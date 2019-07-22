الشرطة تداهم أوكار الكيف في الجيزة وتوقع 48 متهما

تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص

مواد مخدرة

جهود مضنية بذلتها قوات الأمن طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 40 متهما، بينهم 38 بالاتجار في المخدرات، وعُثر بحوزتهم على 1360 جراما من مخدر الحشيش، و2147 قرصا مخدرا، و243 جرام هيروين و740 جراما من مخدر الأستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 9 متهمين في

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 40 متهما، بينهم 38 بالاتجار في المخدرات، وعُثر بحوزتهم على 1360 جراما من مخدر الحشيش، و2147 قرصا مخدرا، و243 جرام هيروين و740 جراما من مخدر الأستروكس.



كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 9 متهمين في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 8 فرد خرطوش محلية الصنع عيار 12 مم، وطبنجة عيار 9 مم، و35 طلقة مختلفة الأعيرة.



أُخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وأمر بتحرير المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة التي باشرت التحقيقات.



