«الاتجار بالبشر وفندق الهرم» أبرز محاكمات اليوم

تامر عاشور يُحاكم بتهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014 وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع عدة شركات إنتاج فني
يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة الطعون العسكرية, طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس 3"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة شرق العسكرية بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقاً والسجن المؤبد لـ 19 آخرين ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وأحكام مابين السجن 5 سنوات و7 سنوات لأربع متهمين آخرين، عن جرائم الإرهاب والقتل العمد وحيازة أسلحة، واغتيال ضباط شرطة والهجوم على كمائن أمنية واستهداف منشآت عامة.
نسبت التحقيقات في القضية إلى عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس 3 في 5 أغسطس 2014، استهداف قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفى 18 مارس 2015، اغتيال النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، وشروع في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد
نسبت التحقيقات في القضية إلى عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس 3 في 5 أغسطس 2014، استهداف قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفى 18 مارس 2015، اغتيال النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، وشروع في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيرى، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.
كما قتلت العناصر الإرهابية المواطن القبطي "وليام بايرون هالندرسون"، عمدا لسرقة سيارة مملوكة له، ونفذت عملية تفجير مبنى القنصلية الإيطالية في 11 يوليو 2015، فضلًا عن تورطهم في محاولة اغتيال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن طريق زرع عبوة ناسفة تم لصقها أسفل سيارته.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين مسئولون عن ارتكاب عمليتي تفجير مبنى قطاع الأمن الوطني بشبرا الخيمة، والهجوم على كمين الفرافرة،
حكم عصابة الاتجار بالبشر
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على تشكيل إجرامى تخصص فى الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، بهدف تحقيقهم مكاسب مالية، ويصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلى مختار.
وتضمن أمر الإحالة الذى أعدته نيابة حلوان بإشراف المستشار أحمد وجيه المحامي العام لنيابة حلوان، قيام المتهمين يوم 24 فبراير 2018 بالاتجار فى البشر بأن استخدموهم بعد تهديدهم فى القيام بخدمتهم والتسول.
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قال أحد الضحايا وهو حدث عمره 16 سنة، أنه منذ 3 سنوات وعقب وفاة والده اضطر للنزول والبحث عن عمل لكسب قوته ومساعدة أسرته الفقيرة وحينها فوجئ بالمتهمين وآخرين يقومون بإجباره على التسول وغسل السيارات وتحصيل مبالغ مالية بصورة يومية منهم مقابل السماح لهم بالعمل وكسب العيش.
كما اعتاد المتهمون على التعدى عليه وآخرين بالضرب وإحداث إصابة بعض المجني عليهم بالأسلحة البيضاء، فى حال امتناع الضحايا عن تسليم الجناة ما يطلبونه من أموال .
الهجوم على فندق الهرم
تفصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب، فى حكمها بشأن المتهمين في قضية الهجوم على فندق بالهرم، وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أمرت بإحالة 7 متهمين للمفتى لإبداء الرأي الشرعي بشأنهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعماوحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
تامر عاشور
تواصل محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، نظر محاكمة الفنان تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى.
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وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".