رياضة

مدرب الجونة عن التعادل مع الزمالك: الأداء أهم

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
الجونة والزمالك
الجونة والزمالك
حرص رضا شحاتة، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على توجيه التهنئة للاعبي فريقه بعد الأداء الذي قدموه أمام الزمالك، مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الأداء في تلك المباراة كان أفضل له من النتيجة التي حققها الفريق في النهاية. وتعادل الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2- 2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.
وقال شحاتة، خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة لقناة ON sport: «أهنئ نادي الجونة بأداء لاعبيه في المباراة، وأتمنى أن يساهم الأداء في ارتفاع دوافع الفريق بالموسم الجديد». وأوضح أن سير المباراة يجبر المدرب في بعض الأحيان على بعض التغييرات، لذلك يجب أن يضع أكثر من سيناريو، مؤكدًا أن التوفيق
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الزمالك يتعادل مع الجونة ويقلل فرصه في الفوز بالدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. المباراة بدأت متوسطة الأداء من جانب الفريقين، ولم تظهر أي خطورة في أول 30 دقيقة من اللقاء.
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أحمد ياسر ريان يكشف كواليس خناقته مع لاعب الزمالك

أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، أن فريقه يخوض كل مبارياته في بطولة الدوري بكل قوة دون النظر إلى اسم المنافس، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه لاعبوه في مباراة الزمالك، مساء الأحد لم يكن بجديد على لاعبي الجونة. وأضاف ريان، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، أنه فخور باللعب لنادي الجونة، موجها الشكر لمسؤوليه على التعامل الأمثل معه طوال فترة الإعارة في الأشهر الماضية، والتي بدأت في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري، قادما من النادي الأهلي.
مباراة-الجونة-والزمالك (3)

الزمالك يتعادل مع الجونة ويقلل فرصه في الفوز بالدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. المباراة بدأت متوسطة الأداء من جانب الفريقين، ولم تظهر أي خطورة في أول 30 دقيقة من اللقاء.
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مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الجونة

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