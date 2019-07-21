نجوم الفن والمجتمع في عزاء زوجة إبراهيم سعدة

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م

عزاء زوجة إبراهيم سعدة

أقيم مساء اليوم الأحد، عزاء زوجة الكتاب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، في مسجد عمر مكرم، بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع، في مقدمتهم أحمد السقا ومنى الشاذلي ولميس الحديدي، ودينا وإلهام شاهين، وليلى علوي، وفريد الديب، وجمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.. وتوفيت نادين روبن بولي، 65 سنة، سويسرية الجنسية، أثناء السباحة بالساحل الشمالي، وكشفت نيفين سعدة، أن والدتها تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة قبل غرقها في الساحل الشمالي.

وأعلنت مديرية الصحة في مطروح، دخول نادين، مستشفى الضبعة المركزي، جثة هامدة، أثر غرقها في قرية خليج غزالة بفندق ريكسوس في الساحل الشمالي شرق مدينة مرسى مطروح. وقالت مديرية الصحة، إنه تم التحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم0 وكانت زوجة الصحفي الراحل إبراهيم