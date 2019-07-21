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هيثم شاكر يطرح برومو «ماتوصنيش»: أهم أغاني الألبوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
أطلق الفنان هيثم شاكر، برومو كليب "ماتوصنيش"، قبل أيام من إطلاق أحدث ألبوماته.. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب الذي تم تصويره في مدينة أثينا المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، واستمرت فترة التحضير لهذا الألبوم أكثر من 5 سنوات، ويقول هيثم: "تعودّت أن أفاجئ الجمهور دائمًا ومتفائل برد الفعل"، وبخصوص الكليب صرّح "استمتعت بتصوير الكليب في اليونان وساظهر مع المخرج يانيس بشكل مختلف واستخدمنا تقنيات جديدة، وأغنية ماتوصنيش واحدة من أهم أغاني الألبوم وأتوقع أن تنال إعجاب الجمهور".
وجاء هذا بعد أيام من إطلاق هيثم شاكر برومو قصيرا يتضمن مقطعًا من أغنية "ياما ياما" على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت التعليقات على البرومو اشتياق الجمهور لهيثم، خاصة أنه متغيب عن الساحة منذ 5 سنوات. وترويجًا للألبوم حرص الشاعر محمد عاطف على طرح البوسترات، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي
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البوم عمرو دياب 2019 انا غير

تسريب أغنية «بحبه» لعمرو دياب (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أحدث أغاني النجم عمرو دياب، "بحبه". ويوم الجمعة الماضي، شارك الهضبة، جمهوره جزءا بسيطا من أغنيته التي تحمل اسم "بحبه"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتقول كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر في مقطع فيديو وهو يغنيها في إحدى الفعاليات الفنية، ومعه الفنانة دينا الشربيني.
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انتخابات الموسيقيين: رفض طعن مصطفى كامل ضد هاني شاكر

أعلنت الجهة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية اليوم السبت، القائمة النهائية للمرشحين على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، بعد الانتهاء من فحص جميع الطعون، موضحة أن المرشحين على منصب النقيب هما الفنان هاني شاكر النقيب الحالي والفنان مصطفى كامل. وكانت لجنة الطعون قد رفضت الطعن المقدم من مصطفى كامل والذي ادعى فيه ملكية هاني شاكر لسجل تجاري يخص شركة إنتاج، فيما نفى خطاب الجهة الإدارية للجنة الطعون هذا الادعاء، كما رفضت طعنه ضد المايسترو حمادة أبو اليزيد، وأيضًا طعنا من الدكتور رضا رجب ضد عدلى نور الدين.
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محمد منير يطرح برومو أغنية «مهموم» (فيديو)

نشرت قناة المطرب محمد منير، على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، برومو أغنية "مهموم"، اليوم السبت، والتي ستصدر خلال الفترة المقبلة. ويتعاون "الكينج" في الأغنية الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن وليد سعد والموزع أحمد إبراهيم، وكان شارك مع جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة له مكتوبا عليها: "مهموم"، فى إشارة لاسم أغنيته الجديدة، وكتب: "قريبًا". ويستعد منير لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون فى الأردن.
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هيثم-شاكر

تعرف على تفاصيل ألبوم هيثم شاكر الجديد

اقترب المطرب هيثم شاكر من طرح أحدث ألبوماته، ومن المقرر أن يطرحه في أغسطس المقبل، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسمه، ويضم 12 أغنية، وهي: "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، "راحتي وياك"، "ماتغيبوش"، "مهما بعدنا"، "راحوا". ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم "أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، شريف مكاوي، نادر عبد الله، أحمد إبراهيم، وليد سعد، أمير طعيمة، رمضان محمد، شادي حسن، أحمد وجيه، محمد رفاعي، تامر علي"، وغيرهم.
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هل تكمل ابنة عامر منيب مسيرته الفنية؟

لا يختلف أحد على موهبة الفنان عامر منيب، الذي أثبت اسمه سريعا في عالم الغناء، رغم المنافسة الشرسة مع أبناء جيله، كما كان له حضور مميز في الساحة السينمائية، لكن الموت خطفه سريعا، وحرمنا من الاستمتاع أكثر بموهبته. اسم الفنان الراحل احتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما نشرت ابنته الفنانة مريم، صورها من حفل تخرج دفعتها من الجامعة. وتحرص "مريم" دائمًا على توجيه رسائل إلى أبيها الراحل عبر حساباتها على مواقع التواصل، حيث سبق وكتبت في ذكرى وفاته الأخيرة: "لن أنساك أبدًا"، وشاركت صورها معه في الطفولة.
أحمد-فلوكس-يكشف-حقيقة-زواجه-من-هنا-شيحة

أحمد فلوكس يرد على شائعات انفصاله عن هنا شيحة (صور)

نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، مجموعة من الصور لأصدقائه وأحبابه الداعمين له فى مشواره، ومن بينهم صورة مع زوجته الفنانة هنا شيحة، ليأتي ذلك ردا ضمنيا منه على الأخبار المتداولة بشأن انفصال الثنائي. وعلق قائلًا: "دول القلوب الطاهرة اللي باشكر ربنا عليهم.. الحبايب والأقارب والأصدقاء والأخوات اللي داعمين ليا في حياتي وفي شغلي طول الوقت.. وفي ناس تانية كتير بس للأسف مش لاقي صور ليهم.. ربنا يخليكو ليا.. ونجاح دوري في الممر، باهدي ليكم ولأبويا لأنكم كنتو سبب فيه لدعمكم وحبكم ليا.. هذه هي معنى القلوب الطاهرة".
ريهام-سعيد (2)

رسالة جديدة من ريهام سعيد: وشي ماوقعش.. ادعولي

قطعت الإعلامية ريهام سعيد، حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عن حالتها الصحية، بعد إعلانها إجراء عملية جراحية وخضوعها لعلاج مكثف يساغرق أسبوعين، إثر إصابتها بميكروب في وجهها، وسط تكهنات حول خطورة الميكروب ومخاوف من وصوله إلى المخ.. لكن ريهام واجهت كل هذه الاجتهادات برسالة مقتضبة وجهتها إلى متابعيها على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، إذ نشرت صورة وجهها فيها شاحب ومجهد، وبذراعها «كانيولا» مخصصة للمحاليل الطبية والحقن، وعلقت قائلة: «أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موجود موقعش الحمد لله.. بشكركوا على دعواتكوا وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات».
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