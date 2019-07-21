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حبس بائع متجول 4 أيام لذبحه «طالب إعدادي» في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م
تمثيل الجريمة
تمثيل الجريمة
أجرت نيابة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبد المجيد السعيد مدير النيابة، المعاينة التصويرية، لجريمة مقتل طالب بالصف الثالث الإعدادي، يعمل بصيدلية، على يد عامل بدائرة مركز شرطة الدلنجات، إذ قام المتهم بتمثيل جريمة قتل المجني عليه وحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتبين من خلال المعاينة أن المتهم دائم الذهاب إلى تلك الصيدلية لشراء المواد المخدرة ومع رفض المجني عليه إعطائه المواد المخدرة لعدم وجود نقود مع المتهم، فغافله وسدد له عدة طعنات من «سكينة» كانت بحوزته، وسرق المواد المخدرة وبعض النقود وفر هاربًا.
وتمكن ضباط المباحث بالبحيرة، من القبض على القاتل، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة «أيمن. ع. ا»، 26 سنة، عامل ومقيم بمنطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، والسبب وراء جريمة القتل هو رفض المجني عليه إعطائه مواد مخدرة. على الفور وجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس
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شركة-الطيران-الروسية-بوبيدا (1)

شركة طيران روسية تخطط لتنظيم رحلات سياحية لمصر

بعد ساعات من البيانات الغامضة التي أصدرتها شركتي الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، والألمانية "لوفتهانزا"، تخطط شركة الخطوط الجوية الروسية "بوبيدا" لإعداد رحلات سياحية لمصر، إذ أعلن المدير العام للشركة أندريه كالميكوف، يوم الأحد، أنهم ينتظرون الرد من السلطات المصرية لبدء تنظيم رحلات جوية سياحية للعديد من المدن المصرية، قائلا: في تصريحات للصحفيين نقلتها سبوتنيك: "نحن ندرك أن لدينا عددا كبيرا من المجالات التي يمكننا تطويرها بشكل جيد للغاية، على سبيل المثال، نحن في انتظار رد من مصر".
مؤتمرنقابة-المحامين-الأفارقة-بالقاهرة (1)

«المحامين الأفارقة» تعلن تشكيل المجلس الاقتصادي

تزامنًا مع إعلان القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى المُخصصة إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، يُعلن المؤتمر الرابع لنقابة المحامين الأفارقة عن إنشاء المجلس الإقتصادي الإفريقي، وذلك في فترة انعقاد المؤتمر بالقاهرة في الفترة من 2 وحتى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة رجال دولة ومسئولين ورجال أعمال ومحامين من أكثر من 42 دولة أفريقية. ومن المقرر أن يهدف المجلس الاقتصادي الإفريقي إلى التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وبحث بعض المجالات ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية لكل البلدان الإفريقية.
الحماية-المدنية

«وزني نص طن».. محمود يستغيث بالحكومة لنقله للمستشفى

في لافتة إنسانية طيبة، استجابت محافظة القاهرة، اليوم الأحد، لنداء واستغاثة المواطن محمود ماضي أبو زيد، الذي يزن نحو نصف طن (500 كيلو)، بعدما أرسل إليهم يستنجد بالمحافظ من أجل مساعدته في النزول من شقته بمنطقة كفر العلو بضاحية حلوان، أقصى جنوب القاهرة، لكى يتمكن من الذهاب إلى المستشفى، وعلى أثر الاستغاثة وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مسئولي الحماية المدنية بسرعة إرسال معدات حتى يتمكن الرجل من النزول من شقته الضيقة، الكائنة بشارع الداير الشرقي.
هدية-مدرسة-الاطفال

5 مدارس حكومية دولية جديدة في العام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2019-2020، بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية، نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني، والخدمة التعليمية المقدمة بها والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.
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هروب-الروهينجا

أمريكا تُعاقب 4 جنرالات بسبب قتل مسلمي الروهينجا

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على أربعة من كبار الجنرالات في ميانمار بما في ذلك قائد الجيش ونائبه جراء عمليات القتل الجماعي بحق مسلمي الروهينجا. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الأربعة جنرالات هم، القائد الأعلى مين أونج هيلينج، ونائبه سوي وين، بالإضافة إلى مرؤوسين اثنين مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشمل عمليات قتل خارج نطاق القضاء ضمن حملة تطهير عرقي ضد الروهينجيا في ولاية راخين شمالي ميانمار.
جثة (4)

عطف آخرته سرقة ودم.. حكاية الأشقاء الثلاثة وصراف بورسعيد

كشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي المكلف من اللواء هشام خطاب، مدير أمن محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة في قضية مقتل صراف أثناء عمله داخل مكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن فى حى الشرق، إذ تبين أن المجني عليه اعتاد الحضور لصرف المعاشات ليلا، تيسيرا على المواطنين من كبار السن، وأن المتهمين استغلوا الهدوء الذي يشهده المبني في هذا التوقيب لتنفيذ جريمتهم، وأوضحت التحريات، أن 3 أشقاء هم من قاموا بالجريمة بينهم امرأة يعطف عليها القتيل لظروفها المالية الصعبة.
موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

إحالة 21 سائقا للنيابة: لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة

رصدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، 21 مخالفة لسائقين سرفيس رفعوا تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها، وتم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الادارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg، وخدمة تطبيق "واتساب" على رقم 01205734449، لرفع سائقين الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها، جاء ذلك في بيان للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد.
اعدام

إعدام 4 أشخاص قتلوا آخر لسرقة سيارته بالإسماعيلية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، وعضوية كل من المستشارين أيمن محمد، ومحمد إبراهيم، وأمانة سر صلاح بدر، بمعاقبة كل من "ي.ع.م"، و"ب.ج.ع"، و"خ.ع.ث"، و"و.ع.ث"، بالإعدام بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية بعد ارتكابهم جريمة سرقة بالإكراه لسيارة ومحتوياتها تحت تهديد السلاح وقتل المواطن "سلامة.م.س" مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح آلي بطريق القنطرة الزقازيق، وذلك في القضية رقم 3287 جنايات القنطرة غرب لسنة 2012.
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