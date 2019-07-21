حارس الجونة للاعبي الزمالك: ما تعملوش رجالة علينا

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م

الجونة والزمالك

تحدث محمود الغرباوي حارس مرمى نادي الجونة عن كواليس ما حدث من جانب لاعبي الزمالك بعد الهدف الثاني للفريق الأبيض في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد. وقال الغرباوي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «الكورة دخلت جول وأنا مكنتش مصدق إنها دخلت وفضلت ماسكها عشان كده». وتابع حارس الجونة: «فجأة لقيت الضرب كله عليا من لاعبي الزمالك، كان ممكن أضربهم وأشتمهم زي ما ضربوني لكن اللي حصل منهم ده قلة أدب».

واستكمل الغرباوي: «محمود علاء لقيته بيقولي مبروك الدوري للأهلي يا غرباوي، أنا مالي بالدوري أنا بلعب لفريقي وده انتمائي الوحيد له». وأتم تصريحاته: «اللي عاوز يخلص الدوري كان خلصه من بدري، جايين يلاعبونا وعاوزين يخلصوا الدوري على حسابنا احنا، متعملوش رجالة علينا». وسقط الزمالك