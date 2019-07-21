شركة طيران روسية تخطط لتنظيم رحلات سياحية لمصر

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م

طائرات شركة بوبيدا

بعد ساعات من البيانات الغامضة التي أصدرتها شركتي الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، والألمانية "لوفتهانزا"، تخطط شركة الخطوط الجوية الروسية "بوبيدا" لإعداد رحلات سياحية لمصر، إذ أعلن المدير العام للشركة أندريه كالميكوف، يوم الأحد، أنهم ينتظرون الرد من السلطات المصرية لبدء تنظيم رحلات جوية سياحية للعديد من المدن المصرية، قائلا: في تصريحات للصحفيين نقلتها سبوتنيك: "نحن ندرك أن لدينا عددا كبيرا من المجالات التي يمكننا تطويرها بشكل جيد للغاية، على سبيل المثال، نحن في انتظار رد من مصر".

وتتوقف شركة "بوبيدا" التي تعد جزءا من شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، عن تنظيم رحلات جوية إلى مصر في الوقت الحالي، لكن قرارها يشير إلى أنها أصبحت مطمئنة بشأن الأوضاع في المطارات المصرية.وكانت شركة الخطوط الألمانية "لوفتهانزا"، قد أعلنت الأحد، عودة رحلاتها إلى مصر مجددا، بعد تعليقها يوم السبت،