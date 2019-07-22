رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ ص

الجونة والزمالك

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «خسرنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».

وكشف رئيس القلعة البيضاء، أن هناك تقييم يتم في الوقت الحالي، وبعض اللاعبين سيتم الاستغناء عنهم بنهاية الموسم عقب المباراتين القادمتين أمام الإسماعيلي والأهلي. وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن