سقوط 6 مسجلين خطر بحوزتهم 15 كيلو حشيش بمنيا القمح

تحرير:محمد فتحي وتهامي البنداري ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ م

المتهمون وأمامهم المضبوطات

في إطار جهودها لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط الشرطي في شوارع وأنحاء مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، نجحت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منيا القمح برئاسة الرائد محمد عليوة، معاون مباحث المركز، من القبض على 6 متهمين عاطلين، وجميعهم مسجلين خطر، وبحوزتهم 15 كيلو حشيش، في أحد الأكمنة المعدة لضبطهم على الطريق الإقليمي، قبل أن يتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بتحريز المضبوطات، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

تلقت وحدة مباحث مركز شرطة منيا القمح، معلومات تفيد بقيام 6 عاطلين، مسجلين خطر، بحيازة وإحراز مواد مخدرة «حشيش»، بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائهم من أرباب السوابق، وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، ونجحت قوة أمنية قادها الرائد محمد عليوة، معاون مباحث المركز بإشراف الرائد محمد فؤاد،