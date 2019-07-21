رياضة

بعد تعادل الزمالك.. 3 سيناريوهات تحدد بطل الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ م
الأهلي و الزمالك
الأهلي و الزمالك
سقط فريق الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. تعادل الزمالك اليوم مع الجونة يقلص نظريًّا فرص تتويج الفريق الأبيض بدرع الدوري، لكن عمليا الأمور لم تنتهِ بعد.
تعادل الزمالك فرض 3 سيناريوهات لحسم لقب الدوري هذا الموسم، ويعد الأهلي هو صاحب الفرص الأكبر في التتويج، بينما يحتاج الزمالك لمعجزة لحسم اللقب. فرص الزمالك في التتويج سقوط الأهلي في فخ التعادل أو الخسارة أمام المقاولون يوم الأربعاء المُقبل، وفوز الزمالك على الإسماعيلي والأهلي يمنح الزمالك اللقب. فرص
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مباراة-الجونة-والزمالك (3)

رئيس الزمالك: المنتخب السبب.. والنحاس هيفوت للأهلي

حمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولية تعادل فريقه أمام الجونة، للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الفريق دفع ثمن رفض اتحاد الكرة قيد حارس بدلًا من محمود عبد الرحيم «جنش» الذي أصيب بقطع في وتر إكليس بمعسكر منتخب الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية 2019. وأضاف، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب سيقوم بتفويت مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما سيتم إسناد اللقاء لحكم فاسد، على حد وصفه.
مباراة-الجونة-والزمالك (6)

رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «خسرنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
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نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .
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احمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان يكشف كواليس خناقته مع لاعب الزمالك

أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، أن فريقه يخوض كل مبارياته في بطولة الدوري بكل قوة دون النظر إلى اسم المنافس، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه لاعبوه في مباراة الزمالك، مساء الأحد لم يكن بجديد على لاعبي الجونة. وأضاف ريان، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، أنه فخور باللعب لنادي الجونة، موجها الشكر لمسؤوليه على التعامل الأمثل معه طوال فترة الإعارة في الأشهر الماضية، والتي بدأت في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري، قادما من النادي الأهلي.
مباراة-الجونة-والزمالك (3)

الزمالك يتعادل مع الجونة ويقلل فرصه في الفوز بالدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. المباراة بدأت متوسطة الأداء من جانب الفريقين، ولم تظهر أي خطورة في أول 30 دقيقة من اللقاء.
اطلع-برة

معلومات لا تعرفها عن «اطلع بره» الذي سيواجه بطل مصر

أجريت اليوم الأحد، قرعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتى حدد من خلالها مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة الإفريقية. ويستهل الفائز ببطولة الدوري المصري (الأهلي أو الزمالك)، مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق (اطلع بره) بطل جنوب السودان، بينما سيقابل وصيف الدوري المصري، فريق (ديكيداها) الصومالي، خلال الدور التمهيدي. وفي حال، تخطى بطل الدوري المصري، بطل جنوب السودان، سيلتقي في دور الـ32 مع الفائز من مواجهتي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وماكيلي أندريتا الإثيوبي.
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: الزمالك بطل الدوري.. ومعسكر قبرص «غير»

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن الموسم الحالي مر بشكل صعب للغاية على فريقه بسبب الغيابات التي ضربت نجومه والتي كان آخرها الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" بقطع في وتر إكيليس، وكان من قبله لاعب الوسط فرجاني ساسي. وأضاف أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الزمالك سيخوض الثلاث مباريات القادمة للفريق في بطولة الدوري كمباريات الكؤوس، حتى يتوج بلقب البطولة، مؤكدًا أنه يفضل التعامل بواقعية ويجب أن يدرك كل لاعب حجم المسؤولية المكلف بها.
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