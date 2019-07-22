«الصلح خير» في 73 مخالفة مرورية بشوارع الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

حملة مرورية

لا يدخر رجال المرور الجهد والعرق في سبيل تحقيق الانضباط المروري، ذلك الهدف الدائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1288 مخالفة انتظار خاطئ، و538 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1526 مخالفة نموذج 125، وشن 23 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات 46 حملة على سيارات السرفيس، وتم تحرير 120 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وضبط 15 مخالفة زجاج فاميه والتصالح الفوري في 73 مخالفة. تأتي