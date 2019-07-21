مدرب الجونة عن التعادل مع الزمالك: الأداء أهم

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

الجونة والزمالك

حرص رضا شحاتة، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على توجيه التهنئة للاعبي فريقه بعد الأداء الذي قدموه أمام الزمالك، مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الأداء في تلك المباراة كان أفضل له من النتيجة التي حققها الفريق في النهاية. وتعادل الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2- 2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.

وقال شحاتة، خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة لقناة ON sport: «أهنئ نادي الجونة بأداء لاعبيه في المباراة، وأتمنى أن يساهم الأداء في ارتفاع دوافع الفريق بالموسم الجديد». وأوضح أن سير المباراة يجبر المدرب في بعض الأحيان على بعض التغييرات، لذلك يجب أن يضع أكثر من سيناريو، مؤكدًا أن التوفيق