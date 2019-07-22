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صحف الإمارات: لندن تبحث خيارات الرد على احتجاز ناقلة

الصحف أشارت إلى أن البريطانيين يحسمون اليوم السباق نحو منصب رئيس الوزراء خلفًا لتيريزا ماي، التي أطاح بها فشلها في تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي
تحرير:وفاء بسيوني ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تصدرت تداعيات احتجاز إيران الناقلة البريطانية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. تحت عنوان "بريطانيا تحقق في استخدام تقنية روسية لاحتجاز الناقلة"، ذكرت صحيفة "البيان" أن تقارير صحفية كشفت عن أن أجهزة المخابرات الخارجية في بريطانيا تخشى أن تكون إيران قد لجأت إلى تكنولوجيا روسية، خلال عملية احتجاز ناقلة نفط تحمل علم المملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي.
وأشارت صحيفة "الخليج" إلى تأكيد بريطانيا أنها تعتزم تجميد الأصول الإيرانية، وأنها تدرس فرض عقوبات على طهران ردا على احتجاز الناقلة "ستينا إمبرو" البريطانية، وقدمت شكوى إلى مجلس الأمن تفند مزاعم إيران بشأن احتجاز الناقلة، وأكدت أنها اقتيدت من خليج عمان لا مضيق هرمز، واعتبرت عملية الاحتجاز عملا عدائيا. وأوضحت
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صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: اعتذار بريطاني لمصر.. وإيران تتحدى

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطةً الضوء على تطورات الأزمة بين لندن وطهران حول احتجاز الأخيرة ناقلة بريطانية. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "تعزيزات بريطانية إلى المنطقة.. وإيران تتحدى"، أنه بينما يُنتظر أن تعلن بريطانيا اليوم خياراتها في أزمة احتجاز إيران ناقلتها النفطية في المياه العمانية، تحدتها إيران معلنةً أنها مستعدة لكل السيناريوهات، ورفعت علمها فوق الناقلة "ستينا إمبيرو".
قوات الاحتلال - فلسطين

إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين على مشارف القدس الشرقية

أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل بدأت في هدم منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر على مشارف القدس الشرقية. وكان مئات اليهود والعرب الإسرائيليين قد تظاهروا سويا في وسط تل أبيب لمطالبة الحكومة بوقف هدم منازل لعرب إسرائيليين بدعوى أنها مبنية من دون تراخيص بناء، علما بأنها نادرا ما تمنحهم هذه التراخيص.
لاجئون-فلسطينيو

يخدم الصفقة.. قانون العمالة بلبنان يغضب الفلسطينيين

زاد تقييد لبنان للعمالة الأجنبية على أراضيه من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بعد الخطة التي أطلقتها وزارة العمل اللبنانية لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، بهدف حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الأمن الاجتماعي. وزارة العمل أكدت مضيها في تطبيق خطتها التي أدت إلى إغلاق العديد من المحال والمؤسسات التي يمتلكها فلسطينيون أو يعملون فيها، وختمها بالشمع الأحمر، ووقف عمل أعداد كبيرة منهم، حيث شددت على أن الإجراءات تهدف إلى تطبيق القانون، وليست موجهة ضد أحد، ولا تستثني أي جنسية.
طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية

إسقاط طائرة حوثية مسيرة صوب مدينة أبها بالسعودية

أسقط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة، أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة عمران اليمنية، صوب مدينة أبها السعودية. ونقلت قناة "العربية" عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، اليوم السبت، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة، لتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيات الحوثية ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: اتفاق في السودان وعقوبات على حزب الله

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من القضايا والموضوعات وتصدرت الصراعات في الشرق الأوسط مانشيتات تلك الصحف. تحت عنوان "اتجاه أوروبي لإعادة فرض العقوبات على إيران"، كشفت صحيفة "الخليج" أن بيانا للدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، طالب إيران أمس الثلاثاء، بالتراجع عن انتهاك الاتفاق النووي والالتزام الكامل بالاتفاق. كما دعت إلى اجتماع عاجل لكافة الأطراف في الاتفاق النووي، بعد تأكيد الوكالة الذرية انتهاك إيران لبنوده، فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيره لإيران بسبب رفع مستويات تخصيب اليورانيوم.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: إيران تتجاهل التحذير وانفراجة بالسودان

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، وتناولت الأزمات في السودان والجزائر، كما أبرزت آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط بوجه عام. تحت عنوان "إيران تتجاهل التحذيرات وتعلن رفع تخصيب اليورانيوم"، كشفت صحيفة "الاتحاد" عن تجاهل إيران تحذيرات الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستنفذ تهديدها بتخصيب اليورانيوم، بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى اعتبارًا من الأحد المقبل. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه صحف غربية من أن الخطوة الإيرانية تمثل تهديدا حقيقيا.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: ورشة المنامة تنطلق بالوعود للفلسطينيين

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، انطلاق ورشة البحرين حول عملية السلام، كما أبرزت تطورات الصراع بين إيران وأمريكا بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وأبرزت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها انطلاق أعمال ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، أمس، بمشاركة عربية وغربية، على أن تستكمل أعمالها اليوم الأربعاء. وبدأت الورشة بوعود كثيرة لإقناع الفلسطينيين بالمضي في خطة السلام الأمريكية، في حين رد الفلسطينيون برفضهم القاطع لما ينتج عن الورشة.
صحف-سعودية1

صحف الإمارات:قطر تفك حصار إيران وبداية نهاية أردوغان

لا تزال تطورات الأزمة بين أمريكا وإيران تتصدر مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما تناولت أوضاع الصراع في الشرق الأوسط. كشفت صحيفة "الخليج" عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أكد إضافة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وثمانية من قادة "الحرس الثوري" الإيراني إلى قائمة العقوبات، خلال الأسبوع المقبل.
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