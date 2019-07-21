65 مصابا حصيلة حريق مصنع ملابس الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م

إسعاف- أرشيفية

ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق في حريق مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الحرة بالعامرية غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، إلى 65 عاملا، وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية يفيد بنشوب حريق بمصنع للملابس داخل المنطقة الحرة بدائرة القسم وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية لمحل الواقعة ترافقهم 12 سيارة إسعاف و8 سيارات إطفاء، وتم نقل 13 مصابا لتلقي العلاج و52 آخرين تم علاجهم بمحل الواقعة.

وأعلن المهندس مدحت عبدالفضيل، رئيس حي العامرية ثان، الحصيلة النهائية لمصابي حريق مصنع الملابس بالمنطقة الصناعية الحرة، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 65 شخصًا باختناقات، موضحا أن الحريق اندلع اليوم الأحد، في مصنع "إكسترا جراميتس" للملابس بالمنطقة الصناعية الحرة بالطريق الصحراوي بمدخل الإسكندرية،