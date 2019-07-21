حارس الجونة للاعبي الزمالك: ما تعملوش رجالة علينا

تحدث محمود الغرباوي حارس مرمى نادي الجونة عن كواليس ما حدث من جانب لاعبي الزمالك بعد الهدف الثاني للفريق الأبيض في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد.
وقال الغرباوي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «الكورة دخلت جول وأنا مكنتش مصدق إنها دخلت وفضلت ماسكها عشان كده».
وتابع حارس الجونة: «فجأة لقيت الضرب كله عليا من لاعبي الزمالك، كان ممكن أضربهم وأشتمهم زي ما ضربوني لكن اللي حصل منهم ده قلة أدب».
واستكمل الغرباوي: «محمود علاء لقيته بيقولي مبروك الدوري للأهلي يا غرباوي، أنا مالي بالدوري أنا بلعب لفريقي وده انتمائي الوحيد له».
وأتم تصريحاته: «اللي عاوز يخلص الدوري كان خلصه من بدري، جايين يلاعبونا وعاوزين يخلصوا الدوري على حسابنا احنا، متعملوش رجالة علينا».
وسقط الزمالك
واستكمل الغرباوي: «محمود علاء لقيته بيقولي مبروك الدوري للأهلي يا غرباوي، أنا مالي بالدوري أنا بلعب لفريقي وده انتمائي الوحيد له».
وأتم تصريحاته: «اللي عاوز يخلص الدوري كان خلصه من بدري، جايين يلاعبونا وعاوزين يخلصوا الدوري على حسابنا احنا، متعملوش رجالة علينا».
وسقط الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.