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انتهاك شرف.. سر رفع علم إيران على الناقلة البريطانية

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م
ناقلة
ناقلة
في تطور غير مسبوق، رفع الحرس الثوري، العلم الإيراني على الناقة البريطانية المحتجزة في ميناء بندر عباس بعد نقلعا من مضيق هرمز، إذ بثت قناة إيرانية حكومية مقطعا مصورا، أظهر العلم الإيراني مرفوعا على الناقلة، في حين لم يظهر العلم البريطاني، الذي كانت ترفعه الناقلة البريطانية، وهو ما اعتبره أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، بأنه "إجراء خطير قانونا، وسابقة لم لم تحدث مطلقا"، مؤكدا أن ما حدث انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي للبحار، وكافة التشريعات الداخلية البحرية لأي دولة.
وأكد سلامة، أن هذا الفعل من جانب الحرس الثوري الإيراني، يصنف كـ"عدوان" على بريطانيا، بخلاف انتهاك طهران بتصرفها لقواعد الأخلاق الدولية التي تحكم أو تضبط علاقات الأمم المتمدنة، مفسرا أن الهدف من الإجراء هو "انتهاك شرف الدول البريطانية والانتقاص من هيبتها". وطالبت البحرية الأمريكية في بيان، أمس السبت،
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ناقلة-نفط (1)

أزمات تواجه خيارات بريطانيا العسكرية ضد إيران

لم يعد التعامل الدبلوماسي والسياسي وحده قادرا على إخماد نيران الأزمة السياسية المشتعلة بين بريطانيا وإيران خلال الوقت الحالي، وتحديدا في أعقاب احتجاز الأخيرة ناقلة نفط تحمل العلم البريطاني في أثناء مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية. وبدا واضحًا أن هناك اتجاها للتعامل بشكل صارم مع الأنشطة الإيرانية في مضيق هرمز، لا سيما أن هناك بالفعل دراسة للقرارات المتعلقة برد الفعل البريطاني داخل الحكومة في لندن، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مسارات الناقلات التجارية البريطانية في مضيق هرمز.
مضيق هرمز

أبو موسى ومسندم.. من يتحكم في مضيق هرمز؟

كان مضيق هرمز، خلال الأيام القليلة الماضية، مسرحا لتطور الأزمة المندلعة بين إيران من جانب، والولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم بريطانيا من جانب آخر. حيث شهد الممر الملاحي الهام، العديد من الحوادث التي زادت من حدة التوترات بين الجانبين، وكان آخرها احتجاز طهران لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، أثناء مرورها بالمضيق. وتكمن أهمية مضيق هرمز في مرور حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط من خلاله، وتصدر السعودية 88% من إنتاجها النفطي عبر هذا المضيق، والعراق 98%، والإمارات 99%، وكل نفط إيران والكويت وقطر، فمن يسيطر على هذا المضيق؟
حرائق-الغابات-في-امريكا

1000 رجل يفشلون في إطفاء حرائق البرتغال (فيديو)

بثت قناة "إيرو نيوز" مقطع فيديو لمحاولة أكثر من ألف رجل إطفاء 3 حرائق تجتاح وسط البرتغال، ما دفع السلطات لإخلاء القرية، وأسفرت الحرائق عن إصابة ثمانية أشخاص. وتصعب الرياح العاتية على رجال الإطفاء إخماد الحرائق في كاستيلو برانكو الواقعة على بعد 225 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة لشبونة. هيئة الحماية المدنية في البرتغال، أوضحت أنه تم إخلاء قرية واحدة جزئيا كإجراء احترازي، مشيرة إلى أنه تم نقل شخص بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في لشبونة مصابا بحروق من الدرجة الثانية. كما أصيب سبعة من رجال الإطفاء.
علم-الاتحاد-الأوروبي (2)

هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟

لم يكن اعتداء إيران على سفينة "ستينا إمبيرو" البريطانية الناقلة للنفط، حادثًا عابرًا في مضيق هرمز، الذي شهد العديد من التوترات الأمنية والسياسية في الأيام القليلة المقبلة، لا سيما في أعقاب احتجاز ناقلة نفط إيرانية بواسطة القوات البريطانية عند جبل طارق. التوابع السياسية التي تنتظرها إيران من وراء هذا التعدي قد تكون ذات نتائج خطيرة على الأوضاع في مضيق هرمز وعلى السياسات الإيرانية في مختلف الملفات، خاصة أن طهران لم تعد لديها حلفاء يمكن الارتكاز إلى مواقفهم الحيادية في النظر إلى القضايا السياسية المختلفة.
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ناقلة-نفط (1)

أزمات تواجه خيارات بريطانيا العسكرية ضد إيران

لم يعد التعامل الدبلوماسي والسياسي وحده قادرا على إخماد نيران الأزمة السياسية المشتعلة بين بريطانيا وإيران خلال الوقت الحالي، وتحديدا في أعقاب احتجاز الأخيرة ناقلة نفط تحمل العلم البريطاني في أثناء مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية. وبدا واضحًا أن هناك اتجاها للتعامل بشكل صارم مع الأنشطة الإيرانية في مضيق هرمز، لا سيما أن هناك بالفعل دراسة للقرارات المتعلقة برد الفعل البريطاني داخل الحكومة في لندن، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مسارات الناقلات التجارية البريطانية في مضيق هرمز.
مضيق هرمز

أبو موسى ومسندم.. من يتحكم في مضيق هرمز؟

كان مضيق هرمز، خلال الأيام القليلة الماضية، مسرحا لتطور الأزمة المندلعة بين إيران من جانب، والولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم بريطانيا من جانب آخر. حيث شهد الممر الملاحي الهام، العديد من الحوادث التي زادت من حدة التوترات بين الجانبين، وكان آخرها احتجاز طهران لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، أثناء مرورها بالمضيق. وتكمن أهمية مضيق هرمز في مرور حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط من خلاله، وتصدر السعودية 88% من إنتاجها النفطي عبر هذا المضيق، والعراق 98%، والإمارات 99%، وكل نفط إيران والكويت وقطر، فمن يسيطر على هذا المضيق؟
ناقلة-نفط (2)

«إيران خطر عليكم».. تحذير أمريكي عاجل للسفن الدولية بمضيق هرمز

لا تزال الأمور تتأزم والتوترات لا تهدأ في المياه الإقليمية في منطقة الخليج، ما دفع البحرية الأمريكية، لإصدار بيانا عاجلا، اليوم السبت، تطالب فيه السفن الأمريكية والدولية بتوخي الحذر، أثناء عبور مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران تشكل تهديدا صريحا للشحن البحري الأمريكي والدولي، في مناطق الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان والبحر العربي والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن عناصر من الجيش الإيراني استولوا على سفينتين تحملان العلم البريطاني والليبيري، بحسب ما نقلته العربية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تصعد باحتجاز سفينة بريطانية

لا تزال الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت آخر تطورات الأوضاع في كل من الجزائر واليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن إقدام إيران على احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في حين نقلت شبكة "سي. إن. إن" عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، أن إيران سيطرت بالفعل على ناقلة نفطية ثانية ترفع علم ليبيريا. وقالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن الناقلة وأنها تقيم الوضع، وعقدت لجنة الطوارئ ببريطانيا اجتماعا لبحث ذلك.
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