رياضة

فرج عامر: كريم بامبو وقع لسموحة ولكن

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
كريم بامبو
كريم بامبو
كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن بعض الصفقات التي أبرمها فريق الكرة بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم الجديد المقرر أن ينطلق في شهر سبتمبر المقبل، وقال عامر عبر إذاعة إنيرجي: "تعاقدنا مع فوزي الحناوي، ومحمد حليمو، وإسلام الفار، وإسلام جمال، والهاني سليمان، ومحمد الطرهوني، جميع اللاعبين طلبهم حسام حسن بالاسم، وقد حدد لنا قائمة أخرى تضم 7 لاعبين سنعمل على التعاقد معهم". وعن توقيع كريم بامبو لسموحة قبل التوقيع الزمالك: "بامبو وقع بالفعل لسموحة، ولكن لا مشكلة، بالتوفيق، لن أقف في طريق أحد، طالما لا يريد اللعب لنا".
وأضاف فرج عامر أن محمد أبو جبل حارس مرماه مستمر مع الفريق مشيرًا إلى أنه أفضل حارس مرمى في مصر، وجدد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين يوم أمس، ولا نستطيع الاستغناء عنه. وتابع: "طلبنا 45 مليون جنيه واستعارة 3 لاعبين كمقابل له، ولم يكن الزمالك وحده من حاول ضمه، بل نادٍ كبير آخر على القمة أرفض ذكر اسمه". وأشاد
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رئيس الزمالك: المنتخب السبب.. والنحاس هيفوت للأهلي

حمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولية تعادل فريقه أمام الجونة، للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الفريق دفع ثمن رفض اتحاد الكرة قيد حارس بدلًا من محمود عبد الرحيم «جنش» الذي أصيب بقطع في وتر إكليس بمعسكر منتخب الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية 2019. وأضاف، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب سيقوم بتفويت مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما سيتم إسناد اللقاء لحكم فاسد، على حد وصفه.
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رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «خسرنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
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نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .
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فرج عامر يحسم موقف حسام حسن وأبوجبل من الرحيل

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، بقاء الثنائي محمد أبو جبل وحسام حسن ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المُقبل، ورفض التفريط في الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الأحد: "كلام نهائي، لن يرحل محمد أبو جبل أو حسام حسن عن سموحة". وكان رئيس سموحة أعلن في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد رغبة النادي الأهلي وبيراميدز في ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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سموحة يعلن موقفه من رحيل حسام حسن وأبو جبل

تحدث محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية، عن رحيل محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق السكندري، وقال عامر خلال تصريحات لإذاعة «راديو 9090»، صباح اليوم الأحد: «لا رحيل لأبو جبل عن سموحة فهو أحسن حارس مرمى في مصر وقمنا بتجديد عقده»، وتابع: «اتفقت مع رئيس الزمالك على ضم مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، واللاعب لديه رغبة في اللعب لسموحة، وعماد فتحي وأحمد داوود، ولكن لم تكتمل هذه الصفقات حتى الآن».
أحمد مرتضى منصور

جلسة أحمد مرتضى كلمة السر في توقيع بامبو للزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك تفاصيل التعاقد مع كريم بامبو لاعب الأهلي السابق والإسماعيلي الحالي الذي ينتهي تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجاري، حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لصفوف القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم، جاء ذلك خلال جلسة جمعته مع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدرة الزمالك السابق والمكلف من مجلس الإدارة الحالي بملف التعاقدات للموسم الجديد، كما أوضح المصدر أن التوقيع مع اللاعب تم بعد التأكد من عدم استمراره مع الإسماعيلي ورفضه تجديد تعاقده.
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رئيس سموحة يكشف مصير أبوجبل وحسام حسن

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة تفاوض نادي الزمالك لضم محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري، أو الاتفاق مع إدارة الأهلي لضم حسام حسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد بعد إصابة حارسه الأساسي محمود عبدالرحيم "جنش" بوتر أكليس خلال معسكر المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا وخضوعه إلى جراحة. وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول رغبة إدارة التعاقدات في النادي الأهلي، ضم حسام حسن مهاجم سموحة، ودخول إسلام محارب وهشام محمد في صفقة تبادلية.
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