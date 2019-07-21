«وزني نص طن».. محمود يستغيث بالحكومة لنقله للمستشفى

تحرير:تهامى البندارى ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

الحماية المدنية تستجيب لنداء محمود

في لافتة إنسانية طيبة، استجابت محافظة القاهرة، اليوم الأحد، لنداء واستغاثة المواطن محمود ماضي أبو زيد، الذي يزن نحو نصف طن (500 كيلو)، بعدما أرسل إليهم يستنجد بالمحافظ من أجل مساعدته في النزول من شقته بمنطقة كفر العلو بضاحية حلوان، أقصى جنوب القاهرة، لكى يتمكن من الذهاب إلى المستشفى، وعلى أثر الاستغاثة وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مسئولي الحماية المدنية بسرعة إرسال معدات حتى يتمكن الرجل من النزول من شقته الضيقة، الكائنة بشارع الداير الشرقي.

وكلف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، شرطة الحماية المدنية، بالعمل على تجهيز معدات، وبالفعل توجهت قوات الإنقاذ البري، ووجدت صعوبة في التعامل مع حالة محمود أبو زيد، البالغ وزنه 500 كيلو، فاضطرت لكسر وإزالة جزء من سور البلكونة، لكى تتمكن من إنزاله بمعدات إلى سيارة الإسعاف وتوجه إلى مستشفى شبرا العام. في