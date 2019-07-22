جريمة

جمارك قسطل بأسوان تُحبط تهريب أجهزة تنصت وسماعات

تحرير:عوض سليم ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ ص
المضبوطات
المضبوطات
تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البرى جنوب أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والسماعات بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغت قيمة التعويضات المستحقة لصالح الدولة 218 ألف جنيه، ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأتوبيسات القادمة من الخرطوم اشتبه محمد عادل مأمور الحركة وناصر العبد بإدارة الأمن الجمركي بالمنفذ فى الراكب المصرى "ا.ا" قادم من الخرطوم والذى يحمل 3 حقائب، وبتفتيشه ظهرت عليه علامات القلق والارتباك.
وبالعرض على سلامة هلالى مهدى مدير الجمارك، قرر تشكيل لجنة من مأمورى الجمارك بالمنفذ البرى الحدودى الرابط بين مصر والسودان، حيث تبين وجود 13 ساعة سامسونج ذات تقنية عالية مزودة بالواى فاى وبلوتوث وGPS وبها مكان لتركيب شريحة إلكترونية مع إمكانية التسجيل و4 هواتف محمولة IPHONE S8 PLUS  و13 سماعة أذن 
اقرأ المزيد
منيا-القمح (1)

سقوط 6 مسجلين خطر بحوزتهم 15 كيلو حشيش بمنيا القمح

في إطار جهودها لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط الشرطي في شوارع وأنحاء مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، نجحت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منيا القمح برئاسة الرائد محمد عليوة، معاون مباحث المركز، من القبض على 6 متهمين عاطلين، وجميعهم مسجلين خطر، وبحوزتهم 15 كيلو حشيش، في أحد الأكمنة المعدة لضبطهم على الطريق الإقليمي، قبل أن يتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بتحريز المضبوطات، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
اسعاف (1)

65 مصابا حصيلة حريق مصنع ملابس الإسكندرية

ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق في حريق مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الحرة بالعامرية غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، إلى 65 عاملا، وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية يفيد بنشوب حريق بمصنع للملابس داخل المنطقة الحرة بدائرة القسم وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية لمحل الواقعة ترافقهم 12 سيارة إسعاف و8 سيارات إطفاء، وتم نقل 13 مصابا لتلقي العلاج و52 آخرين تم علاجهم بمحل الواقعة.
الناشط-السياسي-شريف-الروبى

إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية.. والنيابة تستأنف

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل كلا من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، قبل أن تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة الجنايات، وتحددت جلسة غدٍ الإثنين، لنظر استئناف النيابة.
محكمة-ارشفية

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح

استأنفت نيابة أمن الدولة، على قرار محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل الناشطين السياسيين خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح، بتدابير أمنية احترازية على ذمة التحقيقات، وتقرر عقدة جلسة الاستئناف غدا، بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني بحقهما تفيد بحضورهما احتفالية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة (3)

مقتل شخص في تجدد خصومة ثأرية بأسوان بعد 25 عامًا

تجددت خلافات ثأرية قديمة تعود لأكثر من 25 عامًا، اليوم الخميس، بين عائلتي زيدان والقدر بقرية سبيل النظارة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، حيث لقى شخص من عائلة "زيدان" يبلغ من العمر 25 عامًا مصرعه بطلق نارى أطلقه عليه أحد أفراد عائلة "القدر"، أخذا بالثأر. على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وفرضت طوقا أمنيا داخل القرية تحسبا لتجدد الاشتباكات بين العائلتين، وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

قتيل و7 مصابين في انقلاب سيارة «عُمال» بأسوان

شهدت مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة تقل عددا من عمال شركة النصر للتعدين، في أثناء توجههم إلى العمل. وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل جثة العامل المتوفى إلى مشرحة إدفو العمومية، والمصابون تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج، بينما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وأشرفت على الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المتوفى والمصابين فى الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
محافظ أسوان يشرف على إخماد حريق بالقرب من خزان أسوان (5)

حريق قرب خزان أسوان.. والمحافظ يستدعي مسئولي «الري»

تمكنت الحماية المدنية في محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في زراعات الحلف والهيش في الجانب الشرقي المواجه لمنطقة خزان أسوان التاريخية، ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الحماية المدنية بسرعة الانتقال والتعامل مع الحريق، كما كلّف مسئولي الري والوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بسرعة إزالة الزراعات المتبقية من المنطقة لعدم اندلاع أي حرائق مستقبلية بهذه المنطقة، وبخاصة أن منطقة خزان أسوان تعد من المناطق السياحية المهمة بالمدينة.
طعن-بالسكين

تاجر مخدرات يقتل شريكه لـ«خلاف على الأرباح» بأسوان

بعد أن نسج لهما الشيطان طريقًا لإغواء الناس وتملكهما عبر تجارتهما الآثمة لبيع المواد المخدرة، في أرجاء مدينة كوم أمبو شمال أسوان، بدأ الصديقان "م.أ - 40 عامًا"، و"أ.م - 37 عامًا"، والمقيمان بمنطقة سبيل أبو مكي بكوم أمبو، مخططهما للإيقاع بالشباب كهدف لترويج تجارتهما بحثا عن الكسب الحرام، ولم يكن يتطرق إلى تفكير أي منهما أنه سينقلب السحر على الساحر، ويتربص أحد الصديقين بالآخر لقتله، أملا في الانفراد بنسبة الربح الحرام التي اكتسباها من عملهما فى المخدرات، ليكتب القدر الفصل الأخير في رحلتهما «الخاسرة».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org