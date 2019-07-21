معلومات لا تعرفها عن «اطلع بره» الذي سيواجه بطل مصر

فوجئت جماهير الكرة المصرية اليوم بفريق فى دورى جنوب السودان يحمل اسم «اطلع بره» سيشارك فى الأدوار التمهيدية ببطولة دوري أبطال إفريقيا وسيواجه بطل الدورى المصرى 2018-2019

تحرير:محمد جمال ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م

فريق اطلع بره

أجريت اليوم الأحد، قرعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتى حدد من خلالها مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة الإفريقية. ويستهل الفائز ببطولة الدوري المصري (الأهلي أو الزمالك)، مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق (اطلع بره) بطل جنوب السودان، بينما سيقابل وصيف الدوري المصري، فريق (ديكيداها) الصومالي، خلال الدور التمهيدي. وفي حال، تخطى بطل الدوري المصري، بطل جنوب السودان، سيلتقي في دور الـ32 مع الفائز من مواجهتي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وماكيلي أندريتا الإثيوبي.

سر التسمية الحرب بين السودان وجنوب السودان وراء تسمية الفريق بهذا الاسم، قبل أن تنجح جنوب السودان فى الحصول على حق الانفصال، وقتها كان أفراد الجيش السوداني يدخلون أحياء مدينة "جوبا" عاصمة جنوب السودان ليلا، ويطلبون من الرجال الخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح باستعمال كلمة "اخرج من منزلك"، أو "اطلع