رياضة

هاني أبو ريدة يقرر ملاحقة المتجاوزين في القضاء

تحرير:أحمد بركات ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
أصدر هاني أبو ريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بيانًا رسميًّا مساء اليوم الأحد، ردًّا منه على الأحداث التي جرت في الفترة الأخيرة، عقب تقديم استقالته من رئاسة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بسبب توديع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الستة عشر والسقوط على يد منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد. وتوج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد في البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.
وجاء البيان كالتالي: "أكد هاني أبو ريدة، أنه آثر الصمت خلال الفترة الماضية تقديرا للمهمة الوطنية التي جمعتنا كلنا لإنجاح تنظيم بطولة الأمم الإفريقية التي تكللت بحمد الله بالنجاح الكبير، إضافة إلى إيمانه بحق النقد وضرورته لأي عمل حتى يتمكن القائمون عليه من إصلاح أي خطأ وتلافي سلبياته". وتابع: "فريقي
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رئيس الزمالك: المنتخب السبب.. والنحاس هيفوت للأهلي

حمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولية تعادل فريقه أمام الجونة، للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الفريق دفع ثمن رفض اتحاد الكرة قيد حارس بدلًا من محمود عبد الرحيم «جنش» الذي أصيب بقطع في وتر إكليس بمعسكر منتخب الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية 2019. وأضاف، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب سيقوم بتفويت مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما سيتم إسناد اللقاء لحكم فاسد، على حد وصفه.
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رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «خسرنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
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نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .
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اتحاد-الكرة

أول خطوة رسمية لتشكيل لجنة تدير اتحاد الكرة

أرسل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، لطلب الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون الجبلاية لحين إجراء الانتخابات، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتنتهي يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، وعلم «التحرير»، أن اتحاد الكرة ينتظر رد الفيفا بعدما تم إرسال الخطاب لعدم الإخلال باللوائح وعدم تعيين لجنة دون علم «الفيفا».
كرم-كردى (2)

نص خطاب استقالة كرم كردي من الجبلاية (صورة)

تقدم كرم كردي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من المجلس، اليوم الأحد، ليلحق بباقي الأعضاء في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.
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أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
محمد-صلاح‎

محمد صلاح بطل أزمة جديدة لاتحاد الكرة

في فضيحة جديدة، لاتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، أصدر الحساب الرسمي للجبلاية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانًا، أكد خلاله أن لاعبي المنتخب الوطني لم يدلوا بأية تصريحات صحفية، وأن ما نشر على لسان بعض منهم على الموقع الرسمي للاتحاد كان بطريق الخطأ، وذلك بعد أن نشر الحساب الرسمي للجبلاية على فيسبوك، تصريحات لنجوم المنتخب الوطني (محمد صلاح - أحمد حجازي - أحمد المحمدي - علي غزال)، دافعوا خلالها عن زميهلم، عمرو وردة، بعد أن قرر مجلس الجبلاية التراجع عن استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة، المقام لخوض غمار كأس الأمم 2019.
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