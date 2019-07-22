وفاة يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، عن وفاة مديرها العام يوكيا أمانو عن عمر ناهز الـ73 عاما، وقالت المنظمة، في بيان مقتضب: "أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغكم بكل أسف وبعميق الحزن رحيل المدير العام يوكيا أمانو". ولم تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب وفاة أمانو، الذي انتخب لرئاسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة عام 2009. وكان أمانو قد أعلن سابقا عن نيته ترك منصبه مبكرا بسبب مرض لم يحدده، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".

وأعيد انتخاب أمانو على رأس الوكالة في 2017 لولاية ثالثة مدتها 4 أعوام تنتهي عام 2021. وهو دبلوماسي ياباني، وكان يشغل منصب المندوب الدائم لبلاده في الوكالة حتى تم انتخابه مديرا عاما لها.وولد في محافظة كاناغاوا في اليابان، وبدأ دراسته في جامعة طوكيو عام 1968، وبعد تخرجه من كلية الحقوق، التحق بوزارة الخارجية