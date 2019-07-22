نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

تحرير:محمد جمال ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

نجيب ساويرس

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .

وقال نجيب ساويرس في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "حلو قوى لما يكون الواحد أهلاوى وفريقه يكسب ونادى الجونة يعطل الزمالك". حلو قوى لما يكون الواحد اهلاوى و فريقه يكسب و نادى الجونة يعطل الزمالك ?????? — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 21, 2019 و سجل أهداق المباراة لصالح اللجونة