«الاتجار بالبشر وفندق الهرم» أبرز محاكمات اليوم

تامر عاشور يُحاكم بتهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014 وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع عدة شركات إنتاج فني

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

محكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة الطعون العسكرية, طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس 3"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة شرق العسكرية بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقاً والسجن المؤبد لـ 19 آخرين ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وأحكام مابين السجن 5 سنوات و7 سنوات لأربع متهمين آخرين، عن جرائم الإرهاب والقتل العمد وحيازة أسلحة، واغتيال ضباط شرطة والهجوم على كمائن أمنية واستهداف منشآت عامة.

نسبت التحقيقات في القضية إلى عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس 3 في 5 أغسطس 2014، استهداف قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفى 18 مارس 2015، اغتيال النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، وشروع في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد