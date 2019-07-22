حدث في مثل هذا اليوم.. تشكيل حكومة مصرية 18 ساعة فقط

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ ص

حكومة الهلالي باشا

في مثل هذا اليوم 22 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1598: مسرحية تاجر البندقية للأديب ويليام شكسبير تدخل السجل الملكي بأمر من الملكة إليزابيث. في عام 1946: منظمة الإرجون تقصف فندق الملك داود في مدينة القدس مما أدى إلى مقتل 91 شخصًا وإصابة 46 آخرين. في عام 1990: المجلس الوطني العراقي يصدر توصية بأن يظل صدام حسين رئيسًا للعراق مدى الحياة.

في عام 1952: تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة أحمد نجيب الهلالي، واستمرت بعملها لمدة 18 ساعة فقط وذلك بسبب قيام ثورة 23 يوليو في تلك الليلة، وكانت بذلك أقصر الحكومات عمرًا في مصر.في عام 2003: القوات الأمريكية تهاجم منزل في الموصل كان يختبأ به عدي وقصي نجلي رئيس العراق السابق صدام حسين وتقتلهما.في عام