المصري يكشف مفاجأة في مفاوضات الأهلي لضم إسلام عيسى

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م

إسلام عيسى

كشف محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن ناديه اتفق مع إحدى الشركات الوسيطة، على بيع نجم الفريق إسلام عيسى، للنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكنه فوجئ بتراجع النادي الأحمر عن الصفقة. وأوضح الخولي، خلال تصريحاته اليوم الأحد، عبر إذاعة "إنرجي"، أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، تفاوض مع النادي البورسعيدي، لضم إسلام عيسى، وأخبر المصري بأن الصفقة ستتم بين الناديين عن طريق شركة وسيطة، قبل انتقال عيسى للقلعة الحمراء، وتم ذلك في حضور وكيل اللاعب.

وتابع: «قرار النادي الأهلي أثار استغرابنا، لكننا وافقنا على رغبته في النهاية، بعدما عرض دفع 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة أحمد الشيخ لمدة موسمين، وضم الثنائي عمرو بركات وأحمد علاء نهائيا». واستمر في حديثه: «الأهلي فاجأنا بعد ذلك بأنه تراجع عن الصفقة ولا يريد ضم اللاعب، وأكملنا



وتابع: «قرار النادي الأهلي أثار استغرابنا، لكننا وافقنا على رغبته في النهاية، بعدما عرض دفع 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة أحمد الشيخ لمدة موسمين، وضم الثنائي عمرو بركات وأحمد علاء نهائيا».



واستمر في حديثه: «الأهلي فاجأنا بعد ذلك بأنه تراجع عن الصفقة ولا يريد ضم اللاعب، وأكملنا بعدها المفاوضات مع نادي بيراميدز، والاتفاق جارٍ بين الناديين على المقابل المادي حاليا، وأعتقد أن اللاعب أصبح قريبا من الانتقال إليهم».



ويحظى إسلام عيسى الذي سجل 7 أهداف خلال 26 مباراة شارك فيها مع الفريق البورسعيدي، باهتمام أندية القمة في الدوري المصري، وينتهي تعاقده مع الفريق في صيف 2023.