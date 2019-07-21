رياضة

باريس سان جيرمان يغري «مبابى» براتب خرافى

تحرير:محمد جمال ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م
مبابى
مبابى
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسى يسعى لتجديد عقد الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق الباريسى، لحرمان مانشستر سيتي الإنجليزي من محاولة الوصول لإتفاق مع اللاعب الفرنسى فى الانتقالات الصيفية الحالية. وأشارت الصحيفة انه من المقرر، أن يقدم رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، عقدًا لمدة 5 سنوات يربط مبابي بنادى باريس سان جيرمان، ويجعله ثاني أعلى راتب في العالم، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسى نجم فريق برشلونة الذى يحصل على 42 مليون يورو سنوياً.
وكشفت الصحيفة أن مبابي سيتقاضى 50 مليون مليون يورو خلال الموسم الواحد، بحوالي أكثر من 20 مليون يورو مما يتقاضاه نيمار مع باريس، وأكثر من 38 مليون يورو أكثر مما هو عليه حاليا. ويعتبر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، من أكثر المعجبين بقدرات مبابي، وكان على اتصال دائم به بعد مواجهة السيتيزنز
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رئيس الزمالك: المنتخب السبب.. والنحاس هيفوت للأهلي

حمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولية تعادل فريقه أمام الجونة، للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الفريق دفع ثمن رفض اتحاد الكرة قيد حارس بدلًا من محمود عبد الرحيم «جنش» الذي أصيب بقطع في وتر إكليس بمعسكر منتخب الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية 2019. وأضاف، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب سيقوم بتفويت مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما سيتم إسناد اللقاء لحكم فاسد، على حد وصفه.
مباراة-الجونة-والزمالك (6)

رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «خسرنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
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نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .
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نيمار

برشلونة يحاول استعادة نيمار بقائمة من 6 لاعبين

كشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية، فى تقرير لها عن تقديم إدارة نادى برشلونة الإسبانى عرضا بقيمة 90 مليون يورو مع إمكانية شراء لاعبين من الفريق الكتالونى لفريق باريس سان جيرمان الفرسنى، لعودة البرازيلى نيمار داسيلفا نهاجم القريق الباريسي لصفوف برشلونة مرة أخرى. وأضافت الشبكة الإنجليزية عبر تقريرها أن الفريق الإسبانى وضع للنادى الباريسي قائمة من ستة لاعبين من قلعة الكامب نو تضم كلا من: فيليب كوتينو، عثمان ديمبلى، ايفان راكتيتش، نيلسون سميدو، ومالكوم.
أدريان رابيو (3)

رابيو عن الانضمام ليوفنتوس: تحدثت مع بوفون قبلها

أبدى الدولى الفرنسي أدريان رابيو، المنتقل مؤخرا إلى يوفنتوس الإيطالى، سعادته بالإنضمام إلى صفوف السيدة العجوز، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال رابيو في تصريحات نقلها موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالية: "أنا سعيد لوجودي هنا، يوفنتوس فريق رائع ويتمتع بمكانة كبيرة وتاريخ عظيم". وأضاف صاحب الـ24 عاما عن دوره فى الملعب قائلا: "أنا لاعب يساري، ولكنني أشارك بدوري في كل المراكز، فأنا أجيد الهجوم والدفاع أيضًا".
سانشو 2018

هيمنة إنجليزية على قائمة أغلى 20 لاعبا شابا بالعالم

تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى لاعبي كرة القدم تحت (21 عامًا)، للعام الثاني على التوالي، حيث ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الخميس، أن قيمة مبابي السوقية تقدر بـ261.6 مليون يورو، بحسب القائمة التي نشرتها شركتا "سوكرز" و"برايم تايم سبورت". وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي إسباني، ضمن القائمة التي تشمل أغلى 20 لاعبًا في العالم، وذلك لأول مرة منذ إنشاء هذا التصنيف، ويعتمد التصنيف على عمر اللاعب ومركزه وناديه، وعقده والقيمة السوقية والمباريات الدولية والأهداف ودقائق اللعب، إلى جانب سجل الإصابات.
نيمار

فى بيان رسمي.. باريس سان جيرمان يرد على تمرد نيمار

رد نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى بيان عبر موقعه الرسمي على تغيب البرازيلى نيماردا سيلفا مهاجم الفريق عن معسكر التدريبات التحضيرية لفريق العاصمة الفرنسية للموسم المقبل. وكشفت تقارير صحفية إسبانية سابقة، أن اللاعب البرازيلى قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وأوضحت التقارير الصحفية، أن صاحب الـ27 عاما رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي الذى بدأ اليوم الإثنين.
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