نابولي يوجه بوصلته تجاه ماورو إيكاردي

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

ماورو إيكاردي

يبدو أن نابولي يرغب في التمتع بميركاتو قوي هذا الصيف للمنافسة على الألقاب بقوة، الموسم المقبل، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث يضع الآن المهاجم الأرجنتيني لفريق إنتر، ماورو إيكاردي، على رأس أولوياته لتدعيم خط هجومه، إلا أن فريق الجنوب الإيطالي لم يتلق أي مؤشرات من اللاعب نفسه بشأن إمكانية التحرك، إلا أن الوضع الحالي من الممكن تغييره، وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، بات إيكاردي متفتحا لفكرة الانتقال إلى نابولي خلال الميركاتو الجاري.

وكان تركيز إيكاردي السابق هو الانتقال إلى يوفنتوس، إلا أنه بدأ يفكر في الانتقال إلى نابولي بالفعل خلال الأيام المقبلة. وعانى إيكاردي من قلة المشاركات مع الإنتر وكثرة المشكلات في الموسم الماضي، حيث شارك في 29 مباراة بالدوري الإيطالي سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 4 أخرى، كما شارك في 6 مباريات بدوري أبطال

وكان تركيز إيكاردي السابق هو الانتقال إلى يوفنتوس، إلا أنه بدأ يفكر في الانتقال إلى نابولي بالفعل خلال الأيام المقبلة.



وعانى إيكاردي من قلة المشاركات مع الإنتر وكثرة المشكلات في الموسم الماضي، حيث شارك في 29 مباراة بالدوري الإيطالي سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 4 أخرى، كما شارك في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 4 أهداف.



وشارك إيكاردي في مباراتين بكأس إيطاليا، سجل خلالهما هدفين وصنع هدفا آخر.



ويحاول نابولي التعاقد مع نجوم لامعين للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل، ويأتي على رأسهم النجم الكولومبي خاميس رودريجز، الذي بات قريبا من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، إلى جانب التفكير في التعاقد مع نجم ليون الفرنسي نبيل فقير.