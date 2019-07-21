إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية.. والنيابة تستأنف

تحرير:تهامى البندارى ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

الناشط السياسي شريف الروبي

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل كلا من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، قبل أن تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة الجنايات، وتحددت جلسة غدٍ الإثنين، لنظر استئناف النيابة.

واجهت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، المتهمَين بتحريات جهاز الأمن الوطني والتي تفيد انضمامهما لجماعة خارجة على القانون، قبل أن تأمر بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهما في القضية التي قيدت برقم 621 لسنة 2018 أمن دولة عليا. شملت الإتهامات المنسوبة إلى «الروبي» الانضمام