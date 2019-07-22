إرهاب

مقتل نائب رئيس المخابرات بحركة طالبان

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص
حركة طالبان - صورة أرشيفية
حركة طالبان - صورة أرشيفية
لقي، اليوم الإثنين، 8 مسلحين من حركة طالبان مصرعهم من بينهم نائب رئيس المخابرات بالحركة، إثر غارة جوية أمريكية في منطقة كاراباخ في إقليم غزني شرقي أفغانستان. وذكر بيان فيلق الرعد 203 التابع للجيش الأفغاني، أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية في منطقتي خلو وشيراباد في منطقة كاراباخ، أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي طالبان، من بينهم نائب رئيس المخابرات لطالبان في كاراباخ، وتدمير إحدى المركبات، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الإثنين.
وفي 12 يوليو الجاري، نفذ قاصر هجوما انتحاريا خلال حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية «بتشيراجام»، في إقليم بشرق أفغانستان نتج عنه مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 شخصا آخرين، جراء التفجير الذي نفذه الانتحاري وسط المدعوين، ولم تعلن أي جهة مصنفة إرهابية مسؤوليتها عن هذا الحادث، في الوقت الذي خرجت فيه حركة طالبان
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الخطوط-الجوية-البريطانية (1)

لماذا منعت بريطانيا وألمانيا رحلاتها الجوية إلى مصر؟

حالة من التوتر أعقبت إعلان الخطوط الجوية البريطانية، أمس السبت، تعليق رحلاتها إلى مصر، موضحة في بيان: "نراجع باستمرار إجراءاتنا الأمنية في كل المطارات حول العالم، وقد علقنا رحلاتنا إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء احترازي، يسمح لنا بتقييم الوضع أكثر"، وزادت الأمور تعقيدا بعد إعلان وسائل إعلام ألمانية في نفس التوقيت أن شركة الخطوط الجوية "Lufthansa" قررت وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة، وأصدرت بيانا هي الأخرى قالت فيه: "بما أن السلامة هي الأولوية القصوى لـLufthansa، فقد أوقفنا رحلاتنا إلى القاهرة مؤقتا اليوم حتى يتم تقييم الوضع".
الداخلية-تداهم-ثلاث-أوكار-إرهابية-بمحافظتي-الجيزة-وشمال-سيناء-وتقتل-40-إرهابي (1)

إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إحباط هجوم انتحارى، بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابى قبل وصوله إلى الارتكاز الأمنى مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابى وقد أسفر الحادث عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة. وكانت الشرطة قد أحبطت هجوما انتحاريا في يونيو الماضي، كان يستهدف قواتها على حاجز أمني جنوبي العريش.
الإرهاب في الصومال - أرشيفية

الإزارات VS المجاهدين.. أبرز جماعات الإرهاب بالصومال

باتت الصومال أرضا خصبة للجماعات الإرهابية المسلحة، التي تقاتل بعضها بعضا تارة، وتشتبك مع الأمن متسببة في ترويع الآمنين تارة أخرى، وتسعى كل جماعة إرهابية في الصومال إلى الاستيلاء على الجزء الأكبر من أراضيها، وبسط سيطرتها ونفوذها على تلك الأراضي، في ظل ضعف تام يصل حد الغياب للدولة، وانهيار للمنظومة الأمنية، ما يتسبب في تعاظُم قوى تلك الجماعات، وتصاعد أعمال العنف، ويمنح المزيد من الفرص لظهور جماعات إرهابية جديدة، تواصل أعمال التخريب والترويع والدمار، لكن هناك بعض الحركات البارزة التي تثير القلق.
مظاهرات-الجزائر (2)

الجزائر: ضبط 5 إرهابيين خططوا لاستهداف المتظاهرين

أصدرات وزارة الدفاع الجزائرية، بيانا، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن نجاحها في توقيف 5 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية وذلك في ولاية باتنة (شمال شرق)، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين، عبر مناطق مختلفة من الوطن، من خلال استعمال عبوات متفجرة، موضحة أنه في إطار مكافحة الإرهاب تم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة من قبل مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري.
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تفجير-في-أفغانستان (2)

وفاة 5 أشخاص وإصابة 40 في هجوم نفذه قاصر بأفغانستان

نفذ قاصر هجوما انتحاريا خلال حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية «بتشيراجام»، في إقليم بشرق أفغانستان نتج عنه مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 شخصا آخرين، جراء التفجير الذي نفذه الانتحاري وسط المدعوين، ولم تعلن أي جهة مصنفة إرهابية مسؤوليتها عن هذا الحادث، في الوقت الذي خرجت فيه حركة طالبان لتنفي مسؤوليتها عن هذا الاعتداء عبر متحدث باسمها، وتعاني أفغانستان من وقوع هجمات إرهابية على فترات مختلفة، حيث كانت مقرا لجماعات إرهابية مختلفة أبرزها تنظيم القاعدة الذي كان يقوده أسامة بن لادن .
داعش

كيف استعاد تنظيم داعش قوته بعد الهزيمة؟

أصدر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، بيانا، يؤكد أن التنظيم فقد السيطرة على 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، ولا يمتلك سوى 1% في سوريا بعد إعلان العراق تحرير الموصل، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس الماضي، السيطرة على آخر معاقل داعش في بلدة "لباغوز في سوريا، لكن للتنظيم رأي آخر. ويمتلك داعش القدرة على العودة بقوة إلى سابق عنفوانه، فينفذ التفجيرات شبه اليومية بالأماكن الحيوية في بغداد بعضها يقع في محيط السفارة الأمريكية.
تفجير-في-أفغانستان (3)

مقتل شخصين وإصابة 20 في انفجار مسجد بأفغانستان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان، اليوم السبت، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 شخصا أخرين في انفجار وقع داخل مسجد بإقليم غازني بوسط البلاد. ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عارف نوري قوله إن الانفجار وقع، مساء أمس الجمعة، في مسجد المحمدية بمنطقة "خاكي غريبان" في مدينة "غازني" عاصمة الإقليم في أثناء أداء المصلين لصلاة العشاء، مضيفا أن الانفجار - الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه - نجم عن عبوة ناسفة. ويذكر أن إقليم غازني شهد مؤخرا اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وحركة طالبان.
جيش تحرير بلوشستان

جيش تحرير بلوشستان..رغبات الانفصال تولد عنفا وإرهابا

بين الحين والآخر تعلن بعض الدول التي تحاول التصدي للإرهاب والجماعات المسلحة حول العالم، وضع بعض الكيانات على قوائمها الإرهابية، وهو ما حدث الثلاثاء الماضي من قِبَل الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت جيش تحرير بلوشستان منظمة إرهابية، بعد تنفيذه هجمات دامية استهدفت مصالح صينية في باكستان، وأوضح بيان رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن تلك المنظمة تستهدف قوات الأمن وكذلك المدنيين بشكل رئيسي في جنوب غرب باكستان، ولاقى هذا الإعلان ترحيبا من العديد من الدول، على رأسها باكستان، معقل جيش تحرير بلوشستان.
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