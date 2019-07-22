إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين على مشارف القدس الشرقية

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ ص

قوات الاحتلال - أرشيفية

أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل بدأت في هدم منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر على مشارف القدس الشرقية. وكان مئات اليهود والعرب الإسرائيليين قد تظاهروا سويا في وسط تل أبيب لمطالبة الحكومة بوقف هدم منازل لعرب إسرائيليين بدعوى أنها مبنية من دون تراخيص بناء، علما بأنها نادرا ما تمنحهم هذه التراخيص.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن حوالى ألف شخص شاركوا في التظاهرات رافعين لافتات كتب عليها بالعربية والعبرية "يهودا وعربا معا"، و"نجابه الفاشية" و"نقاوم الاحتلال" و"مساواة" و"مكان للجميع".وتقدم التظاهرة نواب من حزب ميريتس اليساري والقائمة المشتركة، كتلة النواب العرب الإسرائيليين في الكنيست.ويتهم منظمو