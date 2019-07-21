«المحامين الأفارقة» تعلن تشكيل المجلس الاقتصادي

تحرير:محمد فتحي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

نقابة المحامين الأفارقة_أرشيفية

تزامنًا مع إعلان القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى المُخصصة إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، يُعلن المؤتمر الرابع لنقابة المحامين الأفارقة عن إنشاء المجلس الإقتصادي الإفريقي، وذلك في فترة انعقاد المؤتمر بالقاهرة في الفترة من 2 وحتى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة رجال دولة ومسئولين ورجال أعمال ومحامين من أكثر من 42 دولة أفريقية. ومن المقرر أن يهدف المجلس الاقتصادي الإفريقي إلى التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وبحث بعض المجالات ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية لكل البلدان الإفريقية.

وسيكون المجلس فرصة للقاء القادة السياسيين والفكر والصناعيين والاقتصاديين في المؤسسات الإفريقية، إذ يركز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وهي: "الزراعة والأمن الغذائي، البنوك والتأمين، التواصل، التعليم، تأثير الذكاء الصناعي". وقررت نقابة المحامين الأفارقة تنظيم مؤتمرها السنوي لهذا العام في سبتمبر 2019