جريمة

الشرطة تداهم أوكار الكيف في الجيزة وتوقع 48 متهما

تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص
مواد مخدرة
مواد مخدرة
جهود مضنية بذلتها قوات الأمن طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 40 متهما، بينهم 38 بالاتجار في المخدرات، وعُثر بحوزتهم على 1360 جراما من مخدر الحشيش، و2147 قرصا مخدرا، و243 جرام هيروين و740 جراما من مخدر الأستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 9 متهمين في
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هيروين

صداقة الموت| كواليس الفصل الأخير بحياة معالجة نفسية

مقابلة عابرة كانت بداية النهاية لمعالجة نفسية عندما تعرفت على موظف خلال عملها في إحدى مصحات علاج الإدمان، وجمعت بينهما علاقة صداقة توطدت أواصرها بمرور الوقت، فتعددت لقاءات الصديقين خارج أسوار المصحة العلاجية حتى أخذت منعرجا خطيرا في حضور جلساء السوء حتى أضحت المعالجة النفسية أسيرة حقنة من مسحوق الهيروين تمنحها نشوة واهية وإحساسا بالفرحة بخلاف الحقيقة دون أن تدري أن المشهد الأخير من حياتها ستكتبه حقنة بداخلها جرعة زائدة من ذلك المخدر حتى عُثر على جثتها أعلى الطريق الدائري.
خبز-عيش

ضبط 70 قضية تموينية و9 مخابز مخالفة في الجيزة

جهود متواصلة يقدمها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
اشارة-مرور (2)

«الصلح خير» في 73 مخالفة مرورية بشوارع الجيزة

لا يدخر رجال المرور الجهد والعرق في سبيل تحقيق الانضباط المروري، ذلك الهدف الدائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1288 مخالفة انتظار خاطئ، و538 مخالفة متنوعة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

أمن الجيزة يفحص 25 متهما ضُبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

أمن الجيزة يفحص 25 متهما ضُبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
حمله-ازاله (3)

مرافق الجيزة تتصدى لإشغالات شارع مستشفى الصدر

مرافق الجيزة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، شنت حملات مكبرة لرفع الإشغالات من المناطق المختلفة بمديرية أمن الجيزة، لتسهيل عملية السير، والتخلص من الإشغالات برفعها من الطرقات العامة، وتطهير الميادين من المعوقات، وكذا تم خلال الحملة إغلاق عدد من الكافيتريات المخالفة وضبط مجموعة من الباعة المتجولين وحائزي الأسلحة البيضاء، بينما تم القبض على تجار مخدرات وتحصيل غرامات، وتسجيل مخالفتي ترخيص وأسطوانات غاز، وشمسيات وثلاجات وإستاندات، وجارٍ العرض على النيابة.
سلاح-ومخدرات (3)

الشرطة تضبط 29 تاجر مخدرات و10 قطع سلاح في الجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن الجيزة يضبط 35 مشتبها فيه بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما. وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط، وإحالتها إلى النيابات المختصة.
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