هاني أبو ريدة يقرر ملاحقة المتجاوزين في القضاء

تحرير:أحمد بركات ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م

هاني أبو ريدة

أصدر هاني أبو ريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بيانًا رسميًّا مساء اليوم الأحد، ردًّا منه على الأحداث التي جرت في الفترة الأخيرة، عقب تقديم استقالته من رئاسة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بسبب توديع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الستة عشر والسقوط على يد منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد. وتوج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد في البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وجاء البيان كالتالي: "أكد هاني أبو ريدة، أنه آثر الصمت خلال الفترة الماضية تقديرا للمهمة الوطنية التي جمعتنا كلنا لإنجاح تنظيم بطولة الأمم الإفريقية التي تكللت بحمد الله بالنجاح الكبير، إضافة إلى إيمانه بحق النقد وضرورته لأي عمل حتى يتمكن القائمون عليه من إصلاح أي خطأ وتلافي سلبياته". وتابع: "فريقي

وجاء البيان كالتالي:

"أكد هاني أبو ريدة، أنه آثر الصمت خلال الفترة الماضية تقديرا للمهمة الوطنية التي جمعتنا كلنا لإنجاح تنظيم بطولة الأمم الإفريقية التي تكللت بحمد الله بالنجاح الكبير، إضافة إلى إيمانه بحق النقد وضرورته لأي عمل حتى يتمكن القائمون عليه من إصلاح أي خطأ وتلافي سلبياته".



وتابع: "فريقي القانوني لاحظ تجاوزا من البعض تحول به الحديث من ناصية النقد إلى دائرة الاتهام التي تستوجب المساءلة القانونية ما لم يقدم صاحبها الدليل على اتهاماته".

وأضاف البيان: "وجهت فريقي القانوني لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لملاحقة كل من تجرأ على اتهامه دون سند بعيدا عن أخلاقيات النقد المنصوص عليها في مواثيق الشرف، لتكون ساحات المحاكم هي المكان الوحيد والمناسب لمن يتصور أن من حقه طعن الناس بلا دليل وغير مقدر أنه بذلك وقع في دائرة المحظور قانونا.