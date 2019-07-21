معلومات لا تعرفها عن «اطلع بره» الذي سيواجه بطل مصر

فوجئت جماهير الكرة المصرية اليوم بفريق فى دورى جنوب السودان يحمل اسم «اطلع بره» سيشارك فى الأدوار التمهيدية ببطولة دوري أبطال إفريقيا وسيواجه بطل الدورى المصرى 2018-2019
أجريت اليوم الأحد، قرعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتى حدد من خلالها مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة الإفريقية. ويستهل الفائز ببطولة الدوري المصري (الأهلي أو الزمالك)، مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق (اطلع بره) بطل جنوب السودان، بينما سيقابل وصيف الدوري المصري، فريق (ديكيداها) الصومالي، خلال الدور التمهيدي. وفي حال، تخطى بطل الدوري المصري، بطل جنوب السودان، سيلتقي في دور الـ32 مع الفائز من مواجهتي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وماكيلي أندريتا الإثيوبي.
سر التسمية
الحرب بين السودان وجنوب السودان وراء تسمية الفريق بهذا الاسم، قبل أن تنجح جنوب السودان فى الحصول على حق الانفصال، وقتها كان أفراد الجيش السوداني يدخلون أحياء مدينة "جوبا" عاصمة جنوب السودان ليلا، ويطلبون من الرجال الخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح باستعمال كلمة "اخرج من منزلك"، أو "اطلع
سر التسمية
الحرب بين السودان وجنوب السودان وراء تسمية الفريق بهذا الاسم، قبل أن تنجح جنوب السودان فى الحصول على حق الانفصال، وقتها كان أفراد الجيش السوداني يدخلون أحياء مدينة "جوبا" عاصمة جنوب السودان ليلا، ويطلبون من الرجال الخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح باستعمال كلمة "اخرج من منزلك"، أو "اطلع بره".
وتسبب ذلك فى إطلاق أسماء على الأحياء مستوحاة من الأحداث التى شهدتها الدولة جراء الحرب، حيث تعود أسماء الفرق إلى الأحياء التى تقع فيها الأندية ومنها "اطلع بره" الذى يقع فى حى يحمل نفس اسم النادى، الذي يعد واحدا من أشهر أحياء جنوب السودان فى العاصمة "جوبا".
المشاركات الإفريقية
شارك بطل جنوب السودان فى مسابقة أبطال إفريقيا للمرة الثانية خلال 5 أعوام من بوابة الأدوار التمهيدية، حيث شارك من قبل فى البطولة الإفريقية من نفس الدور عام 2014، وأقصى الأخير بعد الخسارة من فريق بيريكوم تشيلسي الغاني بركلات الترجيح وذلك بعد التعادل خلال مباراتي الذهاب والعودة بهدفين لكل فريق فى المباراتين، ليتأهل بركلات الترجيح التى جاءت فى صالح تشيلسي.
ملعب الفريق
يلعب فريق "اطلع بره" على ملعب يحمل اسم العاصمة جوبا ويتسع لـ12 ألف متفرج.
تشكيلة الفريق
وتضم قائمة الفريق كلا من: حراس المرمى (خميس دانيال (تشيبو)- ريتشارد أونين) .
المدافعين (زكريا سكوباس -واشنطن جون-ستيفن لورانس مدافع -بواي لام-كيزيتو توماس).
خط الوسط (بيتر صنداي -كوكبور داك- مارتن نجو- لاعب خط الوسط- موسى أوتو -لاعب خط الوسط- هاني أبو بكر- سانتينو جرنج).
المهاجمون (جودى ويل اوتشى- داني لوال- الإمام سبط- لاعب مهاجم سلفاتور أتشيجا- تشول).
إنجازات الفريق
سبق لبطل جنوب السودان المشاركة في بطولة كأس سيكافا للأندية العالم الحالي، وودعها من دور المجموعات بعدما حل في المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، خلف مازيمبي الكونغولي صاحب الصدارة ورايون سبورت الرواندي في المركز الثاني، وكينو نادوني التنزاني صاحب المركز الثالث، وتوج "اطلع بره" بلقب الدورى المحلى فى بلاده لثلاث مرات خلال تاريخه، ثم شارك في الكونفيدرالية 2019 وخرج من الدور التمهيدي من بوليس الرواندي، وتوج كل من أندية السلام والملكية واطلع بره بلقب دوري جنوب السودان منذ الانفصال عن السودان .
طريق بطل السودان
وقررت لجنة بطولات الأندية بـ"كاف"، خلال اجتماعها الذي عقد صباح اليوم، إعفاء ثلاثة أندية فقط من المشاركة في الدور التمهيدي، وهي أندية مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي، الترجي التونسي.
وجاء ذلك القرار بناء على عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال، حيث يشارك 61 فريقًا، وقرر الكاف إعفاء 3 أندية من الدور التمهيدى للبطولة الإفريقية ليتبقى 58 فريقًًا يخوضون مباريات هذا الدور يتأهل منهم 29 فريقًا إضافة إلى الثلاثي المعفى من الدور الأول ليصبح عدد الفرق 32 فريقًا.
على الجانب الآخر لم يحسم الكاف حتى الآن قراره، بشأن بطل النسخة الأخيرة بين الوداد الرياضي المغربي والترجى التونسى 2018- 2019، وينتظر قرار محكمة التحكيم الدولى لحسم هوية الفريق المتوج أو تنفيذ قراره السابق بإعادة المباراة النهائية في أرض محايدة.
وحتى الآن لم يتم حسم اسم الفريق المصري الذي سيواجه فريق "اطلع بره"، حيث لم يتبق من مواجهات الدورى المصرى، إلا ثلاث مواجهات هي الأهلي مع المقاولون والزمالك والإسماعيلي وأخيرا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ليسدل بعدها الستار على موسم 2018- 2019.