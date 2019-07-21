باريس سان جيرمان يغري «مبابى» براتب خرافى

تحرير:محمد جمال ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م

مبابى

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسى يسعى لتجديد عقد الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق الباريسى، لحرمان مانشستر سيتي الإنجليزي من محاولة الوصول لإتفاق مع اللاعب الفرنسى فى الانتقالات الصيفية الحالية. وأشارت الصحيفة انه من المقرر، أن يقدم رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، عقدًا لمدة 5 سنوات يربط مبابي بنادى باريس سان جيرمان، ويجعله ثاني أعلى راتب في العالم، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسى نجم فريق برشلونة الذى يحصل على 42 مليون يورو سنوياً.

وكشفت الصحيفة أن مبابي سيتقاضى 50 مليون مليون يورو خلال الموسم الواحد، بحوالي أكثر من 20 مليون يورو مما يتقاضاه نيمار مع باريس، وأكثر من 38 مليون يورو أكثر مما هو عليه حاليا. ويعتبر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، من أكثر المعجبين بقدرات مبابي، وكان على اتصال دائم به بعد مواجهة السيتيزنز

وكشفت الصحيفة أن مبابي سيتقاضى 50 مليون مليون يورو خلال الموسم الواحد، بحوالي أكثر من 20 مليون يورو مما يتقاضاه نيمار مع باريس، وأكثر من 38 مليون يورو أكثر مما هو عليه حاليا.



ويعتبر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، من أكثر المعجبين بقدرات مبابي، وكان على اتصال دائم به بعد مواجهة السيتيزنز وموناكو في دوري الأبطال عام 2017.



وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان صيف العام 2022، علمًا بأن ريال مدريد يبحث هو الاخر عن خدمات اللاعب الفرنسى، ويتردد أيضًا أن فلورنتنيو بيريز، رئيس النادي الملكي، ينوي ضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفي الحالى.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017، مقابل 135 مليون يورو، وسجل لنادي العاصمة الفرنسية 60 هدفًا وصنع 32 في 87 مباراة.



