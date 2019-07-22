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إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين على مشارف القدس الشرقية

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ ص
قوات الاحتلال - أرشيفية
قوات الاحتلال - أرشيفية
أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل بدأت في هدم منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر على مشارف القدس الشرقية. وكان مئات اليهود والعرب الإسرائيليين قد تظاهروا سويا في وسط تل أبيب لمطالبة الحكومة بوقف هدم منازل لعرب إسرائيليين بدعوى أنها مبنية من دون تراخيص بناء، علما بأنها نادرا ما تمنحهم هذه التراخيص.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن حوالى ألف شخص شاركوا في التظاهرات رافعين لافتات كتب عليها بالعربية والعبرية "يهودا وعربا معا"، و"نجابه الفاشية" و"نقاوم الاحتلال" و"مساواة" و"مكان للجميع".وتقدم التظاهرة نواب من حزب ميريتس اليساري والقائمة المشتركة، كتلة النواب العرب الإسرائيليين في الكنيست.ويتهم منظمو
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يخدم الصفقة.. قانون العمالة بلبنان يغضب الفلسطينيين

زاد تقييد لبنان للعمالة الأجنبية على أراضيه من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بعد الخطة التي أطلقتها وزارة العمل اللبنانية لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، بهدف حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الأمن الاجتماعي. وزارة العمل أكدت مضيها في تطبيق خطتها التي أدت إلى إغلاق العديد من المحال والمؤسسات التي يمتلكها فلسطينيون أو يعملون فيها، وختمها بالشمع الأحمر، ووقف عمل أعداد كبيرة منهم، حيث شددت على أن الإجراءات تهدف إلى تطبيق القانون، وليست موجهة ضد أحد، ولا تستثني أي جنسية.
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إسقاط طائرة حوثية مسيرة صوب مدينة أبها بالسعودية

أسقط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة، أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة عمران اليمنية، صوب مدينة أبها السعودية. ونقلت قناة "العربية" عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، اليوم السبت، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة، لتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيات الحوثية ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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من هو «حمدوك» المرشح الأبرز لقيادة 200 يوم بالسودان؟

"عبد الله حمدوك" اسم برز مؤخرا في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير وتولي المجلس العسكري الانتقالي إدارة البلاد. ومنذ أيام قليلة تم تداول هذا الاسم على نطاق أوسع، وذلك بعد التوقيع على اتفاق السودان بين تحالف قوى إعلان "الحرية والتغيير"، التي تقود الحركات الاحتجاجية، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم. فقد أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه طرح اسم الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، رئيساً للحكومة الانتقالية المقبلة ، مشيراً إلى رفضه المحاصصة السياسية في الحكومة المقبلة.
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صحف السعودية: المملكة توافق على استقبال قوات أمريكية

تصدرت موافقة المملكة العربية السعودية على استقبال قواتٍ أمريكية، مانشيتات صحف المملكة، الصادرة صباح اليوم السبت، كما تناولت العديد من الموضوعات الأخرى، حيث استعرضت التصعيد الإيراني وتطورات الأزمة مع واشنطن. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "عكاظ" عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية، على استقبال المملكة قوات أمريكية؛ لرفع مستوى العمل المشترك للدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.
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إصابة 40 فلسطينيا برصاص وغاز الاحتلال في كفر قدوم

أصيب 22 مواطن فلسطيني بالرصاص "المطاطي" و"الإسفنجي" بينهم صحفيون والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان (شمال الضفة الغربية)، والتي خرجت، اليوم الجمعة، تنديدًا بجريمة استهداف الاحتلال للطفل عبدالرحمن شتيوي الأسبوع الماضي بعيار متفجر في الرأس. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتلى جنودها أسطح منازل المواطنين وأطلقوا وابلًا كثيفًا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
حريق كنيسة الأنبا بولا

الإعلام الإسرائيلي: حريق جديد.. والأسباب مجهولة

وقع، اليوم السبت، حريق جديد في إسرائيل، إذ اشتعل النقب الغربي، دون أن معرفة أية أسباب للحريق، وبعدها سمع السكان دوي صافرات الإنذار، وذلك بحسب أعلنته قناة "كان" العبرية، التي أوضحت أن الحريق اندلع بالقرب من غابة "بئيري" في النقب الغربي جنوب البلاد، ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق، أو ما إذا كان ناجما عن بالون حارق أطلق من قطاع غزة أم لا، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأن صافرات الإنذار كانت دوت صباح اليوم في محيط قطاع غزة عن طريق الخطأ.
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«القسام» تتوعد إسرائيل بعد استشهاد أحد أفرادها

أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على قائد ميداني مسلح تابع لحركة حماس، بالقرب من حدود شمال غزة مع الأراضي المحتلة صباح يوم الخميس، وفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية. وقال الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، في بيان إن الضابط الذي استشهد كان من قوة حماة الثغور التابعة للتنظيم، والتي يتم نشرها على طول الحدود وتهدف إلى منع الفلسطينيين من اختراق السياج الأمني. ووفقًا للحركة، تم إطلاق النار على الضابط، الذي تم تحديده فيما بعد باسم محمود أحمد صبري الأدهم، 28 عامًا، أثناء قيامه "بأداء مهامه".
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نتنياهو: قد نضطر لشن عملية عسكرية في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستُمارس ضغوطاً أكبر على حركة حماس، مُلمحاً لإمكانية شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة. وأضاف "نتنياهو" عبر حسابه على "تويتر": "قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل". وتابع: أما غزة فنفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان. وفرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس, بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا لذلك, سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير".
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