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حدث في مثل هذا اليوم.. تشكيل حكومة مصرية 18 ساعة فقط

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ ص
حكومة الهلالي باشا
حكومة الهلالي باشا
في مثل هذا اليوم 22 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1598: مسرحية تاجر البندقية للأديب ويليام شكسبير تدخل السجل الملكي بأمر من الملكة إليزابيث. في عام 1946: منظمة الإرجون تقصف فندق الملك داود في مدينة القدس مما أدى إلى مقتل 91 شخصًا وإصابة 46 آخرين. في عام 1990: المجلس الوطني العراقي يصدر توصية بأن يظل صدام حسين رئيسًا للعراق مدى الحياة.
في عام 1952: تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة أحمد نجيب الهلالي، واستمرت بعملها لمدة 18 ساعة فقط وذلك بسبب قيام ثورة 23 يوليو في تلك الليلة، وكانت بذلك أقصر الحكومات عمرًا في مصر.في عام 2003: القوات الأمريكية تهاجم منزل في الموصل كان يختبأ به عدي وقصي نجلي رئيس العراق السابق صدام حسين وتقتلهما.في عام
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شركة-الطيران-الروسية-بوبيدا (1)

شركة طيران روسية تخطط لتنظيم رحلات سياحية لمصر

بعد ساعات من البيانات الغامضة التي أصدرتها شركتي الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، والألمانية "لوفتهانزا"، تخطط شركة الخطوط الجوية الروسية "بوبيدا" لإعداد رحلات سياحية لمصر، إذ أعلن المدير العام للشركة أندريه كالميكوف، يوم الأحد، أنهم ينتظرون الرد من السلطات المصرية لبدء تنظيم رحلات جوية سياحية للعديد من المدن المصرية، قائلا: في تصريحات للصحفيين نقلتها سبوتنيك: "نحن ندرك أن لدينا عددا كبيرا من المجالات التي يمكننا تطويرها بشكل جيد للغاية، على سبيل المثال، نحن في انتظار رد من مصر".
تمثيل-الجريمة (6)

حبس بائع متجول 4 أيام لذبحه «طالب إعدادي» في البحيرة

أجرت نيابة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبد المجيد السعيد مدير النيابة، المعاينة التصويرية، لجريمة مقتل طالب بالصف الثالث الإعدادي، يعمل بصيدلية، على يد عامل بدائرة مركز شرطة الدلنجات، إذ قام المتهم بتمثيل جريمة قتل المجني عليه وحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتبين من خلال المعاينة أن المتهم دائم الذهاب إلى تلك الصيدلية لشراء المواد المخدرة ومع رفض المجني عليه إعطائه المواد المخدرة لعدم وجود نقود مع المتهم، فغافله وسدد له عدة طعنات من «سكينة» كانت بحوزته، وسرق المواد المخدرة وبعض النقود وفر هاربًا.
مؤتمرنقابة-المحامين-الأفارقة-بالقاهرة (1)

«المحامين الأفارقة» تعلن تشكيل المجلس الاقتصادي

تزامنًا مع إعلان القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى المُخصصة إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، يُعلن المؤتمر الرابع لنقابة المحامين الأفارقة عن إنشاء المجلس الإقتصادي الإفريقي، وذلك في فترة انعقاد المؤتمر بالقاهرة في الفترة من 2 وحتى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة رجال دولة ومسئولين ورجال أعمال ومحامين من أكثر من 42 دولة أفريقية. ومن المقرر أن يهدف المجلس الاقتصادي الإفريقي إلى التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وبحث بعض المجالات ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية لكل البلدان الإفريقية.
الحماية-المدنية

«وزني نص طن».. محمود يستغيث بالحكومة لنقله للمستشفى

في لافتة إنسانية طيبة، استجابت محافظة القاهرة، اليوم الأحد، لنداء واستغاثة المواطن محمود ماضي أبو زيد، الذي يزن نحو نصف طن (500 كيلو)، بعدما أرسل إليهم يستنجد بالمحافظ من أجل مساعدته في النزول من شقته بمنطقة كفر العلو بضاحية حلوان، أقصى جنوب القاهرة، لكى يتمكن من الذهاب إلى المستشفى، وعلى أثر الاستغاثة وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مسئولي الحماية المدنية بسرعة إرسال معدات حتى يتمكن الرجل من النزول من شقته الضيقة، الكائنة بشارع الداير الشرقي.
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هزيمة جيش المماليك في معركة إمبابة

مثل هذا اليوم.. هزيمة جيش المماليك في معركة إمبابة

في مثل هذا اليوم 21 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1798: هزيمة جيش المماليك في معركة إمبابة وذلك أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وقاد الجانب الفرنسي في هذه المعركة نابليون بونابرت. في عام 1944: إعدام كلاوس شتاوفنبرج بتهمة التخطيط لاغتيال أدولف هتلر. في عام 1960: انتخاب سيريمافو باندرانايكا رئيسة لوزراء سريلانكا بعد مقتل زوجها، وأصبحت بذلك أول رئيسة وزراء في العالم.
الشيخ محمود علي البنا1

حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة الشيخ محمود علي البنا

في مثل هذا اليوم 20 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1944: نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال قادها الضابط في الجيش كلاوس شتاوفنبرج. في عام 1951: اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول وهو في طريقه إلى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس. في عام 1911: ولد سهير القلماوي، أديبة مصرية.
حج-وعمرة (3)

السعودية تكشف عن عدد القادمين لأداء مناسك الحج

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس الخميس بلغ 467 ألفًا و854 حاجًا. وذكرت مديرية الجوزات، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 458 ألفًا و651 حاجًا، فيما وصل عن طريق البر 5 آلاف و215 حاجًا، وعبر البحر 3 آلاف و988 حاجًا. وكانت وزارة الخارجية المصرية، حذرت الراغبين في أداء فريضة الحج، من تأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج.
القوات-التركية-فى-العراق

مقتل نائب القنصل التركي ومرافقيه في إطلاق نار بالعراق

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، أن نائب القنصل العام التركي ومرافقيه قتلوا في إطلاق نار في أربيل بالعراق. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن شبكة "رووداو" الكردية "مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار"، مشيرة إلى أن نائب عام القنصل التركي بينهم.
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