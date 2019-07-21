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«المحامين الأفارقة» تعلن تشكيل المجلس الاقتصادي

تحرير:محمد فتحي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
نقابة المحامين الأفارقة_أرشيفية
نقابة المحامين الأفارقة_أرشيفية
تزامنًا مع إعلان القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى المُخصصة إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، يُعلن المؤتمر الرابع لنقابة المحامين الأفارقة عن إنشاء المجلس الإقتصادي الإفريقي، وذلك في فترة انعقاد المؤتمر بالقاهرة في الفترة من 2 وحتى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة رجال دولة ومسئولين ورجال أعمال ومحامين من أكثر من 42 دولة أفريقية. ومن المقرر أن يهدف المجلس الاقتصادي الإفريقي إلى التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وبحث بعض المجالات ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية لكل البلدان الإفريقية.
وسيكون المجلس فرصة للقاء القادة السياسيين والفكر والصناعيين والاقتصاديين في المؤسسات الإفريقية، إذ يركز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وهي: "الزراعة والأمن الغذائي، البنوك والتأمين، التواصل، التعليم، تأثير الذكاء الصناعي". وقررت نقابة المحامين الأفارقة تنظيم مؤتمرها السنوي لهذا العام في سبتمبر 2019
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شركة-الطيران-الروسية-بوبيدا (1)

شركة طيران روسية تخطط لتنظيم رحلات سياحية لمصر

بعد ساعات من البيانات الغامضة التي أصدرتها شركتي الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، والألمانية "لوفتهانزا"، تخطط شركة الخطوط الجوية الروسية "بوبيدا" لإعداد رحلات سياحية لمصر، إذ أعلن المدير العام للشركة أندريه كالميكوف، يوم الأحد، أنهم ينتظرون الرد من السلطات المصرية لبدء تنظيم رحلات جوية سياحية للعديد من المدن المصرية، قائلا: في تصريحات للصحفيين نقلتها سبوتنيك: "نحن ندرك أن لدينا عددا كبيرا من المجالات التي يمكننا تطويرها بشكل جيد للغاية، على سبيل المثال، نحن في انتظار رد من مصر".
تمثيل-الجريمة (6)

حبس بائع متجول 4 أيام لذبحه «طالب إعدادي» في البحيرة

أجرت نيابة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبد المجيد السعيد مدير النيابة، المعاينة التصويرية، لجريمة مقتل طالب بالصف الثالث الإعدادي، يعمل بصيدلية، على يد عامل بدائرة مركز شرطة الدلنجات، إذ قام المتهم بتمثيل جريمة قتل المجني عليه وحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتبين من خلال المعاينة أن المتهم دائم الذهاب إلى تلك الصيدلية لشراء المواد المخدرة ومع رفض المجني عليه إعطائه المواد المخدرة لعدم وجود نقود مع المتهم، فغافله وسدد له عدة طعنات من «سكينة» كانت بحوزته، وسرق المواد المخدرة وبعض النقود وفر هاربًا.
الحماية-المدنية

«وزني نص طن».. محمود يستغيث بالحكومة لنقله للمستشفى

في لافتة إنسانية طيبة، استجابت محافظة القاهرة، اليوم الأحد، لنداء واستغاثة المواطن محمود ماضي أبو زيد، الذي يزن نحو نصف طن (500 كيلو)، بعدما أرسل إليهم يستنجد بالمحافظ من أجل مساعدته في النزول من شقته بمنطقة كفر العلو بضاحية حلوان، أقصى جنوب القاهرة، لكى يتمكن من الذهاب إلى المستشفى، وعلى أثر الاستغاثة وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مسئولي الحماية المدنية بسرعة إرسال معدات حتى يتمكن الرجل من النزول من شقته الضيقة، الكائنة بشارع الداير الشرقي.
هدية-مدرسة-الاطفال

5 مدارس حكومية دولية جديدة في العام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2019-2020، بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية، نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني، والخدمة التعليمية المقدمة بها والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.
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السيسي-عبد القادر-بن-صالح (1)

السيسي والرئيس الجزائري يحضران نهائي أمم إفريقيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، برفقة عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للجزائر، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بين منتخبي الجزائر والسنغال. وتنطلق المباراة النهائية، في تمام التاسعة مساءً، بين منتخبي الجزائر والسنغال عقب تأهلهما للمباراة النهائية. وتأهل منتخب الخضر، إلى المباراة النهائية بعد التغلب على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، بينما حجز منتخب السنغال مقعده بالفوز بهدف نظيف على تونس.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

كيف تستفيد مصر من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية؟

دشن زعماء القارة الإفريقية أمس منطقة تجارة حرة على مستوى القارة، وذلك خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي والتي ترأسها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ومن المأمول أن تساهم منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، وهي الأكبر من نوعها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994، في إطلاق إمكانات إفريقيا الاقتصادية بعد تعثر طال أمده من خلال دعم التجارة البينية، وتقوية سلاسل الإمدادات، ونشر الخبرات. أما أبرز التحديات التي تواجه الاتفاقية فهي الجمارك والتجارة العابرة للحدود وتباين الأسعار وبعض المشاكل الفنية التي لا تتناسب مع بعض الدول في القارة.
الرئيس السيسي ورئيس الكونغو

السيسي لرئيس الكونغو: مستمرون في دعمكم ومساعدتكم

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، وذلك على هامش رئاسته لقمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية المصغرة الأولى بنيامي في النيجر. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان، الثلاثاء، إن الرئيس جدد عزم مصر الاستمرار في تقديم كل أوجه المساعدات الممكنة للكونغو الديمقراطية كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية تمثل نموذجا للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل، مؤكدا على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين.
الرئس-عبد الفتاح السيسى-في-النيجر (3)

متحدث الرئاسة: قمة النيجر محط أنظار واهتمام العالم

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الإفريقية الاستثنائية بنيامي عاصمة النيجر، والتى بدأت أعمالها، أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، إذ شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم.
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