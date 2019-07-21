«المحامين الأفارقة» تعلن تشكيل المجلس الاقتصادي
تحرير:محمد فتحي
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
نقابة المحامين الأفارقة_أرشيفية
تزامنًا مع إعلان القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى المُخصصة إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، يُعلن المؤتمر الرابع لنقابة المحامين الأفارقة عن إنشاء المجلس الإقتصادي الإفريقي، وذلك في فترة انعقاد المؤتمر بالقاهرة في الفترة من 2 وحتى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة رجال دولة ومسئولين ورجال أعمال ومحامين من أكثر من 42 دولة أفريقية. ومن المقرر أن يهدف المجلس الاقتصادي الإفريقي إلى التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وبحث بعض المجالات ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية لكل البلدان الإفريقية.
وسيكون المجلس فرصة للقاء القادة السياسيين والفكر والصناعيين والاقتصاديين في المؤسسات الإفريقية، إذ يركز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وهي: "الزراعة والأمن الغذائي، البنوك والتأمين، التواصل، التعليم، تأثير الذكاء الصناعي".
وقررت نقابة المحامين الأفارقة تنظيم مؤتمرها السنوي لهذا العام في سبتمبر 2019
وسيكون المجلس فرصة للقاء القادة السياسيين والفكر والصناعيين والاقتصاديين في المؤسسات الإفريقية، إذ يركز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وهي: "الزراعة والأمن الغذائي، البنوك والتأمين، التواصل، التعليم، تأثير الذكاء الصناعي".
وقررت نقابة المحامين الأفارقة تنظيم مؤتمرها السنوي لهذا العام في سبتمبر 2019 في مصر، وذلك بحضور رؤساء عدد من الدول الإفريقية ومنها رئيس دولة كينيا ورئيس دولة نيجيريا ووزير الدفاع النيجيري، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورجال الدولة والمحامين ورجال الأعمال من مختلف الدول الإفريقية.
تأتي استضافة مصر للدورة الرابعة تأكيدًا على الدور الذي تلعبه مصر خلال الفترة الحالية في القارة الإفريقية بداية من تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الإتحاد الإفريقي، ودعمًا للخطوات التي تخطوها القارة الإفريقية نحو التنمية المستدامة.