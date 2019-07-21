انتهاك شرف.. سر رفع علم إيران على الناقلة البريطانية

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م

ناقلة

في تطور غير مسبوق، رفع الحرس الثوري، العلم الإيراني على الناقة البريطانية المحتجزة في ميناء بندر عباس بعد نقلعا من مضيق هرمز، إذ بثت قناة إيرانية حكومية مقطعا مصورا، أظهر العلم الإيراني مرفوعا على الناقلة، في حين لم يظهر العلم البريطاني، الذي كانت ترفعه الناقلة البريطانية، وهو ما اعتبره أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، بأنه "إجراء خطير قانونا، وسابقة لم لم تحدث مطلقا"، مؤكدا أن ما حدث انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي للبحار، وكافة التشريعات الداخلية البحرية لأي دولة.

وأكد سلامة، أن هذا الفعل من جانب الحرس الثوري الإيراني، يصنف كـ"عدوان" على بريطانيا، بخلاف انتهاك طهران بتصرفها لقواعد الأخلاق الدولية التي تحكم أو تضبط علاقات الأمم المتمدنة، مفسرا أن الهدف من الإجراء هو "انتهاك شرف الدول البريطانية والانتقاص من هيبتها". وطالبت البحرية الأمريكية في بيان، أمس السبت،