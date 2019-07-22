صحف الإمارات: لندن تبحث خيارات الرد على احتجاز ناقلة

الصحف أشارت إلى أن البريطانيين يحسمون اليوم السباق نحو منصب رئيس الوزراء خلفًا لتيريزا ماي، التي أطاح بها فشلها في تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي

تحرير:وفاء بسيوني ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

تصدرت تداعيات احتجاز إيران الناقلة البريطانية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. تحت عنوان "بريطانيا تحقق في استخدام تقنية روسية لاحتجاز الناقلة"، ذكرت صحيفة "البيان" أن تقارير صحفية كشفت عن أن أجهزة المخابرات الخارجية في بريطانيا تخشى أن تكون إيران قد لجأت إلى تكنولوجيا روسية، خلال عملية احتجاز ناقلة نفط تحمل علم المملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي.

وأشارت صحيفة "الخليج" إلى تأكيد بريطانيا أنها تعتزم تجميد الأصول الإيرانية، وأنها تدرس فرض عقوبات على طهران ردا على احتجاز الناقلة "ستينا إمبرو" البريطانية، وقدمت شكوى إلى مجلس الأمن تفند مزاعم إيران بشأن احتجاز الناقلة، وأكدت أنها اقتيدت من خليج عمان لا مضيق هرمز، واعتبرت عملية الاحتجاز عملا عدائيا. وأوضحت

وأشارت صحيفة "الخليج" إلى تأكيد بريطانيا أنها تعتزم تجميد الأصول الإيرانية، وأنها تدرس فرض عقوبات على طهران ردا على احتجاز الناقلة "ستينا إمبرو" البريطانية، وقدمت شكوى إلى مجلس الأمن تفند مزاعم إيران بشأن احتجاز الناقلة، وأكدت أنها اقتيدت من خليج عمان لا مضيق هرمز، واعتبرت عملية الاحتجاز عملا عدائيا.



وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت عن إجراءات دبلوماسية واقتصادية، بما في ذلك احتمال تجميد أصول، ردا على الواقعة.



وقد تدعو بريطانيا، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

بينما كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن إعلان إيران، أمس، أنها مستعدة لأي سيناريو، بعدما احتجزت ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي كانت ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وهاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مسؤول الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، داعيا إلى ما وصفه بـ"الحذر وبُعد النظر" بشأن الأزمة.





ما زلنا في بريطانيا، حيث ذكرت "الخليج" تحت عنوان "بريطانيا تحسم السباق على خلافة ماي اليوم"، أن البريطانيين يحسمون، اليوم الإثنين، السباق نحو منصب رئيس الوزراء خلفا لتيريزا ماي، التي أطاح بها فشلها في تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، في وقت يواجه فيه المرشح الأوفر حظا للفوز بالمنصب بوريس جونسون، تحديات عدة، أبرزها تنفيذ "بريكست" التي قسمت البلاد، إضافة إلى تأكيد وزيري العدل والمال، عزمهما الاستقالة، قبل إعلان نتائج التصويت الذي يشارك فيه 160 ألفا من أعضاء المحافظين.



وينافس جونسون (55 عاما) على منصب وزير الخارجية الحالي جيرمي هانت (52 عاما)، لكن الأول يبقى الأوفر حظا للفوز، ليزيد المخاوف لدى البريطانيين من تنفيذ خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت "البيان" أن وزير المال فيليب هاموند، ذا الوزن داخل السلطة التنفيذية، قال: "إذا افترضنا أن بوريس جونسون أصبح رئيس الوزراء المقبل، سأدرك أن شروط العمل في حكومته تتضمن الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق في 31 أكتوبر، وهذا شيء لا يمكنني أبدا القبول به".



وبالانتقال إلى السودان، ذكرت "الإمارات اليوم" أن النائب العام السوداني المكلف عبد الله أحمد عبد الله، تسلم أمس، بمكتبه في مقر النيابة العامة، تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد.



ونقلت وكالة السودان للأنباء عن النائب العام المكلف، قوله إنه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، وإنه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة، وأكد عبد الله أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة.





وتناولت "الاتحاد" ما كشفت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، حيث أعلنت عن أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم عقد اجتماع في البيت الأبيض، مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث العقوبات المرتقب فرضها على تركيا، ردا على شرائها صواريخ "إس- 400" الروسية المتطورة للدفاع الجوي، وذلك وسط تصاعد الضغوط التي يمارسها المشرعون الأمريكيون على الإدارة، لدفعها لاتخاذ تدابير شديدة الصرامة في هذا الصدد.



وتحت عنوان "مصر تعترض على تعليق رحلات (البريطانية).. ولندن تعتذر"، ذكرت "البيان" أن وزير الطيران المدني المصري، اعترض على قرار شركة الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى مطار القاهرة لمدة أسبوع، بدون الرجوع إلى الجهات المصرية المعنية، وجاء اعتراض الوزير يونس المصري، في أثناء لقائه مع السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، أمس الأحد، في مقر الوزارة في ضوء قرار الشركة البريطانية.

وقال وزير الطيران المصري في بيان له، إنه يبدي استياءه من اتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية قرارا انفراديا يمس أمن المطارات المصرية، دون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة.



وأشارت "الاتحاد" إلى تأكيد السلطات البريطانية، أمس، أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية إلى القاهرة لمدة أسبوع لا يتعلق بتدابير أمنية خاصة بالمطارات المصرية.

وقدم آدامز اعتذاره للفريق يونس المصري، لعدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور قرار تعليق الرحلات لمطار القاهرة الدولي.



وحول الأوضاع الميدانية في سوريا، ذكرت "الخليج" أن القوات الحكومية السورية تصدت أمس، لهجوم شنته مجموعات مسلحة ‏انطلقت من عابدين وقيراطة باتجاه القصابية التي حررها الجيش مؤخرا في ريف ‏إدلب الجنوبي، بينما قتل 11 مدنيا وأصيب العشرات جراء قصف جوي شنته طائرات حربية روسية وسورية على ريف إدلب، وتعرض قطار لشحن الفوسفات في محافظة حمص لعملية تفجير أدت لاندلاع الحريق في القطار، في حين نجا قيادي بارز في المصالحات بمدينة درعا جنوبي البلاد، من محاولة اغتيال بعد تفجير عبوة ناسفة خلال مرور سيارته.