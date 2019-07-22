رياضة

نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

تحرير:محمد جمال ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .
وقال نجيب ساويرس في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "حلو قوى لما يكون الواحد أهلاوى وفريقه يكسب ونادى الجونة يعطل الزمالك". حلو قوى لما يكون الواحد اهلاوى و فريقه يكسب و نادى الجونة يعطل الزمالك ?????? — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 21, 2019   و سجل أهداق المباراة لصالح اللجونة
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مباراة-الجونة-والزمالك (3)

رئيس الزمالك: المنتخب السبب.. والنحاس هيفوت للأهلي

حمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولية تعادل فريقه أمام الجونة، للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الفريق دفع ثمن رفض اتحاد الكرة قيد حارس بدلًا من محمود عبد الرحيم «جنش» الذي أصيب بقطع في وتر إكليس بمعسكر منتخب الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية 2019. وأضاف، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب سيقوم بتفويت مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما سيتم إسناد اللقاء لحكم فاسد، على حد وصفه.
مباراة-الجونة-والزمالك (6)

رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «خسرنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
مباراة-الجونة-والزمالك

حارس الجونة للاعبي الزمالك: ما تعملوش رجالة علينا

تحدث محمود الغرباوي حارس مرمى نادي الجونة عن كواليس ما حدث من جانب لاعبي الزمالك بعد الهدف الثاني للفريق الأبيض في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد. وقال الغرباوي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «الكورة دخلت جول وأنا مكنتش مصدق إنها دخلت وفضلت ماسكها عشان كده». وتابع حارس الجونة: «فجأة لقيت الضرب كله عليا من لاعبي الزمالك، كان ممكن أضربهم وأشتمهم زي ما ضربوني لكن اللي حصل منهم ده قلة أدب».
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نادر شوقي يكشف سر عدم لعب الجونة بالبدلاء مع الزمالك

أكد نادر شوقي، مدير شركة الكرة بنادي الجونة، أن فريقه خاض مواجهة الزمالك بهدف تحقيق الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية لأنها أمام فريق كبير، لكن فريقه استحق الفوز لولا تمديد الوقت بدل الضائع. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.
الاهلى- الزمالك

بعد تعادل الزمالك.. 3 سيناريوهات تحدد بطل الدوري

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. تعادل الزمالك اليوم مع الجونة يقلص نظريًّا فرص تتويج الفريق الأبيض بدرع الدوري، لكن عمليا الأمور لم تنتهِ بعد.
مباراة-الجونة-والزمالك (6)

مدرب الجونة عن التعادل مع الزمالك: الأداء أهم

حرص رضا شحاتة، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على توجيه التهنئة للاعبي فريقه بعد الأداء الذي قدموه أمام الزمالك، مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الأداء في تلك المباراة كان أفضل له من النتيجة التي حققها الفريق في النهاية. وتعادل الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2- 2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.
احمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان يكشف كواليس خناقته مع لاعب الزمالك

أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، أن فريقه يخوض كل مبارياته في بطولة الدوري بكل قوة دون النظر إلى اسم المنافس، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه لاعبوه في مباراة الزمالك، مساء الأحد لم يكن بجديد على لاعبي الجونة. وأضاف ريان، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، أنه فخور باللعب لنادي الجونة، موجها الشكر لمسؤوليه على التعامل الأمثل معه طوال فترة الإعارة في الأشهر الماضية، والتي بدأت في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري، قادما من النادي الأهلي.
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