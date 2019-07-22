جريمة

«الاتجار بالبشر وفندق الهرم» أبرز محاكمات اليوم

تامر عاشور يُحاكم بتهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014 وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع عدة شركات إنتاج فني
تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة الطعون العسكرية, طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس 3"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة شرق العسكرية بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقاً والسجن المؤبد لـ 19 آخرين ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وأحكام مابين السجن 5 سنوات و7 سنوات لأربع متهمين آخرين، عن جرائم الإرهاب والقتل العمد وحيازة أسلحة، واغتيال ضباط شرطة والهجوم على كمائن أمنية واستهداف منشآت عامة.
نسبت التحقيقات في القضية إلى عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس 3 في 5 أغسطس 2014، استهداف قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفى 18 مارس 2015، اغتيال النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، وشروع في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد
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هيروين

صداقة الموت| كواليس الفصل الأخير بحياة معالجة نفسية

مقابلة عابرة كانت بداية النهاية لمعالجة نفسية عندما تعرفت على موظف خلال عملها في إحدى مصحات علاج الإدمان، وجمعت بينهما علاقة صداقة توطدت أواصرها بمرور الوقت، فتعددت لقاءات الصديقين خارج أسوار المصحة العلاجية حتى أخذت منعرجا خطيرا في حضور جلساء السوء حتى أضحت المعالجة النفسية أسيرة حقنة من مسحوق الهيروين تمنحها نشوة واهية وإحساسا بالفرحة بخلاف الحقيقة دون أن تدري أن المشهد الأخير من حياتها ستكتبه حقنة بداخلها جرعة زائدة من ذلك المخدر حتى عُثر على جثتها أعلى الطريق الدائري.
خبز-عيش

ضبط 70 قضية تموينية و9 مخابز مخالفة في الجيزة

جهود متواصلة يقدمها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
اشارة-مرور (2)

«الصلح خير» في 73 مخالفة مرورية بشوارع الجيزة

لا يدخر رجال المرور الجهد والعرق في سبيل تحقيق الانضباط المروري، ذلك الهدف الدائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1288 مخالفة انتظار خاطئ، و538 مخالفة متنوعة.
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أمن الجيزة يفحص 25 متهما ضُبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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أدوية-السكري

علاج خفي.. تعرف على عقوبة بيع أدوية بـ«فيسبوك»

تطالعنا أجهزة وزارة الداخلية بضبط متهمين فى سياق مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وفى هذا السياق أعلنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، عن ضبط سيدة تروج أدوية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أنها أدوية مستوردة وبفاعلية عالية، بينما لا يوجد لديها ترخيص باستيراد وتداول تلك الأدوية، وهى الجرائم التى سنتعرف على طبيعتها وأبعاد عقوبتها القانونية، إذ أكدت مصادر قضائية أن للمواطن حرية فى جلب أدوية لاستخدامه الشخصي، بينما يدخل تحت طائلة القانون إذا حاول تداولها بالبيع والشراء.
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تمثال وخبير.. الطمع ينهي أحلام موظف في صفقة العمر

سيارة ملاكي يستقلها 6 أشخاص، مظهرهم مريب يدل على أن أحدهم مختطف أو أن جريمة ما خلفهم. هذا ما رصدته قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، خلال المرور لتفقد الحالة الأمنية، وهو ما دفع القوة لمطاردة السيارة الملاكي واستيقافها، وتفتيش مستقليها، لتتضح حيازتهم تمثالا أثريا، ومبالغ مالية، وأسلحة بيضاء وأخرى مصطنعة، واتضح أن الواقعة عبارة عن سلسلة جرائم مركبة بين الاتجار فى الآثار وانتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف واحتجاز عنوة، بخلاف حيازة السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
حريق كنيسة الأنبا بولا

ماس وتكييف.. النيابة تكشف سبب حريق كنيسة الحدائق

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى شب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وذلك لتحديد سبب الحريق، ومكان بدايته وانتهائه، وحصر التلفيات والخسائر، بينما أنهى فريق من النيابة معاينة آثار الحريق، بينما رجحت المعاينة اندلاع ماس كهربائي بأحد كابلات التكييف تسبب فى اندلاع النيران، وتبين احتراق الطابق الأخير واحتواؤه على بقايا مواد خشبية وأثاث، وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم.
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امرأة بالإنعاش... قفزت من الشرفة هربًا من زوجها

«الموت أهون من العيشة معاه»، عبارة سيطرت على عقل ربة منزل، وأخذت تتكرر فى ذهنها جراء خلافاتها المتكررة مع زوجها، إذ إنه دائم التشاجر معها وتعنيفها، وتجمعهما خلافات أسرية متواصلة، الأمر الذى دفع الزوجة إلى الشروع فى الانتحار، فى محاولة منها لإنهاء مشادة كلامية حادة بينها وبين زوجها، إذ ألقت بنفسها من شرفة شقتهما الكائنة بالطابق الثاني، لتسقط على الأرض مصابة بكسور وجروح ونزيف، وبادر الأهالي بطلب سيارة إسعاف نقلتها إلى مستشفى الهرم، باعتبارها أقرب مستشفى إلى مكان الواقعة، وذلك لتقديم الإسعافات اللازمة لإنقاذ حياتها.
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