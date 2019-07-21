إرهاب

لماذا منعت بريطانيا وألمانيا رحلاتها الجوية إلى مصر؟

تكهنات وتخوفات تحيط بقرارات تعليق الرحلات المفاجئة.. وخبير: الحديث عن ضربات إرهابية سببه "الحقد" وهدفه زعزعة أمن البلاد وضرب السياحة.. والطيران المدني: المنع "سياسي"
تحرير:مروة السيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م
طائرات بريتش إيروايز
طائرات بريتش إيروايز
حالة من التوتر أعقبت إعلان الخطوط الجوية البريطانية، أمس السبت، تعليق رحلاتها إلى مصر، موضحة في بيان: "نراجع باستمرار إجراءاتنا الأمنية في كل المطارات حول العالم، وقد علقنا رحلاتنا إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء احترازي، يسمح لنا بتقييم الوضع أكثر"، وزادت الأمور تعقيدا بعد إعلان وسائل إعلام ألمانية في نفس التوقيت أن شركة الخطوط الجوية "Lufthansa" قررت وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة، وأصدرت بيانا هي الأخرى قالت فيه: "بما أن السلامة هي الأولوية القصوى لـLufthansa، فقد أوقفنا رحلاتنا إلى القاهرة مؤقتا اليوم حتى يتم تقييم الوضع".
  تخوفات وتكهنات فور إعلان البلدين تعليق رحلاتهما الجوية إلى القاهرة، بدأت التكهنات والتخوفات أيضا عن احتمالية وقوع أعمال إرهابية داخل مصر، سواء في القلب منها باستهداف العاصمة والمحافظات الحيوية والمناطق السياحية، أو بحدوث ضربات إجرامية في شبه جزيرة سيناء، التي تتعرض لهذا الأمر بشكل شبه دائم. خريطة
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الداخلية-تداهم-ثلاث-أوكار-إرهابية-بمحافظتي-الجيزة-وشمال-سيناء-وتقتل-40-إرهابي (1)

إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إحباط هجوم انتحارى، بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابى قبل وصوله إلى الارتكاز الأمنى مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابى وقد أسفر الحادث عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة. وكانت الشرطة قد أحبطت هجوما انتحاريا في يونيو الماضي، كان يستهدف قواتها على حاجز أمني جنوبي العريش.
الإرهاب في الصومال - أرشيفية

الإزارات VS المجاهدين.. أبرز جماعات الإرهاب بالصومال

باتت الصومال أرضا خصبة للجماعات الإرهابية المسلحة، التي تقاتل بعضها بعضا تارة، وتشتبك مع الأمن متسببة في ترويع الآمنين تارة أخرى، وتسعى كل جماعة إرهابية في الصومال إلى الاستيلاء على الجزء الأكبر من أراضيها، وبسط سيطرتها ونفوذها على تلك الأراضي، في ظل ضعف تام يصل حد الغياب للدولة، وانهيار للمنظومة الأمنية، ما يتسبب في تعاظُم قوى تلك الجماعات، وتصاعد أعمال العنف، ويمنح المزيد من الفرص لظهور جماعات إرهابية جديدة، تواصل أعمال التخريب والترويع والدمار، لكن هناك بعض الحركات البارزة التي تثير القلق.
مظاهرات-الجزائر (2)

الجزائر: ضبط 5 إرهابيين خططوا لاستهداف المتظاهرين

أصدرات وزارة الدفاع الجزائرية، بيانا، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن نجاحها في توقيف 5 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية وذلك في ولاية باتنة (شمال شرق)، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين، عبر مناطق مختلفة من الوطن، من خلال استعمال عبوات متفجرة، موضحة أنه في إطار مكافحة الإرهاب تم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة من قبل مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري.
دلالات-بعد-القصف-الأمريكى-الجوي-لمواقع-داعش-في-العراق

«العمليات العراقية» تصل مناطق استغلها داعش قبل 2014

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية وصلت إلى مناطق خالية استغلها تنظيم داعش الإرهابي قبل عام 2014، إذ قطعت القوات أكثر من نصف الصحاري ضمن عملية (إرادة النصر). وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول: "عملية إرادة النصر مستمرة من أجل تحقيق أهدافها في تفتيش صحراء العراق التي تربط 3 محافظات هي: صلاح الدين، ونينوى، والأنبار، وصولا إلى نقطة النهاية، وهي الحدود مع سوريا، وجميع القوات العسكرية في العراق اشتركت في هذه العملية لتعقب داعش". وذلك بحسب تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية.
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دلالات-بعد-القصف-الأمريكى-الجوي-لمواقع-داعش-في-العراق

«العمليات العراقية» تصل مناطق استغلها داعش قبل 2014

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية وصلت إلى مناطق خالية استغلها تنظيم داعش الإرهابي قبل عام 2014، إذ قطعت القوات أكثر من نصف الصحاري ضمن عملية (إرادة النصر). وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول: "عملية إرادة النصر مستمرة من أجل تحقيق أهدافها في تفتيش صحراء العراق التي تربط 3 محافظات هي: صلاح الدين، ونينوى، والأنبار، وصولا إلى نقطة النهاية، وهي الحدود مع سوريا، وجميع القوات العسكرية في العراق اشتركت في هذه العملية لتعقب داعش". وذلك بحسب تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

الأعلام السوداء.. أبرز كتب الجهاديين لمسلمي الغرب

رغم التحول الرقمي الذي واكبته الحركات الإرهابية، وذلك باستخدام الخطابات المرئية، فإنها لا تزال تعتمد على كتب رئيسية تكشف كيف يخاطب داعش المسلمين في الدول الغربية. ومن أبرز هذه الكتب الموجهة لمسلمي الغرب، كتاب "الأعلام السوداء"، ويتحدث عن استبدال أعلام خطباء الجهاد في الغرب بأخرى أكثر قانونية في الظاهر، بعد اعتقال قادة الخطاب الجهادي في الغرب، بإعادة تسمية منظمات جديدة مثل "الشريعة في المملكة المتحدة، والشريعة في بلجيكا"، وما إلى ذلك من هذه المجموعات.
تفجير-في-أفغانستان (2)

وفاة 5 أشخاص وإصابة 40 في هجوم نفذه قاصر بأفغانستان

نفذ قاصر هجوما انتحاريا خلال حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية «بتشيراجام»، في إقليم بشرق أفغانستان نتج عنه مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 شخصا آخرين، جراء التفجير الذي نفذه الانتحاري وسط المدعوين، ولم تعلن أي جهة مصنفة إرهابية مسؤوليتها عن هذا الحادث، في الوقت الذي خرجت فيه حركة طالبان لتنفي مسؤوليتها عن هذا الاعتداء عبر متحدث باسمها، وتعاني أفغانستان من وقوع هجمات إرهابية على فترات مختلفة، حيث كانت مقرا لجماعات إرهابية مختلفة أبرزها تنظيم القاعدة الذي كان يقوده أسامة بن لادن .
طائرة-بدون-طيار

«الدرونز».. من أيدي الجنود لمنفذي العمليات الإرهابية

مع كل تطور تكنولوجي تتطور بالتبعية الأدوات الحربية، ومن وقت لآخر تحدث طفرات في الأسلحة، وتتهافت الدول المختلفة حول العالم على ضم كل ما هو جديد ومتطور إلى جيوشها، لتضمن لنفسها دائما القوة، وتظل مؤمّنة بأكبر قدر ممكن ضد أي اعتداء خارجي، لكن الأزمة تكمن في انتقال الأسلحة الجديدة من أيدي الجنود والعسكريين إلى الجماعات الإرهابية، التي تعكف في بعض الأحيان على تطوير تلك الأسلحة، وتوجيه ضربات قاتلة بها، وتنفيذ العديد من أعمال العنف والدمار، التي زادت المخاوف منها بعد تمكن تلك الجماعات من الحصول على "الدرونز" وتسييرها لتنفيذ عملياتها الإجرامية بها.
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