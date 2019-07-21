جريمة

سقوط 6 مسجلين خطر بحوزتهم 15 كيلو حشيش بمنيا القمح

تحرير:محمد فتحي وتهامي البنداري ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ م
المتهمون وأمامهم المضبوطات
المتهمون وأمامهم المضبوطات
في إطار جهودها لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط الشرطي في شوارع وأنحاء مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، نجحت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منيا القمح برئاسة الرائد محمد عليوة، معاون مباحث المركز، من القبض على 6 متهمين عاطلين، وجميعهم مسجلين خطر، وبحوزتهم 15 كيلو حشيش، في أحد الأكمنة المعدة لضبطهم على الطريق الإقليمي، قبل أن يتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بتحريز المضبوطات، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
تلقت وحدة مباحث مركز شرطة منيا القمح، معلومات تفيد بقيام 6 عاطلين، مسجلين خطر، بحيازة وإحراز مواد مخدرة «حشيش»، بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائهم من أرباب السوابق، وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، ونجحت قوة أمنية قادها الرائد محمد عليوة، معاون مباحث المركز بإشراف الرائد محمد فؤاد،
اقرأ المزيد
اسعاف (1)

65 مصابا حصيلة حريق مصنع ملابس الإسكندرية

ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق في حريق مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الحرة بالعامرية غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، إلى 65 عاملا، وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية يفيد بنشوب حريق بمصنع للملابس داخل المنطقة الحرة بدائرة القسم وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية لمحل الواقعة ترافقهم 12 سيارة إسعاف و8 سيارات إطفاء، وتم نقل 13 مصابا لتلقي العلاج و52 آخرين تم علاجهم بمحل الواقعة.
الناشط-السياسي-شريف-الروبى

إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية.. والنيابة تستأنف

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل كلا من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، قبل أن تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة الجنايات، وتحددت جلسة غدٍ الإثنين، لنظر استئناف النيابة.
محكمة-ارشفية

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح

استأنفت نيابة أمن الدولة، على قرار محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل الناشطين السياسيين خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح، بتدابير أمنية احترازية على ذمة التحقيقات، وتقرر عقدة جلسة الاستئناف غدا، بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني بحقهما تفيد بحضورهما احتفالية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشطين السياسيين خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح، بتدابير أمنية احترازية على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني بحقهما تفيد بحضورهما احتفالية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف.
اقرأ المزيد من الأخبار
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

«جنس وجثة في النيل».. حكاية الشيطانة نورا والعشيق

انجرَّت لشهواتها وغرقت في بحار من الرذيلة، ولم يكن في مخيلتها أن تنكشف أفعالها النكراء، استغلت فترة خلافات بينها وبين زوجها وتعرفت على سائق تاكسي، أوقعه القدر في طريقها أثناء توجهها لتحرير محضر له بقسم الشرطة، حكت له تفاصيل معاناتها مع زوجها الذي لم يشعر باحتياجاتها وتكرار شجاره المستمر معها على أتفه الأسباب، اقترب منها وتودد إليها، انساقت له ووقع المحظور وتورطت في علاقة محرمة معه داخل غرفة نومها، لم تفق منها إلا متأخرا، لكنها استيقظت لتجد نفسها متهمة في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
جثة-فى-شقة

مأساة في حلوان.. تقييد رجل وابنته بالحبال وإشعال النار بجثتيهما

عثر رجال المباحث بقطاع أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، على جثتى رجل وابنته موثقين بالحبال، داخل شقتهم بمنطقة المثلث في حلوان، بعد اشتعال النيران بشقتهما، ويكثف رجال المباحث بقيادة المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من جهودهم لكشف تفاصيل وملابسات الحادث، من خلال فحص كاميرات المراقبة، وصولا لأى خيوط تقود رجال المباحث إلى التوصل لحقيقة الحادث وفك طلاسمه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بندب خبراء الطب الشرعي، لتشريح جثتى المجني عليهما.
هشام عشماوى 2

فتح باب المرافعة من جديد في «أنصار بيت المقدس 3»

قررت محكمة الطعون العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المسماة اعلاميا بـ«بيت المقدس 3»، إلى جلسة 22 من يوليو الجاري، لفتح باب المرافعة فيها من جديد، بعد تغيير الدائرة، على خليفة الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإعدام 11 متهمًا من بينهم هشام عشماوي الضابط المفصول من القوات المسلحة، ومعاقبة 9 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة، بشأن إدانتهم بارتكاب 17 واقعة إرهابية، شملت رصد ومراقبة رجال القوات المسلحة والشرطة والتخطيط لتفجير قصر الاتحادية والتخطيط لقتل جنود كمين الفرافرة.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

قال كلام هستيري.. الدقائق الأخيرة لرجل الأعمال المنتحر بالرحاب

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال أسرة رجل الأعمال المنتحر فى مدينة الرحاب، والتي أشارت إلى أن المتوفي مر بضائقة مالية أثرت عليه نفسيا في أيامه الأخيرة، مؤكدين أنه قبل دقائق قليلة من إقدامه على الانتحار، تحدث إلى أفراد أسرته بطريقة هيسترية، ولم تمر دقائق حتى سمعوا بعدها صوت ارتطام على الأرض وفوجئوا به غارقًا في دمائه، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وخاطبت النيابة الطب الشرعي لإرسال التقرير الطبي المبدئي، لكشف تفاصيل الواقعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org