جريمة

إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات بـ«زراعى البحيرة»

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
حادث البحيرة
حادث البحيرة
أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بأخرى نصف نقل على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، بالقرب من قرية كوم أشو بدائرة مركز كفر الدوار، أثناء سير السيارة النصف نقل اصطدمت بالملاكي فتوالى الاصطدام وانقلبت إحدى السيارات في الأرض الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لتولي التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الامن، بأنه تلقى بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار بحادث تصادم على طريق مصر الإسكندرية الزراعي قرب قرية كوم أشو.وانتقل النقيب محمود قاسى معاون مباحث مركز
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الناشط-السياسي-شريف-الروبى

إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية.. والنيابة تستأنف

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل كلا من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، قبل أن تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة الجنايات، وتحددت جلسة غدٍ الإثنين، لنظر استئناف النيابة.
محكمة-ارشفية

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح

استأنفت نيابة أمن الدولة، على قرار محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل الناشطين السياسيين خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح، بتدابير أمنية احترازية على ذمة التحقيقات، وتقرر عقدة جلسة الاستئناف غدا، بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني بحقهما تفيد بحضورهما احتفالية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف.
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بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشطين السياسيين خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح، بتدابير أمنية احترازية على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني بحقهما تفيد بحضورهما احتفالية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف.
قفاص-محكمة (1)

مخطط كبير.. اعترافات المتهمون بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، إلى جلسة 4 من أغسطس المقبل، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة.. «التحرير» توضح قائمة الإتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.
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جثة طفل

بـ«كيس مخدة».. أم تخنق طفلتها بعد شك الزوج في نسبها

قررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار خالد الأتربي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة خنق طفلتها بـ"كيس مخدة"، بعدما أنكر زوجها نسب الطفلة له، لشكه في سلوك زوجته وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة، وتلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام، بوصول طفلة عمرها 21 يوما، حديثة الولادة جثة هامدة، ولا توجد أي آثار إصابات ظاهرة في جسدها.
حريق-مدرسة-إعدادية

11 مصابا و22 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل شب في 3 منازل بمنطقة الدراسات أمام موقف طناح بمدينة المنصورة، قبل امتداده، ما أسفر عن إصابة 11 شخص بحروق واختناقات، وتبين أن الحريق اندلع في أخشاب قديمة وقش أعلى سطح أحد المنازل ثم انتقل إلى الأسطح المجاورة، وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا عن ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بأحد المنازل بمنطقة الدراسات بالمنصورة، وانتقال النيران لعدد من المنازل المجاورة.
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مرافق الجيزة تتصدى لإشغالات شارع مستشفى الصدر

مرافق الجيزة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، شنت حملات مكبرة لرفع الإشغالات من المناطق المختلفة بمديرية أمن الجيزة، لتسهيل عملية السير، والتخلص من الإشغالات برفعها من الطرقات العامة، وتطهير الميادين من المعوقات، وكذا تم خلال الحملة إغلاق عدد من الكافيتريات المخالفة وضبط مجموعة من الباعة المتجولين وحائزي الأسلحة البيضاء، بينما تم القبض على تجار مخدرات وتحصيل غرامات، وتسجيل مخالفتي ترخيص وأسطوانات غاز، وشمسيات وثلاجات وإستاندات، وجارٍ العرض على النيابة.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (3)

مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث بقنا

لقي، اليوم الإثنين، 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، على طريق "قنا - سفاجا" الصحراوي الشرقي. والبداية بتلقي اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطار من مرفق إسعاف قنا بمصرع 9 أشخاص وإصابة 11 بكسور وجروح، وذلك إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا العام، بينما نقل المصابين لمستشفي قنا الجامعي. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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