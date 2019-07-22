الكنيسة الكاثوليكية تهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. وجاء في نص البرقية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".

وكان الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية قد أرسل برقية تهنئة للرئيس والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.وأمس السبت، بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعدة برقيات تهنئة لرموز الدولة بمناسبة الاحتفالات بثورة 23 يوليو المجيدة، استهلها ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.