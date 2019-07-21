المصري يصطدم بالنجم بطل الكونغو بالكونفيدرالية

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م

المصري

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول للنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي أُجريت مساء اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواجهة فريق المصري البورسعيدي لفريق النجم بطل الكونغو برازافيل، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في مصر أحد أيام 9 و10 و11 ثم سيلتقي الفريقان في الإياب أحد أيام 23، 24، 25 أغسطس بالكونغو. هذا وسيتأهل الفريق الفائز من مباراة المصري والنجم الكونغولي لملاقاة الفائز من شباب بلوزداد الجزائري والقطن التشادي.

ويشارك فريق المصري البورسعيدي، في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد إنهائه مسابقة الدوري الممتاز في المركز الرابع برصيد 52 نقطة. وأطلق الاتحاد الإفريقي اسم (مصر 1) على بطل الدوري، واسم (مصر 2) على وصيفه، خلال عمليات إجراء القرعة. مصر 1 (بطل الدوري) سيواجه فريق "اطلع بره" من جنوب السودان، بينما يلعب