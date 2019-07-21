الزمالك يتعادل مع الجونة ويقلل فرصه في الفوز بالدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

الزمالك

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. المباراة بدأت متوسطة الأداء من جانب الفريقين، ولم تظهر أي خطورة في أول 30 دقيقة من اللقاء.

الفرصة الوحيدة الخطيرة التي شهدها الشوط الأول كانت من نصيب الزمالك، عندما سدد أحمد زيزو تسديدة مرت أمام محمد إبراهيم الذي فشل في تسجيلها بطريقة غريبة ووضعها أعلى المرمى، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا. في الشوط الثاني لم يتغير شكل المباراة كثيرًامن كلا الفريقين حتى تمكن طارق حامد من تسجيل أول أهداف اللقاء