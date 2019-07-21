بعد تعادل الزمالك.. 3 سيناريوهات تحدد بطل الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ م

الأهلي و الزمالك

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. تعادل الزمالك اليوم مع الجونة يقلص نظريًّا فرص تتويج الفريق الأبيض بدرع الدوري، لكن عمليا الأمور لم تنتهِ بعد.

تعادل الزمالك فرض 3 سيناريوهات لحسم لقب الدوري هذا الموسم، ويعد الأهلي هو صاحب الفرص الأكبر في التتويج، بينما يحتاج الزمالك لمعجزة لحسم اللقب. فرص الزمالك في التتويج سقوط الأهلي في فخ التعادل أو الخسارة أمام المقاولون يوم الأربعاء المُقبل، وفوز الزمالك على الإسماعيلي والأهلي يمنح الزمالك اللقب. فرص