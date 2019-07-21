إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات بـ«زراعى البحيرة»

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

حادث البحيرة

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بأخرى نصف نقل على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، بالقرب من قرية كوم أشو بدائرة مركز كفر الدوار، أثناء سير السيارة النصف نقل اصطدمت بالملاكي فتوالى الاصطدام وانقلبت إحدى السيارات في الأرض الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لتولي التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.

تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الامن، بأنه تلقى بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار بحادث تصادم على طريق مصر الإسكندرية الزراعي قرب قرية كوم أشو.وانتقل النقيب محمود قاسى معاون مباحث مركز