مقتل نائب رئيس المخابرات بحركة طالبان

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص

حركة طالبان - صورة أرشيفية

لقي، اليوم الإثنين، 8 مسلحين من حركة طالبان مصرعهم من بينهم نائب رئيس المخابرات بالحركة، إثر غارة جوية أمريكية في منطقة كاراباخ في إقليم غزني شرقي أفغانستان. وذكر بيان فيلق الرعد 203 التابع للجيش الأفغاني، أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية في منطقتي خلو وشيراباد في منطقة كاراباخ، أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي طالبان، من بينهم نائب رئيس المخابرات لطالبان في كاراباخ، وتدمير إحدى المركبات، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الإثنين.

وفي 12 يوليو الجاري، نفذ قاصر هجوما انتحاريا خلال حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية «بتشيراجام»، في إقليم بشرق أفغانستان نتج عنه مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 شخصا آخرين، جراء التفجير الذي نفذه الانتحاري وسط المدعوين، ولم تعلن أي جهة مصنفة إرهابية مسؤوليتها عن هذا الحادث، في الوقت الذي خرجت فيه حركة طالبان