فرج عامر: كريم بامبو وقع لسموحة ولكن

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

كريم بامبو

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن بعض الصفقات التي أبرمها فريق الكرة بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم الجديد المقرر أن ينطلق في شهر سبتمبر المقبل، وقال عامر عبر إذاعة إنيرجي: "تعاقدنا مع فوزي الحناوي، ومحمد حليمو، وإسلام الفار، وإسلام جمال، والهاني سليمان، ومحمد الطرهوني، جميع اللاعبين طلبهم حسام حسن بالاسم، وقد حدد لنا قائمة أخرى تضم 7 لاعبين سنعمل على التعاقد معهم". وعن توقيع كريم بامبو لسموحة قبل التوقيع الزمالك: "بامبو وقع بالفعل لسموحة، ولكن لا مشكلة، بالتوفيق، لن أقف في طريق أحد، طالما لا يريد اللعب لنا".

وأضاف فرج عامر أن محمد أبو جبل حارس مرماه مستمر مع الفريق مشيرًا إلى أنه أفضل حارس مرمى في مصر، وجدد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين يوم أمس، ولا نستطيع الاستغناء عنه. وتابع: "طلبنا 45 مليون جنيه واستعارة 3 لاعبين كمقابل له، ولم يكن الزمالك وحده من حاول ضمه، بل نادٍ كبير آخر على القمة أرفض ذكر اسمه". وأشاد

وأضاف فرج عامر أن محمد أبو جبل حارس مرماه مستمر مع الفريق مشيرًا إلى أنه أفضل حارس مرمى في مصر، وجدد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين يوم أمس، ولا نستطيع الاستغناء عنه.



وتابع: "طلبنا 45 مليون جنيه واستعارة 3 لاعبين كمقابل له، ولم يكن الزمالك وحده من حاول ضمه، بل نادٍ كبير آخر على القمة أرفض ذكر اسمه".



وأشاد فرج عامر بقدرات أبو جبل قائلا: "لو تحررنا من النظام القديم الذي ينص على أن يكون حارس المنتخب من الأهلي والزمالك، سيكون أبو جبل الأجدر بحراسة عرين المنتخب".



وأتم: "أبو جبل أطول حارس مرمى في مصر، هو بمثابة خطي دفاع وراء خط الدفاع، يتصدى لانفرادات لا يقدر غيره على التصدي لها".