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«وزني نص طن».. محمود يستغيث بالحكومة لنقله للمستشفى

تحرير:تهامى البندارى ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
الحماية المدنية تستجيب لنداء محمود
الحماية المدنية تستجيب لنداء محمود
في لافتة إنسانية طيبة، استجابت محافظة القاهرة، اليوم الأحد، لنداء واستغاثة المواطن محمود ماضي أبو زيد، الذي يزن نحو نصف طن (500 كيلو)، بعدما أرسل إليهم يستنجد بالمحافظ من أجل مساعدته في النزول من شقته بمنطقة كفر العلو بضاحية حلوان، أقصى جنوب القاهرة، لكى يتمكن من الذهاب إلى المستشفى، وعلى أثر الاستغاثة وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مسئولي الحماية المدنية بسرعة إرسال معدات حتى يتمكن الرجل من النزول من شقته الضيقة، الكائنة بشارع الداير الشرقي.
وكلف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، شرطة الحماية المدنية، بالعمل على تجهيز معدات، وبالفعل توجهت قوات الإنقاذ البري، ووجدت صعوبة في التعامل مع حالة محمود أبو زيد، البالغ وزنه 500 كيلو، فاضطرت لكسر وإزالة جزء من سور البلكونة، لكى تتمكن من إنزاله بمعدات إلى سيارة الإسعاف وتوجه إلى مستشفى شبرا العام. في
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هدية-مدرسة-الاطفال

5 مدارس حكومية دولية جديدة في العام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2019-2020، بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية، نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني، والخدمة التعليمية المقدمة بها والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

حظر التجوال في مناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر التجوال في المنطقة المحدد شرقا من تل رفع مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمل القرار أيضا، حظر التجوال شمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.. ويبدأ تنفيذ القرار في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 25 يوليو الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية والمحددة بـ3 أشهر.
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قرار جمهوري.. مد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر جديدة تبدأ من الساحة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، نص القرار الذي أشار إلى أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويلة، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أروح المواطنين، وذلك نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
الطيران-البريطانى

هل تدفع بريطانيا فاتورة «حظر السفر للقاهرة»؟

«من المرجح أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر، وبالرغم من أن الهجمات غالبًا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه لا يزال هناك خطر ماثل بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد».. هكذا حذرت الخارجية البريطانية، رعاياها المسافرين والمتواجدين في مصر فى بيان رسمي لها، موضحة أن «الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة الكبيرة التي يرتادها الأجانب»، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن أسباب قرار حظر الطيران، ولماذا لم يصدر عن منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وهل من حق المتضررين من هذا القرار المطالبة بالتعويض؟
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انهيار عقار الإسكندرية

إخلاء سكان عقارين بحي الجمرك بعد سقوط أجزاء منهما

شهد حي الجمرك بالإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أجزاء من عقار قديم بحارة سلطان متفرع من شارع الشمرلي، دائرة قسم الجمرك. وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك للموقع برفقة النوباتجية المسائية بالحي لموقع البلاغ للمعاينة واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة. وأسفرت المعاينة عن وجود انهيار جزئي في عقارين قديمين مجارين لبعضهما ومكونين من أربعة طوابق، في عنوان 36 الكيال و3 حارة سلطان، دون وجود أي إصابات، وتم إخلاءهم من السكان دون المنقولات حرصًا على سلامتهم.
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إحالة 21 سائقا للنيابة: لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة

رصدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، 21 مخالفة لسائقين سرفيس رفعوا تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها، وتم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الادارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg، وخدمة تطبيق "واتساب" على رقم 01205734449، لرفع سائقين الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها، جاء ذلك في بيان للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد.
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«قرطام» يسأل الحكومة عن أسباب تكرار حرائق وسط البلد

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء التنمية المحلية، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، بشأن الحرائق المتكررة في منطقة وسط القاهرة. وقال «قرطام» إن أسباب تكرار الحرائق بمنطقة وسط القاهرة معروفة، لافتا إلى أن آخر هذه الحوادث هو حريق بشارع سوق الخضار المتفرع من شارع محمد على بالعتبة في حى الموسكى، وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات نتيجة تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، فإن الخسائر المادية بلغت نحو 25 مليون جنيه.
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بعد حريق العتبة.. كيف نمنع تكرار الحرائق؟

لم تمضِ أيام قليلة على الحريق الهائل، الذى حدث بأحد المحلات بمنطقة باب الشعرية، وتصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء بالمنطقة، حتى تكرر الأمر صباح اليوم الخميس ونشب حريق هائل في عدد من المحلات بالسوق القديم بالعتبة، بوسط القاهرة، إلا أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد الحريق داخل السوق، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول أسباب تكرار هذه الحرائق فى تلك المناطق وكيفية منع تكرار حدوثها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.
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