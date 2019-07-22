جمارك قسطل بأسوان تُحبط تهريب أجهزة تنصت وسماعات

تحرير:عوض سليم ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ ص

المضبوطات

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البرى جنوب أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والسماعات بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغت قيمة التعويضات المستحقة لصالح الدولة 218 ألف جنيه، ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأتوبيسات القادمة من الخرطوم اشتبه محمد عادل مأمور الحركة وناصر العبد بإدارة الأمن الجمركي بالمنفذ فى الراكب المصرى "ا.ا" قادم من الخرطوم والذى يحمل 3 حقائب، وبتفتيشه ظهرت عليه علامات القلق والارتباك.

وبالعرض على سلامة هلالى مهدى مدير الجمارك، قرر تشكيل لجنة من مأمورى الجمارك بالمنفذ البرى الحدودى الرابط بين مصر والسودان، حيث تبين وجود 13 ساعة سامسونج ذات تقنية عالية مزودة بالواى فاى وبلوتوث وGPS وبها مكان لتركيب شريحة إلكترونية مع إمكانية التسجيل و4 هواتف محمولة IPHONE S8 PLUS و13 سماعة أذن