مران الأهلي.. غياب أحمد الشيخ وظهور شريف إكرامي

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

مران الأهلي

واصل الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر الثلاثاء المقبل في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك والمحدد لها الأحد المقبل وشهد المران غياب أحمد الشيخ بسبب شعوره بآلام في وجه القدم، وعقد جلسة سريعة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ليغادر بعدها ملعب مختار التتش دون المشاركة في التدريبات.

وعقد لاسارتي جلسة خاصة مع محمد نجيب، مدافع الأهلي، وذلك من أجل منحه تعليمات خاصة ليقوم بتنفيذها في التدريبات، كما عقد رمضان صبحي، لاعب بالأهلي، جلسة مع مدربه محمد يوسف قبل انطلاق المران، من أجل الاطمئنان عليه بعد شكواه من الآم في العضلة الضامة، واكتفى رمضان صبحي بمواصلة برنامجه التأهيلي دون المشاركة

وعقد لاسارتي جلسة خاصة مع محمد نجيب، مدافع الأهلي، وذلك من أجل منحه تعليمات خاصة ليقوم بتنفيذها في التدريبات، كما عقد رمضان صبحي، لاعب بالأهلي، جلسة مع مدربه محمد يوسف قبل انطلاق المران، من أجل الاطمئنان عليه بعد شكواه من الآم في العضلة الضامة، واكتفى رمضان صبحي بمواصلة برنامجه التأهيلي دون المشاركة في المران الجماعي.



وظهر شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، في ملعب مختار التتش، بعد العودة من ألمانيا، وحرص مارتن لاسارتي على عقد جلسة سريعة مع إكرامي داخل ملعب التتش للاطمئنان عليه ومتابعة آخر المستجدات في حالته.



ويواصل إكرامي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.