حبس بائع متجول 4 أيام لذبحه «طالب إعدادي» في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م

تمثيل الجريمة

أجرت نيابة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبد المجيد السعيد مدير النيابة، المعاينة التصويرية، لجريمة مقتل طالب بالصف الثالث الإعدادي، يعمل بصيدلية، على يد عامل بدائرة مركز شرطة الدلنجات، إذ قام المتهم بتمثيل جريمة قتل المجني عليه وحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتبين من خلال المعاينة أن المتهم دائم الذهاب إلى تلك الصيدلية لشراء المواد المخدرة ومع رفض المجني عليه إعطائه المواد المخدرة لعدم وجود نقود مع المتهم، فغافله وسدد له عدة طعنات من «سكينة» كانت بحوزته، وسرق المواد المخدرة وبعض النقود وفر هاربًا.

وتمكن ضباط المباحث بالبحيرة، من القبض على القاتل، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة «أيمن. ع. ا»، 26 سنة، عامل ومقيم بمنطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، والسبب وراء جريمة القتل هو رفض المجني عليه إعطائه مواد مخدرة. على الفور وجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس