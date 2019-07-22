إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين على مشارف القدس الشرقية
تحرير:التحرير
٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ ص
قوات الاحتلال - أرشيفية
أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل بدأت في هدم منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر على مشارف القدس الشرقية.
وكان مئات اليهود والعرب الإسرائيليين قد تظاهروا سويا في وسط تل أبيب لمطالبة الحكومة بوقف هدم منازل لعرب إسرائيليين بدعوى أنها مبنية من دون تراخيص بناء، علما بأنها نادرا ما تمنحهم هذه التراخيص.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن حوالى ألف شخص شاركوا في التظاهرات رافعين لافتات كتب عليها بالعربية والعبرية "يهودا وعربا معا"، و"نجابه الفاشية" و"نقاوم الاحتلال" و"مساواة" و"مكان للجميع".وتقدم التظاهرة نواب من حزب ميريتس اليساري والقائمة المشتركة، كتلة النواب العرب الإسرائيليين في الكنيست.ويتهم منظمو
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن حوالى ألف شخص شاركوا في التظاهرات رافعين لافتات كتب عليها بالعربية والعبرية "يهودا وعربا معا"، و"نجابه الفاشية" و"نقاوم الاحتلال" و"مساواة" و"مكان للجميع".
وتقدم التظاهرة نواب من حزب ميريتس اليساري والقائمة المشتركة، كتلة النواب العرب الإسرائيليين في الكنيست.
ويتهم منظمو التظاهرة حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية بشن حملة ضد منازل العرب الإسرائيليين المبنية من دون تراخيص، وذلك في محاولة منها لامتصاص غضب المستوطنين الذين ثارت بعدما نفذت الشرطة حكما أصدرته المحكمة العليا وقضى بإخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية القريبة من مدينة رام الله لأنها أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة.