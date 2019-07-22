ترامب يطالب فرقة النائبات بالاعتذار لأمريكا وإسرائيل

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ ص

فرقة النائبات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على أربع 4 ديمقراطيات، معروفات باسم الفرقة، بعد هجمات الأسبوع الماضي وصفت بـ"العنصرية"، وطالبهن بالاعتذار "عن الأمور الفظيعة التي قلنها لأمريكا وإسرائيل". وكتب في تغريدة: "لا أعتقد أن النائبات الأربع قادرات على حب بلادنا"، في إشارة إلى ألكسندريا أوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، وهن جميعا من الأقليات. وأضاف "عليهن الاعتذار لأمريكا وإسرائيل على الأمور الفظيعة التي قلنها، إنهن يدمرن الحزب الديمقراطي، لكنهن نساء ضعيفات، ويفتقرن إلى الثقة بالنفس، ولا يمكنهن أبدا تدمير أمتنا العظيمة".

والنائبات الأربع من أصول لاتينية وعربية وصومالية وأمريكية-أفريقية، وثلاث منهن ولدن في الولايات المتحدة، بحسب "سكاي نيوز عربية".وتأتي هذه التغريدات بعد أسبوع من إثارة ترامب عاصفة من الغضب عندما هاجم النائبات في سلسلة من التغريدات، وطالبهن بـ"العودة" إلى بلدانهن الأم.وفي خطوة نادرة، وجه مجلس النواب الذي