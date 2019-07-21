هيثم شاكر يطرح برومو «ماتوصنيش»: أهم أغاني الألبوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

هيثم شاكر

أطلق الفنان هيثم شاكر، برومو كليب "ماتوصنيش"، قبل أيام من إطلاق أحدث ألبوماته.. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب الذي تم تصويره في مدينة أثينا المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، واستمرت فترة التحضير لهذا الألبوم أكثر من 5 سنوات، ويقول هيثم: "تعودّت أن أفاجئ الجمهور دائمًا ومتفائل برد الفعل"، وبخصوص الكليب صرّح "استمتعت بتصوير الكليب في اليونان وساظهر مع المخرج يانيس بشكل مختلف واستخدمنا تقنيات جديدة، وأغنية ماتوصنيش واحدة من أهم أغاني الألبوم وأتوقع أن تنال إعجاب الجمهور".

وجاء هذا بعد أيام من إطلاق هيثم شاكر برومو قصيرا يتضمن مقطعًا من أغنية "ياما ياما" على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت التعليقات على البرومو اشتياق الجمهور لهيثم، خاصة أنه متغيب عن الساحة منذ 5 سنوات. وترويجًا للألبوم حرص الشاعر محمد عاطف على طرح البوسترات، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي