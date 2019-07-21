جريمة

حبس بائع متجول 4 أيام لذبحه «طالب إعدادي» في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م
تمثيل الجريمة
تمثيل الجريمة
أجرت نيابة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبد المجيد السعيد مدير النيابة، المعاينة التصويرية، لجريمة مقتل طالب بالصف الثالث الإعدادي، يعمل بصيدلية، على يد عامل بدائرة مركز شرطة الدلنجات، إذ قام المتهم بتمثيل جريمة قتل المجني عليه وحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتبين من خلال المعاينة أن المتهم دائم الذهاب إلى تلك الصيدلية لشراء المواد المخدرة ومع رفض المجني عليه إعطائه المواد المخدرة لعدم وجود نقود مع المتهم، فغافله وسدد له عدة طعنات من «سكينة» كانت بحوزته، وسرق المواد المخدرة وبعض النقود وفر هاربًا.
وتمكن ضباط المباحث بالبحيرة، من القبض على القاتل، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة «أيمن. ع. ا»، 26 سنة، عامل ومقيم بمنطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، والسبب وراء جريمة القتل هو رفض المجني عليه إعطائه مواد مخدرة. على الفور وجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس
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الناشط-السياسي-شريف-الروبى

تأييد إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، وأحمد صبري أبو علم، ومحمد خالد، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم.. واستأنفت نيابة أمن الدولة العليا أمس، على قرار محكمة الجنايات، التي حددت جلسة اليوم، لنظر الاستئناف.
طعن-بالسكين

مجلس مدينة سمالوط عن قتل موظف لزميله: مامضوش في الدفتر

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، بيانا حول مقتل أحد موظفيها على يد زميله، موضحة أنه في تمام الساعة 8.30 صباحًا وقعت مشاجرة بين كل من "حمدي ر. م."، موظف بقسم التراخيص، و"محمد ي. م." موظف بقسم التخطيط، وذلك بشارع بورسعيد أمام كوبري الشريعي بمنطقة سمالوط البلد، وأدت المشاجرة لوفاته وإصابة نجله، وأضاف ال، أن الجاني والمجني عليه لم يوقعا في دفاتر الحضور والانصراف وأن الأحداث تمت خارج ديوان الوحدة المحلية، وتم نقل جثة المجني عليه عن طريق الإسعاف إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، ونقل نجله لمستشفى المنيا الجامعي في حالة خطرة.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (2)

بتدابير.. تأييد إخلاء سبيل خالد بسيوني وجمال عبد الفتاح

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: جمال عبد الفتاح، خالد بسيوني، خالد محمود، عبد العزيز فضالي، أحمد محيي، وأيدت إخلاء سبيلهم بتدابير أمنية احترازية في القضية المقيدة برقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني.
طعن

الخناقة مع رئيسك بدم.. مدير يقتل موظف في سمالوط

لقي موظف داخل مجلس مدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، مصرعه، اليوم الإثنين، على يد زميله، بعد طعنه بعدة طعنات في الجسم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بمصرع "م. ي. - 54 عامًا"، موظف بمجلس مدينة سمالوط، ومقيم بناحية سمالوط البلد، وإصابة نجله "أحمد" 26 عامًا عاطل، طعنا على يد "ح. ر." 55 عاماً، مقيم بنفس العنوان، ورئيس القتيل المجني عليه في العمل.
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جريمة-الفيوم‎ (1)

حبس قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم 4 أيام

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، مساء الإثنين حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. كما قررت النيابة تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم في الحادث من عدمه، بالإضافة إلى رفع البصمات عليه والتأكد من أنها للقاتل وأنّه لا توجد عليه بصمات أخرى، وفي حالة وجود بصمات أخرى يتم تحديد صاحبها.
محكمة

المؤبد لعاطل شرع في قتل محام بسبب «حبس شهر»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن المؤبد للمدعو "م. ص.م" لشروعه في قتل المجني عليه "أ.إ.م" محامٍ. وتعود أحداث الواقعة في القضية رقم 7902 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كلي برقم 472 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوصول محام إلى أحد المستشفيات مصابا بطعنة في البطن بدائرة القسم.
القبض-على-متهم

ضبط شقيقين قتلا ربة منزل بسبب «حد الغيط» في الشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس المباحث، اليوم السبت، من ضبط شقيقين، على خلفية اتهامهما بقتل ربة منزل، في الخمسين من عمرها، بعدما أصابها أحدهما بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة بين العائلتين لخلافات على الحد الزراعي الفاصل بين أراضي كل منهما بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة المركز، بينما جرى التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثة

مقتل فلاح بضربة فأس بسبب خلاف على قطعة أرض بالمنصورة

لقي فلاح مصرعه بضربة فأس هشمت رأسه، من قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بينما أصيب شقيقه بكسور في ذراعه اليسرى وكدمات، بسبب خلافات بينهما وبين آخرين على ملكية قطعة أرض، بدأت بمشادة بين الطرفين، ثم تطورت إلى اشتباكات قاتلة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير أمن الدقهلية، بورود بلاغ بوصول "محمد. ع. ب"، 33 عاما، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة، وآخر مصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي.
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