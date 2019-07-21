أحمد ياسر ريان يكشف كواليس خناقته مع لاعب الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م

أحمد ياسر ريان

أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، أن فريقه يخوض كل مبارياته في بطولة الدوري بكل قوة دون النظر إلى اسم المنافس، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه لاعبوه في مباراة الزمالك، مساء الأحد لم يكن بجديد على لاعبي الجونة. وأضاف ريان، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، أنه فخور باللعب لنادي الجونة، موجها الشكر لمسؤوليه على التعامل الأمثل معه طوال فترة الإعارة في الأشهر الماضية، والتي بدأت في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري، قادما من النادي الأهلي.

وأشار اللاعب الشاب، إلى أنه لم يكن يقصد التشاجر مع لاعبي الزمالك عقب هدف التعادل الذي سجله، موضحًا: «كنت أرغب في الحصول على الكرة للسعي وراء إضافة الهدف الثاني لأن هذا الوقت هو المناسب لتعزيز النتيجة في أي مباراة بعد إدراك التعادل». وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل