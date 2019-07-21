نادر شوقي يكشف سر عدم لعب الجونة بالبدلاء مع الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ م

نادر شوقي وحسام غالي

أكد نادر شوقي، مدير شركة الكرة بنادي الجونة، أن فريقه خاض مواجهة الزمالك بهدف تحقيق الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية لأنها أمام فريق كبير، لكن فريقه استحق الفوز لولا تمديد الوقت بدل الضائع. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.

وأوضح شوقي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن الجهاز الفني كان يفكر بالفعل في خوض المباراة باللاعبين البدلاء، لكنه استقر اليوم على خوض اللقاء بتشكيل أغلبه من الأساسيين، لأن المنافس هو فريق كبير بحجم نادي الزمالك. وتابع: «سعيد بالنتيجة ولدي فرحة خاصة لأحمد ياسر ريان الذي تمكن من التسجيل