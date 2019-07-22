علي كوراني.. يد حزب الله اليمنى في أمريكا

حصل على الجنسية الأمريكية بتوجيه من حزب الله لتنفيذ أهدافهم.. وتزوج من كندية حتى يصبح تنقله لكندا غير مشكوك فيه.. راقب مكتب التحقيقات الفيدرالي ومستودع أسلحة للجيش
طموح حزب الله للتواجد خارج نطاق لبنان، جعله ينشر كتائبه في دول عدة وكثف تواجده في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، وامتد طموحه كأغلب التنظيمات للانتشار في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا، والآن في الولايات المتحدة.
ووجود تقارير بتغلغل حزب الله في أمريكا الشمالية ليس بجديد، وغالبا ما تركز على نشاط الحزب في الخارج من جمع التبرعات أو تبييض الأموال أو المشتريات، لكن ما كشفته الملاحقة الجنائية والإدانة في نيويورك عن علي كوراني عضو حزب الله البارز، يثير القلق بسبب نشاط الحزب في الولايات المتحدة وكندا.
ولد علي كوراني عام 1944 لعائلة معروفة في أوساط حزب الله في بلدة ياطر جبل عامل جنوب لبنان، وهو مسلم شيعي اثنا عشري، بدأ دراسته في سن مبكرة بتشجيع أحد أشهر علماء الشيعة آية الله السيد عبدالحسين، وله مشاركات في نشاطات المرجعية ومقاومة موجة الشيوعية، والتحق للمرة الأولى بمعسكر تدريب لـحزب الله في سن المراهقة،
ولد علي كوراني عام 1944 لعائلة معروفة في أوساط حزب الله في بلدة ياطر جبل عامل جنوب لبنان، وهو مسلم شيعي اثنا عشري، بدأ دراسته في سن مبكرة بتشجيع أحد أشهر علماء الشيعة آية الله السيد عبدالحسين، وله مشاركات في نشاطات المرجعية ومقاومة موجة الشيوعية، والتحق للمرة الأولى بمعسكر تدريب لـحزب الله في سن المراهقة، في وحدة العمليات الخارجية المعروفة باسم الوحدة 910.
سافر إلى عدة بلدان للدراسة وعاد إلى لبنان عام 1974، وعمل في التوعية والتبليغ والتأليف، وأسس مركز المصطفى للدراسات الإسلامية، وأصدر عشرات المجلدات في الدين واللغة العربية والأخلاق والسيرة النبوية، وله موقع خاص على الإنترنت ينشر من خلاله جميع كتبه والفيديوهات حول الدين كان آخرها نقاش حول تحريف القرآن، وأنشطته في أمريكا.
وحصل في 2009 على الجنسية الأمريكية، لتصبح خطوته الأولى نحو أهدافه بتوجيه من حزب الله، إذ حصل من قبل على إقامة قانونية عن طريق والده، وفي 2013، قدم طلبا للحصول على بطاقة جواز سفر تسمح له بعبور الحدود الأمريكية إلى كندا أو المكسيك متى احتاج.
واُعتقل علي كوراني وسامر الدبك في 2017، وفي الآونة الأخيرة أصدرت هيئة المحلفين بنيويورك عدة أحكام بإدانة كوراني، منها تهم إرهابية متعلقة بمراقبته لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المخابرات الأمريكي، ومستودع أسلحة للجيش الأمريكي، وهي أهداف تقع كلها في نيويورك.
ويوضح ماثيو ليفيتو مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات بمعهد واشنطن، أنشطة كوراني في أمريكا، مشيرا إلى كونه عميلا نائما على المدى الطويل، يعمل لصالح وحدة التخطيط للهجمات الخارجية في حزب الله، المعروفة باسم منظمة الجهاد الإسلامي، والتي شملت تحديد هوية الإسرائيليين في نيويورك الذين يمكن استهدافهم، كما كان من مهامه الوصول لأشخاص يمكن شراء أسلحة منهم ليقوم حزب الله بتخزينها في المنطقة.
وأشار إلى أن بعض المهام التي كلف حزب الله كوراني بتنفيذها هي جمع معلومات مفصلة عن مطارين دوليين: "جون إف كينيدي في نيويورك" و"بيرسون في تورنتو"، وبناء على وثائق سفر كوراني، كشف ممثلو الادعاء الأمريكيون أنه سافر عبر مطار نيويورك 19 مرة وعبر مطار بيرسون 7 مرات، إذ اعترف لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بأنه كان يراقب الإجراءات الأمنية والزي الرسمي الذي يرتديه ضباط الأمن، وركز على رصد نقاط الخروج ونقاط التفتيش الأمنية ومواقع الكاميرات وإجراءات استلام الأمتعة.
واتهمه المدعي العام الأمريكي أثناء المحاكمة، بأن حزب الله كان يفكر في كيفية تمرير الإرهابيين والأسلحة والمواد المهربة عبر المطارات، من لبنان إلى كندا، ومن لبنان إلى أمريكا.
وصرح مساعد المدعي العام الأمريكي للأمن القومي جون ديمرز، بأن كوراني ساعد منظمات إرهابية أجنبية على تنفيذ عمليات مستقبلية ضد أمريكا ومن ضمن الأماكن المستهدفة مبانٍ تضم مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المخابرات في مانهاتن، ومطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك ومستودع أسلحة تابع للجيش الأمريكي.
ووُجهت اتهامات أيضًا لكوراني بجمع معلومات عن كندا وزواجه من كندية لبنانية وإقامة روابط عائلية هناك حتى يصبح تنقله لكندا غير مشكوك فيه، ولسهولة نقل المراسلات لعناصر حزب الله بكندا، وأضاف كوراني أثناء التحقيقات أن منظمة الجهاد الإسلامي التابعة لحزب الله هي أكثر نشاطًا في كندا من أمريكا، واستخدام تقنيات تجسس عالية لنقل المعلومات التي يحصل عليها إلى أعضاء الحزب.