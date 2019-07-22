رئيس الزمالك: المنتخب السبب.. والنحاس هيفوت للأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ ص

الجونة والزمالك

حمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولية تعادل فريقه أمام الجونة، للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الفريق دفع ثمن رفض اتحاد الكرة قيد حارس بدلًا من محمود عبد الرحيم «جنش» الذي أصيب بقطع في وتر إكليس بمعسكر منتخب الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية 2019. وأضاف، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب سيقوم بتفويت مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما سيتم إسناد اللقاء لحكم فاسد، على حد وصفه.

واستمر في حديثه: «الأهلي سيواجه المقاولون بدون هدافه أحمد علي الذي انتقل لنادي بيراميدز، بالإضافة إلى عدم مشاركة نجم الفريق طاهر محمد طاهر في التدريبات، هو ده دوري؟». وكشف رئيس القلعة البيضاء، أن هناك تقييم يتم في الوقت الحالي، وبعض اللاعبين سيتم الاستغناء عنهم بنهاية الموسم عقب المباراتين