منسق منتخب الجزائر يكشف حقيقة واقعة محرز

تحرير:محمد جمال ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م

رياض محرز مع منتخب بلاده

كشف حموشي بن سليماني، منسق المنتخب الجزائري فى تصريحات صحفية عن عدم تعمد رياض محرز عدم مصافحة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، موضحًا أنه تحدث مع رياض عن الواقعة التى وصفها بالـ"غير مقصودة". وقال حموشي على لسان نجم مانشستر سيتى: ”عندما عدت مرة أخرى لاستلام الكأس، ذهبت إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي مباشرة لأستلم منه، وكان بجواره رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو، وعدم مصافحتي لمن يتواجدون بجوار الأخير، كان بسبب أنني بالفعل صافحتهم في المرة الأولى“.

وأكمل حموشى: "اللاعب لم يرد فقط على هذه الواقعة التي كان هو بطلها وأثارت غضب الشارع المصري، لكنه علق أيضا على تصريحات جمال بلماضى المدير الفني لمنتخب محاربي الصحراء، حيث علق على الأمر قائلا: ”للأسف بلماضي تصريحاته عفوية، ولا يستخدم الدبلوماسية فيما يخرج منه، تصريحاته ضخمت الأمور وجعلته يتعرض لمثل