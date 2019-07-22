رياضة

نابولي يوجه بوصلته تجاه ماورو إيكاردي

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
ماورو إيكاردي
ماورو إيكاردي
يبدو أن نابولي يرغب في التمتع بميركاتو قوي هذا الصيف للمنافسة على الألقاب بقوة، الموسم المقبل، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث يضع الآن المهاجم الأرجنتيني لفريق إنتر، ماورو إيكاردي، على رأس أولوياته لتدعيم خط هجومه، إلا أن فريق الجنوب الإيطالي لم يتلق أي مؤشرات من اللاعب نفسه بشأن إمكانية التحرك، إلا أن الوضع الحالي من الممكن تغييره، وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، بات إيكاردي متفتحا لفكرة الانتقال إلى نابولي خلال الميركاتو الجاري.
وكان تركيز إيكاردي السابق هو الانتقال إلى يوفنتوس، إلا أنه بدأ يفكر في الانتقال إلى نابولي بالفعل خلال الأيام المقبلة. وعانى إيكاردي من قلة المشاركات مع الإنتر وكثرة المشكلات في الموسم الماضي، حيث شارك في 29 مباراة بالدوري الإيطالي سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 4 أخرى، كما شارك في 6 مباريات بدوري أبطال
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بايرن ميونيخ يزاحم أرسنال على ضم زاها

يبدو أن أرسنال سيواجه منافسة شرسة من أجل ضم نجم كريستال بالاس، اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها، وستأتي تلك المواجهة من قبل بايرن ميونيخ الألماني، وتقدم المدفعجية بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه سرعان ما تم رفض العرض من قبل كريستال بالاس لرغبة الإدارة في الحصول على ضعف ذلك الرقم، وذلك في الوقت الذي يملك فيه أرسنال ميزانية محدودة للغاية بسبب فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
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ماجوير يقترب من تحقيق حلمه بالانتقال إلى اليونايتد

بات المدافع الإنجليزي هاري ماجوير قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وذلك في الوقت الذي حاول فيه ليستر سيتي التمسك بخدمات المدافع الإنجليزي بشدة، قبل اتخاذ القرار بالرضوخ إلى رغبته في الرحيل، وبحسب "بليتشر ريبورت"، تم الاتفاق على انتقال ماجوير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي حاول فيه مانشستر سيتي ضم المدافع بشدة، إلا أنه كان يتوجب عليه أولًا بيع كل من إيلاكيم مانجالا ونيكولاس أوتاميندي، وتسبب التأخر في بيعهما إلى تحرك اليونايتد وإنهاء الصفقة.
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وسائل الإعلام الصينية تهاجم قلة احترام مانشستر سيتي

وجد مانشستر سيتي نفسه في وسط عاصفة دبلوماسية، بعدما اتهمت وسائل الإعلام الصينية لاعبي بطل الدوري الإنجليزي بالغرور وعدم الاحترام، وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن فريق مانشستر سيتي أتى في رحلته إلى مدينتي شنغهاي ونانجينج من أجل الأموال فقط، وقالت وكالة الأنباء بأن الجماهير الصينية تعشق مانشستر سيتي، إلا أن بيب جوارديولا ولاعبيه فشلوا في التواصل بصورة جيدة مع الجماهير الصينية كما فعلت الأندية الإنجليزية الأخرى من وولفرهامبتون ووست هام ونيوكاسل.
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نابولي يضع الخطة البديلة للتعاقد مع خاميس

لا تزال صفقة تعاقد نابولي مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز غير مؤكدة، وذلك بسبب حالة الركود التي يوجد عليها كل من نابولي وريال مدريد، في الوقت الذي ينتظر فيه أتلتيكو مدريد اللحظة المناسبة للدخول على خط المفاوضات لضم النجم الكولومبي، وهذا السبب في تحرك رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، لوضع خطة بديلة في حال فشل في ضم خاميس، من أجل توفير الجودة في كرة القدم التي يرغب فيها مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي، من أجل زيادة فاعلية الكرة الهجومية لفريق الجنوب الإيطالي.
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ريال مدريد لا يمانع بيع خاميس لأتلتيكو

حدد ريال مدريد ثمن لاعبه الكولومبي خاميس رودريجز بـ40 مليون يورو للأندية الراغبة في شرائه، مع عدم ممانعته التفاوض مع غريمه أتلتيكو مدريد على بيع اللاعب الذي خرج تماما من حسابات مدرب الفريق زين الدين زيدان، وأخبرت إدارة الريال النجم الكولومبي بضرورة البحث عن نادٍ جديد للانتقال إليه، إذ ترغب الإدارة في الحصول على أموال من ورائه؛ من أجل التعاقد مع هدف زيدان الأساسي، وهو النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، الذي لن يقل ثمنه عن 150 مليون يورو، ليصبح رحيل خاميس من أولويات الريال في الميركاتو الحالي.
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مانشستر يونايتد يواصل رفض عروض إنتر لضم لوكاكو

لا يزال فريق إنتر الإيطالي يضع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن النيراتزوري فشل في تلبية طموحات الشياطين الحمر، ويرغب مانشستر يونايتد في الحصول على مبلغ مالي يتراوح ما بين 80 و90 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على التفريط في خدمات المهاجم البلجيكي، إلا أن إنتر تقدم مؤخرًا بعرض قيمته 53,9 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض الذي رفضته إدارة مانشستر يونايتد، وذلك حسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
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خاميس رودريجز يقترب من توجيه طعنة لريال مدريد

في مفاجأة كبيرة، وعلى عكس المتوقع، يبدو أن النجم الكولومبي خاميس رودريجز بات قريبا من الانتقال من صفوف ريال مدريد إلى الغريم أتلتيكو مدريد، ويرغب خاميس في الاستمرار في العاصمة الإسبانية مدريد، إلا أن ريال مدريد لا يرغب في استمراره بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونيخ، ورفض الأخير تفعيل بند الشراء الموجود في عقده، وخرج خاميس بالفعل من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يرغب في إعادة بناء الفريق الملكي، بعد المستوى المخيب للآمال الذي قدمه الفريق الموسم الماضي.
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