعب مختار التتش دون المشاركة في التدريبات.
الاهلى-والمصرى

المصري يصطدم بالنجم بطل الكونغو بالكونفيدرالية

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول للنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي أُجريت مساء اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواجهة فريق المصري البورسعيدي لفريق النجم بطل الكونغو برازافيل، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في مصر أحد أيام 9 و10 و11 ثم سيلتقي الفريقان في الإياب أحد أيام 23، 24، 25 أغسطس بالكونغو. هذا وسيتأهل الفريق الفائز من مباراة المصري والنجم الكونغولي لملاقاة الفائز من شباب بلوزداد الجزائري والقطن التشادي.
الزمالك وسموحة (16)

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الجونة

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي ستنطلق في الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب الجونة، ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 68 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة والأهلي صاحب المركز الأول برصيد 74 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الخامس عشر في الجدول برصيد 37 نقطة،
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فيكتور-جوميز (2)

رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًّا، ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب إفريقي. وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.
محمد-صلاح

عمرو أديب: الجمهور نزع من صلاح لقب فخر العرب

فتح الإعلامي عمرو أديب النار على بعض الجماهير، التي هاجمت محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات الماضية، بعد وصول الجزائر بقيادة رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والسنغال بقيادة ساديو ماني نجم الريدز، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بعض الجمهور غدار وقليل الأصل قرر يبيع صلاح في ثوانى، وأن ينزع منه لقب فخر العرب، ناس حقيقى مالهاش أمان، من كام يوم كان ابن مصر وأمل مصر.. الجمهور المحترم يقف جنب ابنه في الحلوة والمرة، مش يوم أه ويوم لا.. فعلا قمة الهبل والتوحش".
الجزائر-ونيجيريا (3)

محرز: سددت الكرة بطلب من زملائي وهذه رسالتي للجمهور

أكد النجم الجزائري رياض محرز، أن منتخب بلاده خاض مباراة صعبة للغاية أمام فريق نيجيريا القوي، مشيرًا إلى أن المباراة كانت معقدة بين الفريقين، في ظل بحث كل فريق عن ثغرة واحد للخروج بالفوز. وأوضح محرز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن الركلة الحرة التي سجل منها هدف الفوز جاءت في وقت حاسم، وحالفه التوفيق في تسديدها في الشباك بنجاح، كاشفًا أن بعض زملائه طلبوا منه تسديد الركلة، لكنه أصر على تنفيذها، وتمكن من تسديدها بقوة لتعانق الشباك.
الجزائر وتنزانيا 1 (6)

الجزائر ضد نيجيريا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب نيجيريا، على ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، في المباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، وتأهلت الجزائر لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والسنغال، وتخطت غينيا في دور الـ16 قبل أن تطيح بكوت ديفوار في ربع النهائي، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي وغينيا، والخسارة أمام مدغشقر، وأطاحت في دور الـ16 بحاملة اللقب الكاميرون، قبل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في ربع النهائي.
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